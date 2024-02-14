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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Фейха
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 135
Аль-Фейха 5.9% (8)
X 3% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 91.1% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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1.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Стойкович
Владимир
2
Аль-Рашиди
Мохер
4
Аль-Хайбари
Сами
33
Аль-Шуваиш
Хусейн
22
Аль-Бакави
Мохаммед
29
Аль-Харти
Наваф
66
Кааби
Ракан
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
27
Мадаш
Султан
17
Сакала
Фэшн
9
Нвакаеме
Энтони
36
Алаа
Наджар
Рахид
2
Аль-Ганам
Султан
5
Аль-Амри
Абдулела
27
Лапорт
Эмерик
22
Бехич
Азиз
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
23
Яхья
Айман
7
Роналду
Криштиану
Аль-Фейха
3-4-2-1
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.6

Среднее время на гол

108
150

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сакала Фэшн 3 0.5
Мадаш Султан 2 0.33
Сабири Абдельхамид 2 0.33
Нвакаеме Энтони 2 (1) 0.33
Оньекуру Генри 1 0.17
Аль-Кайдхи Моханад 1 0.17
Аль-Харти Наваф 1 0.17
Аль-Халаф Осама 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Кааби Ракан 0 0
Аль-Джубия Али 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 1.14
Роналду Криштиану 3 0.43
Гариб Абдуррахман 2 0.29
Аль-Ганам Султан 1 0.14
Брозович Марсело 1 0.14
Мане Садио 1 0.14
Кассем Мохаммед 1 0.14
Яхья Айман 0 0

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 3 0
Аль-Кайдхи Моханад 2 0
Кааби Ракан 2 0
Кассар Али Аль Ахмед 1 0
Аль-Бакави Мохаммед 1 0
Мадаш Султан 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Сакала Фэшн 1 0
Зидан Сауд 1 0
Аль-Анзи Абдулрхман 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Алавжами Али 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Аль-Фейха
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
11
Аль-Фейха
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
60%
5
45%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
6
35%
61-75
4
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 4:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1

Результаты матчей

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
5
2
2
4
2.5
4
3
1
5
3.5
2
5
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов "Аль-Фейха" принимает "Аль-Наср". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2024, осталось 20 минут.



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Прогнозы 135
Аль-Фейха 5.9% (8)
X 3% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 91.1% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд

Исход игры
Аль-Фейха
5.7% (8)
Ничья
2.9% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
91.4% (128)
Тотал 2.5
Больше
75.63% (90)
Меньше
24.37% (29)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
37.9% (53)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
15.7% (22)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
12.1% (17)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
5.7% (8)
2:1 Аль-Фейха
2.9% (4)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
2.1% (3)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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