Тур: 19. Стадион: Бесса. Главный судья: Bruno Pires
0:3
Второй тайм: 60'
0'
0:1
18' ГолВарела Хелио
0:2
25' ГолДжаспер Силвестер
34' Желтая карточкаСассо Венсан
0:3
35' ГолКарлинос
Ход матча
18'
0:1
25'
34'
35'
0:3
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
27
Гуга
14
Сек
Мустафа
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Защитник
-
17 ДэвисПолузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Боавишта
Портимоненсе
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.63
Среднее время на гол
65
55
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Среднее время на гол
102
102
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|7
|0.37
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.32
|Агра Салвадор
|2
|0.11
|Мальейру Педро
|2
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.11
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.05
|Тавареш Мартим
|1
|0.05
|Сассо Венсан
|1
|0.05
|Вукотич Илия
|1
|0.05
|Абаскаль Родриго
|1
|0.05
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.32
|Варела Хелио
|5
|0.26
|Каррильо Рони
|3
|0.16
|Джаспер Силвестер
|2
|0.11
|Релвас Филипе
|2
|0.11
|Энрике Педро VI
|2
|0.11
|Денер Клементе
|1
|0.05
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|7
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Абаскаль Родриго
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Камара Ибраима III
|0
|1
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Сассо Венсан
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлинос
|7
|0
|Денер Клементе
|7
|0
|Алемао
|6
|0
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Гуга
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Варела Хелио
|4
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Нонока
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Портимоненсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
9
6
Боавишта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Портимоненсе
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
23%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Пропущено
17
22
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
9%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
9
41%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
23%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Забито
25
21
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
5
20%
4
19%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
3
12%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
34
35
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
5
14%
1-15
7
21%
4
11%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
4
12%
8
23%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
8
24%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0
Результаты матчей
Боавишта
Портимоненсе
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
36
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
612
414
414
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|30 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 23
|30
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 22
|23
|9.
|3:0 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 38
|21
|10.
|0:3 Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 36
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|29 - 31
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|0:3 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 20
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:3 Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|12.
|3:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 24
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Боавишта 0:3 Портимоненсе
Исход игры
Боавишта
89% (97)
Ничья
8.3% (9)
Портимоненсе
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
42.06% (45)
Нет
57.94% (62)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
42.2% (46)
2:1 Боавишта
30.3% (33)
2:0 Боавишта
11.9% (13)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Боавишта
1.8% (2)
1:2 Портимоненсе
1.8% (2)
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