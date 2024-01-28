Тур: 19. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Пиньейру Жоау
0'
25' Желтая карточкаСилва Гонсалу
30' Undefined phrase: football_event_Элвис
0:0
34' Не забитый пенальтиМатеус де Андраде
0:1
35' ГолЭванилсон
0:2
41' ГолВарела Алан
1:2
59' ПенальтиДуарте Бруно
1:3
76' ГолЭванилсон
90'+6
Ход матча
25'
30'
34'
35'
0:1
41'
0:2
59'
1:2
73'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
77
Матиаш
Марку
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Зе ПедроЗащитник
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Фаренсе
Порту
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|6 (3)
|0.32
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.21
|Кошта Руи
|3
|0.16
|Беллуми Мохамед
|3
|0.16
|Фалькао Клаудио
|3
|0.16
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.11
|Мускат Зак
|2
|0.11
|Матиаш Марку
|1
|0.05
|Элвис
|1
|0.05
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.05
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.05
|Талоша Жоау
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|8 (1)
|0.42
|Венделл Боргес
|3
|0.16
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.16
|Мартинес Антонио III
|3
|0.16
|Консейсау Франсишку
|2
|0.11
|Галено Вандерсон
|2 (1)
|0.11
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.11
|Варела Алан
|2
|0.11
|Маркано Иван
|2
|0.11
|Пепе Кеплер
|1
|0.05
|Кардозу Фабиу
|1
|0.05
|Мариу Жоау III
|1
|0.05
|Зе Педро
|1
|0.05
|Хайме Иван
|1
|0.05
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастор
|5
|0
|Фалькао Клаудио
|5
|0
|Мускат Зак
|3
|1
|Исидоро Фабрисио
|3
|1
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Касерес Факундо
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|1
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Порту
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
1
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Порту
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
12
17
Фаренсе
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Порту
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
50%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
8%
6
35%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
2
40%
76-90
Забито
28
33
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
2
7%
7
21%
1-15
5
18%
3
9%
16-30
9
32%
5
15%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
5
18%
9
27%
76-90
Пропущено
26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
15%
1
8%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
9
35%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0
Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1
Порту
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1
Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Результаты матчей
Фаренсе
Порту
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
46
54
28
27
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
36
64
36
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
163
712
118
514
415
217
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|10.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|29 - 31
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|0:0 Заявка
|19
|2
|8
|9
|18 - 32
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 1:3 Порту
Исход игры
Фаренсе
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Порту
99.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
35.78% (39)
Нет
64.22% (70)
Популярный счёт
0:2 Порту
40% (46)
1:2 Порту
27.8% (32)
0:1 Порту
15.7% (18)
1:3 Порту
5.2% (6)
0:3 Порту
5.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!