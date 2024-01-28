  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Фаренсе
1:3
Конец матча
Порту
0'
25' Желтая карточка
Силва Гонсалу
30' Undefined phrase: football_event_
Элвис
0:0
34' Не забитый пенальти
Матеус де Андраде
0:1
35' Гол
Эванилсон
0:2
41' Гол
Варела Алан
1:2
59' Пенальти
Дуарте Бруно
1:3
76' Гол
Эванилсон
90'+6

Ход матча

25'
Силва Гонсалу
 
30'
Элвис
 
34'
Матеус де Андраде
0:0
35'
0:1
Эванилсон
(Галено Вандерсон)
41'
0:2
Варела Алан
(Пепе VI)
59'
Дуарте Бруно
1:2
60'
Гонсалвеш Витор
Касерес Факундо
 
73'
Беллуми Мохамед
Элвис
 
73'
Веласкес Джон
Матиаш Марку
 
76'
1:3
Эванилсон
(Пепе VI)
79'
 
Хайме Иван
Галено Вандерсон
88'
Исидоро Фабрисио
Матеус де Андраде
 
88'
Зе Луиш Жозе
Дуарте Бруно
 
88'
 
Мендеш Жоау
Венделл Боргес
89'
 
Ромариу
Консейсау Франсишку
89'
 
Эуштакиу Стивен
Нико Гонсалес
90'
 
Лодер Дэнни
Эванилсон
Прогнозы 115
Фаренсе 0% (0)
X 0.9% (1)
Порту 99.1% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
5
Касерес
Факундо
29
Фалькао
Клаудио
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
Фаренсе
4-2-3-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Порту

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 6 (3) 0.32
Матеус де Андраде 4 (1) 0.21
Кошта Руи 3 0.16
Беллуми Мохамед 3 0.16
Фалькао Клаудио 3 0.16
Исидоро Фабрисио 2 0.11
Мускат Зак 2 0.11
Матиаш Марку 1 0.05
Элвис 1 0.05
Гонсалвеш Витор 1 0.05
Барбоза Рафаэл II 1 0.05
Талоша Жоау 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 8 (1) 0.42
Венделл Боргес 3 0.16
Тареми Мехди 3 (1) 0.16
Мартинес Антонио III 3 0.16
Консейсау Франсишку 2 0.11
Галено Вандерсон 2 (1) 0.11
Эуштакиу Стивен 2 0.11
Варела Алан 2 0.11
Маркано Иван 2 0.11
Пепе Кеплер 1 0.05
Кардозу Фабиу 1 0.05
Мариу Жоау III 1 0.05
Зе Педро 1 0.05
Хайме Иван 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастор 5 0
Фалькао Клаудио 5 0
Мускат Зак 3 1
Исидоро Фабрисио 3 1
Матеус де Андраде 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Кошта Руи 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 7 0
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Кардозу Фабиу 3 1
Пепе Кеплер 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Порту
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
1
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Порту
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

12
17
Фаренсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Порту
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
50%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
8%
6
35%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
2
40%
76-90

Забито

28
33
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
2
7%
7
21%
1-15
5
18%
3
9%
16-30
9
32%
5
15%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
5
18%
9
27%
76-90

Пропущено

26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
15%
1
8%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
9
35%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0
Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1
Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Фаренсе
Порту

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
6
4
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
11
8
5
14
2.5
4
15
2
17
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
9.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
10.
Арока
 0:0 Заявка 19 5 5 9 25 - 26 20
11.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
12.
Жил Висенте
 Заявка 18 5 4 9 29 - 31 19
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 0:0 Заявка 19 2 8 9 18 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
15.
Арока
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 0:0 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Визела
 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
14.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Пепе VI сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Варела Алан из команды Порту правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 35'
      Галено Вандерсон сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Эванилсон забивает с левой ноги!
    • 34'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Матеус де Андраде бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 25'
      Силва Гонсалу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Фаренсе 0% (0)
    X 0.9% (1)
    Порту 99.1% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фаренсе 1:3 Порту онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 1:3 Порту

    Исход игры
    Фаренсе
    0% (0)
    Ничья
    0.9% (1)
    Порту
    99.1% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    35.78% (39)
    Нет
    64.22% (70)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    40% (46)
    1:2 Порту
    27.8% (32)
    0:1 Порту
    15.7% (18)
    1:3 Порту
    5.2% (6)
    0:3 Порту
    5.2% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный