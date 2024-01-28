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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Арока
3:0
Второй тайм: 86'
Визела
0'
1:0
11' Гол
Мухика Рафаэль
13' Желтая карточка
Перейра Матеус
14' Желтая карточка
Эшковал Жоау
2:0
17' Пенальти
Гонсалес Кристо
3:0
50' Гол в свои ворота
Перейра Матеус
79' Желтая карточка
Монтеро Франcиско

Ход матча

11'
Мухика Рафаэль
1:0
13'
 
Перейра Матеус
14'
 
Эшковал Жоау
17'
Гонсалес Кристо
2:0
43'
 
Amadou Ba-Sy
Эссанд Самюэль
50'
Перейра Матеус
3:0
67'
 
Сан-Луи Дилан
Морейра Нуну
67'
 
Авуду Абдул
Мендес Алексис
70'
Бускетс Ориоль
Куасси Эбуэ
 
70'
Роша Матиас
Фернандес Рафаэль
 
70'
Лаваль Юсуф
Силла Морлей
 
78'
Морейра Педру
Симау Давид
 
79'
Монтеро Франcиско
 
83'
Милованов Богдан
Эшгаю Тьягу
 
Прогнозы 111
Арока 78.4% (87)
X 16.2% (18)
Визела 5.4% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
64
Фернандес
Рафаэль
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
8
Куасси
Эбуэ
10
Джейсон
2
Силла
Морлей
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
97
Бунтиц
Фабиян
2
Оливейра
Уго
25
Эшковал
Жоау
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
90
Наскименто
Диого
4
Гонсалвеш
Жота
29
Соро
Альберто
8
Мендес
Алексис
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
Арока
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Визела

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 10 0.53
Гонсалес Кристо 7 (1) 0.37
Джейсон 4 0.21
Силла Морлей 1 0.05
Эшгаю Тьягу 1 0.05
Букия Андре 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Монтеро Франcиско 1 0.05
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 9 0.47
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.16
Соро Альберто 2 0.11
Морейра Нуну 1 0.05
Сан-Луи Дилан 1 0.05
Перейра Матеус 1 0.05
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Лебеденко Орест 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Сантуш Педру 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Монтеро Франcиско 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Джейсон 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Эшковал Жоау 6 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Гарсия Самуэль 3 0
Эссанд Самюэль 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Арока
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Визела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
20

Упущенные победы

13
3
Арока
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Визела
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

11
20

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
20%
3
27%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
20%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
25%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
33%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
4
18%
76-90

Забито

24
17
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
3
13%
3
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

27
33
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
6
22%
5
15%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
7
26%
7
21%
31-45
3
11%
7
21%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
5
19%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3
Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1
Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1
Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2

Результаты матчей

Арока
Визела

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Арока
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
5
13
4
14
2.5
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 4:0 Заявка 19 6 4 9 29 - 26 22
9.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 0:4 Заявка 19 2 7 10 18 - 36 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 4:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 0:4 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 4:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 0:4 Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Арока Мухика Рафаэль 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • 67'
    Тактическая замена. Морейра Нуну уходит с поля и его заменяет Сан-Луи Дилан
  • 50'
    Г О О О О Л - Перейра Матеус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Эссанд Самюэль получил травму и заменен. Amadou Ba-Sy выходит на поле.
  • 17'
    Г О О О О О Л - Гонсалес Кристо из команды Арока забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Фабиян Бунтич прыгнул не в ту сторону.
  • 14'
    Эшковал Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 13'
    Перейра Матеус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль из команды Арока правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Визела.
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      2.04 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 111
    Арока 78.4% (87)
    X 16.2% (18)
    Визела 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арока
    Ничья
    Визела
    3.75
    3.45
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    37.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Арока 3:0 Визела

    Исход игры
    Арока
    78.4% (87)
    Ничья
    16.2% (18)
    Визела
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    42.2% (46)
    Нет
    57.8% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    49.5% (55)
    2:1 Арока
    22.5% (25)
    1:1 Ничья
    15.3% (17)
    2:0 Арока
    3.6% (4)
    1:2 Визела
    2.7% (3)
    0:1 Визела
    1.8% (2)
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