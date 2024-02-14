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Прогноз на матч от Liveresult
66
Кааби
Ракан
27
Мадаш
Султан
17
Сакала
Фэшн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Кааби РаканПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мадаш СултанПолузащитник
-
17 Сакала ФэшнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рашович Вук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Faris Afandy
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
82
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сакала Фэшн
|3
|0.5
|Мадаш Султан
|2
|0.33
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.33
|Нвакаеме Энтони
|2 (1)
|0.33
|Оньекуру Генри
|1
|0.17
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0.17
|Аль-Харти Наваф
|1
|0.17
|Аль-Халаф Осама
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Кааби Ракан
|0
|0
|Аль-Джубия Али
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|8
|1.14
|Роналду Криштиану
|3
|0.43
|Гариб Абдуррахман
|2
|0.29
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.14
|Брозович Марсело
|1
|0.14
|Мане Садио
|1
|0.14
|Кассем Мохаммед
|1
|0.14
|Яхья Айман
|0
|0
Карточки
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|0
|Аль-Кайдхи Моханад
|2
|0
|Кааби Ракан
|2
|0
|Кассар Али Аль Ахмед
|1
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|1
|0
|Мадаш Султан
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Сакала Фэшн
|1
|0
|Зидан Сауд
|1
|0
|Аль-Анзи Абдулрхман
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Алавжами Али
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейха
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Аль-Фейха
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
11
Аль-Фейха
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
60%
5
45%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
6
35%
61-75
4
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейха
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 4:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1
Результаты матчей
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
52
24
43
15
25
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Фейха
5.7% (8)
Ничья
2.9% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
91.4% (128)
Тотал 2.5
Больше
75.63% (90)
Меньше
24.37% (29)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
37.9% (53)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
15.7% (22)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
12.1% (17)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
5.7% (8)
2:1 Аль-Фейха
2.9% (4)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
2.1% (3)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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