Тур: 19. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Мело Фабио
1:0
Второй тайм: 88'
0'
49' Желтая карточкаБута Леонарду
73' Желтая карточкаГашпар Бруну
82' Желтая карточкаАндре Андре
1:0
85' ГолДомингес Максим
Ход матча
49'
73'
82'
85'
1:0
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
28
Феррейра
Зе
11
Силва
Жота
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
-
77 Мурило КостаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Нападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.26
|Коррея Фелиш
|3
|0.16
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.16
|Депу
|3
|0.16
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.16
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.11
|Перейра Габриэл
|2
|0.11
|Роко Батурина
|2
|0.11
|Шаброль Тиджани
|2
|0.11
|Мигель Монтейру
|1
|0.05
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.05
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|Уилсон Роан
|1
|0.05
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|7
|0.37
|Силва Жота
|6
|0.32
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.32
|Силва Тьягу
|3 (2)
|0.16
|Сантуш Нуну III
|1
|0.05
|Силва Даниэл
|1
|0.05
|Гашпар Бруну
|1
|0.05
|Хэндель Томаш
|1
|0.05
|Да Луз Нелсон
|1
|0.05
|Рибейро Томас
|1
|0.05
|Силва Ману
|1
|0.05
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.05
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Тиба Педру
|6
|0
|Перейра Габриэл
|5
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Гбане Мори
|5
|0
|Нету Мартим
|4
|0
|Рубен Мигель
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|5
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Гашпар Бруну
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
3
Жил Висенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
2
21
Жил Висенте
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
21
9
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
19%
3
33%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
3
33%
76-90
Пропущено
12
8
1 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
6
50%
2
25%
76-90
Забито
9
22
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
9%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
5
56%
4
18%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
6
27%
61-75
1
11%
6
27%
76-90
Пропущено
18
11
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Забито
30
31
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
13%
5
16%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
27%
5
16%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
5
17%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
30
19
6 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
8
27%
5
26%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
12
40%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
36
46
27
19
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
711
99
315
513
216
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|31 - 19
|37
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|3:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|28 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|11.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 31
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|0:3 Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 35
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|0:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|3:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|0:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|8.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|0:0 Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Жил Висенте
16.2% (18)
Ничья
30.6% (34)
Витория Гимарайнш
53.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
37.8% (42)
1:1 Ничья
27.9% (31)
0:1 Витория Гимарайнш
12.6% (14)
2:1 Жил Висенте
9% (10)
1:0 Жил Висенте
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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