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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires
Боавишта
0:3
Второй тайм: 60'
Портимоненсе
0'
0:1
18' Гол
Варела Хелио
0:2
25' Гол
Джаспер Силвестер
34' Желтая карточка
Сассо Венсан
0:3
35' Гол
Карлинос

Ход матча

18'
0:1
Варела Хелио
(Карлинос)
25'
0:2
Джаспер Силвестер
(Перейра Илдеберту)
34'
Сассо Венсан
 
35'
0:3
Карлинос
(Денер Клементе)
46'
Лоуренсу Бруну
Рейзиньо Мигель
 
Прогнозы 109
Боавишта 89% (97)
X 8.3% (9)
Портимоненсе 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Портимоненсе
9.16
5.27
4.02
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Все Коэффициенты
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
32
Накамура
Косукэ
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
25
Нонока
13
Денер
Клементе
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
10
Перейра
Илдеберту
Боавишта
4-2-3-1
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Портимоненсе

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ГЛ
0:1
ГЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Среднее время на гол

65
55

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Среднее время на гол

102
102

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 7 0.37
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.32
Агра Салвадор 2 0.11
Мальейру Педро 2 0.11
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.11
Рейзиньо Мигель 1 0.05
Тавареш Мартим 1 0.05
Сассо Венсан 1 0.05
Вукотич Илия 1 0.05
Абаскаль Родриго 1 0.05
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.32
Варела Хелио 5 0.26
Каррильо Рони 3 0.16
Джаспер Силвестер 2 0.11
Релвас Филипе 2 0.11
Энрике Педро VI 2 0.11
Денер Клементе 1 0.05
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 7 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Абаскаль Родриго 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Гонсалвеш Жуан II 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Камара Ибраима III 0 1
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Сассо Венсан 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 7 0
Денер Клементе 7 0
Алемао 6 0
Энрике Педро VI 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Гуга 4 0
Релвас Филипе 4 0
Варела Хелио 4 0
Аморим Рилдо 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Нонока 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Боавишта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Портимоненсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

9
6
Боавишта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Портимоненсе
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
23%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Пропущено

17
22
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
9%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
9
41%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
23%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Забито

25
21
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
5
20%
4
19%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
3
12%
6
29%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

34
35
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
3
9%
5
14%
1-15
7
21%
4
11%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
4
12%
8
23%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
8
24%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0

Результаты матчей

Боавишта
Портимоненсе

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
4
14
4
14
2.5
1
17
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 18 13 2 3 30 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 19 8 6 5 24 - 23 30
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 19 5 8 6 18 - 22 23
9.
Портимоненсе
 3:0 Заявка 19 6 3 10 21 - 38 21
10.
Боавишта
 0:3 Заявка 19 5 5 9 26 - 36 20
11.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
12.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Морейренсе
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11.
Фамаликан
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 3:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 0:3 Заявка 10 2 4 4 13 - 20 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Фамаликан
 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Боавишта
 0:3 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
12.
Портимоненсе
 3:0 Заявка 10 3 1 6 12 - 24 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Рейзиньо Мигель уходит с поля и его заменяет Лоуренсу Бруну II
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Денер Клементе сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Карлинос из команды Портимоненсе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 34'
    Сассо Венсан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 25'
    Перейра Илдеберту сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Силвестр Джаспер забивает с правой ноги!
  • 18'
    Карлинос сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Варела Хелио забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Боавишта.
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    1.93 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 109
Боавишта 89% (97)
X 8.3% (9)
Портимоненсе 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Портимоненсе
9.16
5.27
4.02
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Где смотреть матч Боавишта 0:3 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:3 Портимоненсе

Исход игры
Боавишта
89% (97)
Ничья
8.3% (9)
Портимоненсе
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
42.06% (45)
Нет
57.94% (62)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
42.2% (46)
2:1 Боавишта
30.3% (33)
2:0 Боавишта
11.9% (13)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Боавишта
1.8% (2)
1:2 Портимоненсе
1.8% (2)
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