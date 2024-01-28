Тур: 19. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Годиньо Луис
0'
1:0
11' ГолМухика Рафаэль
13' Желтая карточкаПерейра Матеус
14' Желтая карточкаЭшковал Жоау
2:0
17' ПенальтиГонсалес Кристо
3:0
50' Гол в свои воротаПерейра Матеус
79' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
Ход матча
11'
1:0
13'
14'
17'
2:0
50'
3:0
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
10
Джейсон
25
Эшковал
Жоау
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Авуду АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
42 МессиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Amadou Ba-Sy
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Арока
Визела
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Среднее время на гол
75
54
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|10
|0.53
|Гонсалес Кристо
|7 (1)
|0.37
|Джейсон
|4
|0.21
|Силла Морлей
|1
|0.05
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.05
|Букия Андре
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Монтеро Франcиско
|1
|0.05
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|9
|0.47
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.16
|Соро Альберто
|2
|0.11
|Морейра Нуну
|1
|0.05
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.05
|Перейра Матеус
|1
|0.05
|Оливейра Уго
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Лебеденко Орест
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Монтеро Франcиско
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Гарсия Самуэль
|3
|0
|Эссанд Самюэль
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Арока
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Визела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
20
Упущенные победы
13
3
Арока
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Визела
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
11
20
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
20%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
20%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
25%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
33%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
4
18%
76-90
Забито
24
17
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
3
13%
3
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
27
33
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
6
22%
5
15%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
7
26%
7
21%
31-45
3
11%
7
21%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
5
19%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3
Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1
Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1
Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2
Результаты матчей
Арока
Визела
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Арока
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
73
36
37
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
26
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
711
513
414
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|0:1 Заявка
|19
|11
|3
|5
|31 - 20
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|4:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 26
|22
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|0:4 Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|0:1 Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|4:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|0:4 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|4:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|0:4 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|1:0 Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогнозы на матч Арока 3:0 Визела
Исход игры
Арока
78.4% (87)
Ничья
16.2% (18)
Визела
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.61% (29)
Меньше
73.39% (80)
Обе команды забьют
Да
42.2% (46)
Нет
57.8% (63)
Популярный счёт
1:0 Арока
49.5% (55)
2:1 Арока
22.5% (25)
1:1 Ничья
15.3% (17)
2:0 Арока
3.6% (4)
1:2 Визела
2.7% (3)
0:1 Визела
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!