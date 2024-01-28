Тур: 19. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Зрители: 2327 Главный судья: Алмейда Нуно
0:0
Второй тайм: 63'
0'
17' Желтая карточкаМоура Франсишку
20' Желтая карточкаМарсело Феррейра
43' Желтая карточкаОфори Лоуренс
Ход матча
17'
20'
43'
76
Пинто
Денис
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Морейренсе
Фамаликан
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.32
|Алан Осорио
|3
|0.16
|Камачу Жоау
|3
|0.16
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.16
|Марсело Феррейра
|2
|0.11
|Айяс Матеус
|2
|0.11
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.05
|Сильва Фабиано
|1
|0.05
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.05
|Апарисио Педро
|1
|0.05
|Маракас
|1
|0.05
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|6 (2)
|0.32
|Шикинью
|3
|0.16
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.11
|Фонсека Тео
|2
|0.11
|Моура Франсишку
|1
|0.05
|Са Гуштаву
|1
|0.05
|Де Хас Юстин
|1
|0.05
|Аранда Оскар
|1
|0.05
|Родригеш Афонсу
|1
|0.05
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Франко Гонсало
|5
|0
|Антониссе Джереми
|3
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Пинто Денис
|2
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Шикинью
|4
|1
|Кадис Хондер
|4
|1
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Сантос Натан
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Аранда Оскар
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
12
8
Морейренсе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Фамаликан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
25
19
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
12%
3
16%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
5
20%
6
32%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
8
32%
3
16%
76-90
Пропущено
22
21
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
7
32%
5
24%
61-75
5
23%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0
Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2
Результаты матчей
Морейренсе
Фамаликан
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
26
27
17
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
37
36
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
513
513
315
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|30 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 23
|30
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 22
|23
|9.
|3:0 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 38
|21
|10.
|0:3 Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 36
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|29 - 31
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|0:3 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 20
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:3 Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|12.
|3:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 24
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Фамаликан
Исход игры
Морейренсе
59.6% (65)
Ничья
33.9% (37)
Фамаликан
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (32)
Меньше
70.09% (75)
Обе команды забьют
Да
62.62% (67)
Нет
37.38% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (35)
1:0 Морейренсе
31.2% (34)
2:1 Морейренсе
25.7% (28)
1:2 Фамаликан
2.8% (3)
2:0 Морейренсе
1.8% (2)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
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