  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 2327 Главный судья: Алмейда Нуно
Морейренсе
0:0
Второй тайм: 63'
Фамаликан
0'
17' Желтая карточка
Моура Франсишку
20' Желтая карточка
Марсело Феррейра
43' Желтая карточка
Офори Лоуренс

Ход матча

17'
 
Моура Франсишку
20'
Марсело Феррейра
 
43'
Офори Лоуренс
 
Прогнозы 109
Морейренсе 59.6% (65)
X 33.9% (37)
Фамаликан 6.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Фамаликан
3.40
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, ligastavok.ru
4.40
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
7
Айяс
Матеус
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
Морейренсе
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Фамаликан

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ТМК
0:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.32
Алан Осорио 3 0.16
Камачу Жоау 3 0.16
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.16
Марсело Феррейра 2 0.11
Айяс Матеус 2 0.11
Кодисанг Кобамело 1 0.05
Сильва Фабиано 1 0.05
Фримпонг Годфрид 1 0.05
Апарисио Педро 1 0.05
Маракас 1 0.05
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Пинто Денис 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 6 (2) 0.32
Шикинью 3 0.16
Отавио Эдмилсон 2 0.11
Фонсека Тео 2 0.11
Моура Франсишку 1 0.05
Са Гуштаву 1 0.05
Де Хас Юстин 1 0.05
Аранда Оскар 1 0.05
Родригеш Афонсу 1 0.05
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 6 0
Маракас 4 1
Франко Гонсало 5 0
Антониссе Джереми 3 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Пинто Денис 2 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Шикинью 4 1
Кадис Хондер 4 1
Отавио Эдмилсон 5 0
Моура Франсишку 5 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Са Гуштаву 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

12
8
Морейренсе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Фамаликан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

25
19
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
12%
3
16%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
5
20%
6
32%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
8
32%
3
16%
76-90

Пропущено

22
21
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
9%
4
19%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
7
32%
5
24%
61-75
5
23%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0
Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Морейренсе
Фамаликан

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
3
6
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 18 13 2 3 30 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 19 8 6 5 24 - 23 30
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 19 5 8 6 18 - 22 23
9.
Портимоненсе
 3:0 Заявка 19 6 3 10 21 - 38 21
10.
Боавишта
 0:3 Заявка 19 5 5 9 26 - 36 20
11.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
12.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Морейренсе
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11.
Фамаликан
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 3:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 0:3 Заявка 10 2 4 4 13 - 20 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Фамаликан
 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Боавишта
 0:3 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
12.
Портимоненсе
 3:0 Заявка 10 3 1 6 12 - 24 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Офори Лоуренс из команды Морейренсе получает желтую после опасной игры.
  • 20'
    Марсело Феррейра совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 17'
    Моура Франсишку тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 109
Морейренсе 59.6% (65)
X 33.9% (37)
Фамаликан 6.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Фамаликан
3.40
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, ligastavok.ru
4.40
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Фамаликан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Фамаликан

Исход игры
Морейренсе
59.6% (65)
Ничья
33.9% (37)
Фамаликан
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (32)
Меньше
70.09% (75)
Обе команды забьют
Да
62.62% (67)
Нет
37.38% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (35)
1:0 Морейренсе
31.2% (34)
2:1 Морейренсе
25.7% (28)
1:2 Фамаликан
2.8% (3)
2:0 Морейренсе
1.8% (2)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Морейренсе
Фамаликан
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный