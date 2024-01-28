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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 2327 Главный судья: Алмейда Нуно
Морейренсе
1:0
Конец матча
Фамаликан
0'
17' Желтая карточка
Моура Франсишку
20' Желтая карточка
Марсело Феррейра
43' Желтая карточка
Офори Лоуренс
68' Желтая карточка
Са Гуштаву
1:0
82' Гол
Маракас
90' Желтая карточка
Кевин Оливейра
90'+10
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
7
Айяс
Матеус
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
Морейренсе
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Фамаликан

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ТМК
0:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.32
Алан Осорио 3 0.16
Камачу Жоау 3 0.16
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.16
Марсело Феррейра 2 0.11
Айяс Матеус 2 0.11
Маракас 2 0.11
Кодисанг Кобамело 1 0.05
Сильва Фабиано 1 0.05
Фримпонг Годфрид 1 0.05
Апарисио Педро 1 0.05
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Пинто Денис 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 6 (2) 0.32
Шикинью 3 0.16
Отавио Эдмилсон 2 0.11
Фонсека Тео 2 0.11
Моура Франсишку 1 0.05
Са Гуштаву 1 0.05
Де Хас Юстин 1 0.05
Аранда Оскар 1 0.05
Родригеш Афонсу 1 0.05
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 6 0
Маракас 4 1
Франко Гонсало 5 0
Антониссе Джереми 3 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Пинто Денис 2 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Шикинью 4 1
Кадис Хондер 4 1
Отавио Эдмилсон 5 0
Моура Франсишку 5 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Са Гуштаву 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Фамаликан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

12
8
Морейренсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Фамаликан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
7%
2
22%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

26
19
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
3
12%
3
16%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
9
35%
3
16%
76-90

Пропущено

22
22
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
9%
4
18%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
7
32%
5
23%
61-75
5
23%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0
Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Морейренсе
Фамаликан

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
5
14
3
16
2.5
1
18
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 2:0 Заявка 19 14 2 3 32 - 12 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 0:2 Заявка 19 7 3 9 26 - 26 24
8.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
9.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
10.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
11.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
12.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 2:0 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 0:2 Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 2:0 Заявка 10 7 1 2 15 - 7 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Фаренсе
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Офори Лоуренс из команды Морейренсе получает желтую после опасной игры.
    • 20'
      Марсело Феррейра совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 17'
      Моура Франсишку тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Морейренсе 59.6% (65)
    X 33.9% (37)
    Фамаликан 6.4% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Морейренсе 1:0 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Фамаликан

    Исход игры
    Морейренсе
    59.6% (65)
    Ничья
    33.9% (37)
    Фамаликан
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.91% (32)
    Меньше
    70.09% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    62.62% (67)
    Нет
    37.38% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (35)
    1:0 Морейренсе
    31.2% (34)
    2:1 Морейренсе
    25.7% (28)
    1:2 Фамаликан
    2.8% (3)
    2:0 Морейренсе
    1.8% (2)
    0:1 Фамаликан
    1.8% (2)
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