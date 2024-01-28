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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Фаренсе
0:2
Первый тайм: 44'
Порту
0'
25' Желтая карточка
Силва Гонсалу
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Элвис
0:0
34' Не забитый пенальти
Матеус де Андраде
0:1
36' Гол
Эванилсон
0:2
41' Гол
Варела Алан

Ход матча

25'
Силва Гонсалу
 
30'
Элвис
 
34'
Матеус де Андраде
0:0
36'
0:1
Эванилсон
(Галено Вандерсон)
41'
0:2
Варела Алан
(Пепе VI)
Прогнозы 115
Фаренсе 0% (0)
X 0.9% (1)
Порту 99.1% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
5
Касерес
Факундо
29
Фалькао
Клаудио
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
Фаренсе
4-2-3-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Порту

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 5 (2) 0.26
Матеус де Андраде 4 (1) 0.21
Кошта Руи 3 0.16
Беллуми Мохамед 3 0.16
Фалькао Клаудио 3 0.16
Исидоро Фабрисио 2 0.11
Мускат Зак 2 0.11
Матиаш Марку 1 0.05
Элвис 1 0.05
Гонсалвеш Витор 1 0.05
Барбоза Рафаэл II 1 0.05
Талоша Жоау 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 7 (1) 0.37
Венделл Боргес 3 0.16
Тареми Мехди 3 (1) 0.16
Мартинес Антонио III 3 0.16
Консейсау Франсишку 2 0.11
Галено Вандерсон 2 (1) 0.11
Эуштакиу Стивен 2 0.11
Маркано Иван 2 0.11
Варела Алан 1 0.05
Пепе Кеплер 1 0.05
Кардозу Фабиу 1 0.05
Мариу Жоау III 1 0.05
Зе Педро 1 0.05
Хайме Иван 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастор 5 0
Фалькао Клаудио 5 0
Мускат Зак 3 1
Исидоро Фабрисио 3 1
Матеус де Андраде 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Кошта Руи 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 7 0
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Кардозу Фабиу 3 1
Пепе Кеплер 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Порту
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Порту
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

12
17
Фаренсе
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Порту
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
8%
6
35%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
2
40%
76-90

Забито

27
30
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
7%
7
23%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
9
33%
3
10%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
8
35%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0
Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1
Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Фаренсе
Порту

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
10
8
5
13
2.5
3
15
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 2:0 Заявка 19 14 2 3 32 - 12 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 0:2 Заявка 19 7 3 9 26 - 26 24
8.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
9.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
10.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
11.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
12.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 2:0 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 0:2 Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 2:0 Заявка 10 7 1 2 15 - 7 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Фаренсе
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Пепе VI сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Варела Алан из команды Порту правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 36'
    Галено Вандерсон сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Эванилсон забивает с левой ноги!
  • 34'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Матеус де Андраде бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
  • 25'
    Силва Гонсалу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится ничьей.
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Прогнозы 115
Фаренсе 0% (0)
X 0.9% (1)
Порту 99.1% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Порту
9.50
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9.87
9.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фаренсе 0:2 Порту

Исход игры
Фаренсе
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Порту
99.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
35.78% (39)
Нет
64.22% (70)
Популярный счёт
0:2 Порту
40% (46)
1:2 Порту
27.8% (32)
0:1 Порту
15.7% (18)
1:3 Порту
5.2% (6)
0:3 Порту
5.2% (6)
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