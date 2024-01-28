Тур: 19. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Зрители: 2327 Главный судья: Алмейда Нуно
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМоура Франсишку
20' Желтая карточкаМарсело Феррейра
43' Желтая карточкаОфори Лоуренс
68' Желтая карточкаСа Гуштаву
1:0
82' ГолМаракас
90' Желтая карточкаКевин Оливейра
90'+10
Ход матча
17'
20'
43'
68'
82'
1:0
90'
76
Пинто
Денис
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Морейренсе
Фамаликан
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.32
|Алан Осорио
|3
|0.16
|Камачу Жоау
|3
|0.16
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.16
|Марсело Феррейра
|2
|0.11
|Айяс Матеус
|2
|0.11
|Маракас
|2
|0.11
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.05
|Сильва Фабиано
|1
|0.05
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.05
|Апарисио Педро
|1
|0.05
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|6 (2)
|0.32
|Шикинью
|3
|0.16
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.11
|Фонсека Тео
|2
|0.11
|Моура Франсишку
|1
|0.05
|Са Гуштаву
|1
|0.05
|Де Хас Юстин
|1
|0.05
|Аранда Оскар
|1
|0.05
|Родригеш Афонсу
|1
|0.05
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Франко Гонсало
|5
|0
|Антониссе Джереми
|3
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Пинто Денис
|2
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Шикинью
|4
|1
|Кадис Хондер
|4
|1
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Сантос Натан
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Са Гуштаву
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Аранда Оскар
|2
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фамаликан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Морейренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Фамаликан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
12
8
Морейренсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Фамаликан
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
7%
2
22%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
26
19
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
3
12%
3
16%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
9
35%
3
16%
76-90
Пропущено
22
22
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
9%
4
18%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
7
32%
5
23%
61-75
5
23%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0
Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2
Результаты матчей
Морейренсе
Фамаликан
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
27
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
37
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
514
514
316
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 12
|44
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|0:2 Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|29 - 31
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогнозы на матч Морейренсе 1:0 Фамаликан
Исход игры
Морейренсе
59.6% (65)
Ничья
33.9% (37)
Фамаликан
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (32)
Меньше
70.09% (75)
Обе команды забьют
Да
62.62% (67)
Нет
37.38% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (35)
1:0 Морейренсе
31.2% (34)
2:1 Морейренсе
25.7% (28)
1:2 Фамаликан
2.8% (3)
2:0 Морейренсе
1.8% (2)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!