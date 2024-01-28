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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Жил Висенте
1:0
Второй тайм: 88'
Витория Гимарайнш
0'
49' Желтая карточка
Бута Леонарду
73' Желтая карточка
Гашпар Бруну
82' Желтая карточка
Андре Андре
1:0
85' Гол
Домингес Максим

Ход матча

49'
Бута Леонарду
 
58'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
Феррейра Зе
71'
 
Буцке Адриан
Сантуш Нуну
72'
 
Андре Андре
Силва Жота
73'
 
Гашпар Бруну
76'
Силва Фелипе
Бута Леонарду
 
82'
 
Андре Андре
85'
Домингес Максим
(Мурило Коста)
1:0
87'
 
Фрейтас Афонсо
Мангаш Рикарду
88'
Алипур Али
Коррея Фелиш
 
Прогнозы 111
Жил Висенте 16.2% (18)
X 30.6% (34)
Витория Гимарайнш 53.2% (59)
Все прогнозы
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Жил Висенте
Ничья
Витория Гимарайнш
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Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
10
Фудзимото
Канья
6
Кастильо
Хесус
76
Нету
Мартим
8
Домингес
Максим
70
Коррея
Фелиш
77
Мурило
Коста
14
Варела
Бруну
24
Боревкович
Тони
44
Фернандеш
Жорже
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
28
Феррейра
Зе
19
Мангаш
Рикарду
77
Сантуш
Нуну
III
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Жил Висенте
4-3-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМС
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.26
Коррея Фелиш 3 0.16
Мурило Коста 3 (2) 0.16
Депу 3 0.16
Тиба Педру 3 (1) 0.16
Фудзимото Канья 2 (1) 0.11
Перейра Габриэл 2 0.11
Роко Батурина 2 0.11
Шаброль Тиджани 2 0.11
Мигель Монтейру 1 0.05
Фильо Жозе Карлос 1 0.05
Рубен Мигель 1 0.05
Уилсон Роан 1 0.05
Нету Мартим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 7 0.37
Силва Жота 6 0.32
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.32
Силва Тьягу 3 (2) 0.16
Сантуш Нуну III 1 0.05
Силва Даниэл 1 0.05
Гашпар Бруну 1 0.05
Хэндель Томаш 1 0.05
Да Луз Нелсон 1 0.05
Рибейро Томас 1 0.05
Силва Ману 1 0.05
Сафира Алиссон 1 (1) 0.05
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 6 0
Тиба Педру 6 0
Перейра Габриэл 5 0
Домингес Максим 5 0
Гбане Мори 5 0
Нету Мартим 4 0
Рубен Мигель 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 5 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Гашпар Бруну 3 0
Силва Ману 3 0
Андре Андре 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
3
Жил Висенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

2
21
Жил Висенте
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

21
9
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
19%
3
33%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
3
33%
76-90

Пропущено

12
8
1 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
6
50%
2
25%
76-90

Забито

9
22
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
9%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
5
56%
4
18%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
6
27%
61-75
1
11%
6
27%
76-90

Пропущено

18
11
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
5
28%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Забито

30
31
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
13%
5
16%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
8
27%
5
16%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
5
17%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

30
19
6 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
8
27%
5
26%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
12
40%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
7
3
3
6
2.5
4
6
2
7
3.5
1
9
2
7
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
9
9
3
15
2.5
5
13
2
16
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 19 11 4 4 31 - 19 37
5.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 3:0 Заявка 19 6 4 9 28 - 26 22
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
11.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 19 5 5 9 29 - 31 20
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 0:3 Заявка 19 2 7 10 18 - 35 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 3:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 0:3 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 9 13
8.
Арока
 3:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 0:3 Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Арока Мухика Рафаэль 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Жил Висенте 16.2% (18)
X 30.6% (34)
Витория Гимарайнш 53.2% (59)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Витория Гимарайнш
5.90
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3.35
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4.40
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Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Жил Висенте
16.2% (18)
Ничья
30.6% (34)
Витория Гимарайнш
53.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
37.8% (42)
1:1 Ничья
27.9% (31)
0:1 Витория Гимарайнш
12.6% (14)
2:1 Жил Висенте
9% (10)
1:0 Жил Висенте
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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Жил Висенте
Витория Гимарайнш
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