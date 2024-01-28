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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Арока
5:0
Конец матча
Визела
0'
1:0
11' Гол
Мухика Рафаэль
13' Желтая карточка
Перейра Матеус
16' Желтая карточка
Эшковал Жоау
2:0
17' Пенальти
Гонсалес Кристо
3:0
50' Гол в свои ворота
Перейра Матеус
79' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
4:0
86' Гол
Мухика Рафаэль
5:0
90' Гол
Гонсалес Кристо
90'+3
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
64
Фернандес
Рафаэль
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
8
Куасси
Эбуэ
10
Джейсон
2
Силла
Морлей
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
97
Бунтиц
Фабиян
2
Оливейра
Уго
25
Эшковал
Жоау
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
90
Наскименто
Диого
4
Гонсалвеш
Жота
29
Соро
Альберто
8
Мендес
Алексис
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
Арока
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Визела

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 11 0.58
Гонсалес Кристо 8 (1) 0.42
Джейсон 4 0.21
Силла Морлей 1 0.05
Эшгаю Тьягу 1 0.05
Букия Андре 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Монтеро Франcиско 1 0.05
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 9 0.47
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.16
Соро Альберто 2 0.11
Морейра Нуну 1 0.05
Сан-Луи Дилан 1 0.05
Перейра Матеус 1 0.05
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Лебеденко Орест 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Сантуш Педру 5 0
Монтеро Франcиско 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Джейсон 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Эшковал Жоау 6 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Гарсия Самуэль 3 0
Эссанд Самюэль 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Арока
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Визела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
8
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Визела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
20

Упущенные победы

13
3
Арока
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Визела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
8%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
4
27%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
20%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
25%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
33%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
4
18%
76-90

Забито

28
18
11 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
4
14%
3
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
4
14%
5
28%
46-60
4
14%
6
33%
61-75
9
32%
4
22%
76-90

Пропущено

28
37
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
6
21%
6
16%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
7
25%
7
19%
31-45
4
14%
7
19%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
5
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3
Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1
Визела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1
Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2

Результаты матчей

Арока
Визела

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Арока
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
5
14
5
14
2.5
4
15
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 Заявка 19 6 4 9 30 - 26 22
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
14.
Эштрела
 Заявка 18 4 6 8 18 - 27 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Арока Мухика Рафаэль 11 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Эссанд Самюэль получил травму и заменен. Amadou Ba-Sy выходит на поле.
    • 17'
      Г О О О О О Л - Гонсалес Кристо из команды Арока забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Фабиян Бунтич прыгнул не в ту сторону.
    • 16'
      Эшковал Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 13'
      Перейра Матеус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 11'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль из команды Арока правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Арока 78.4% (87)
    X 16.2% (18)
    Визела 5.4% (6)
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    Прогнозы на матч Арока 5:0 Визела

    Исход игры
    Арока
    78.4% (87)
    Ничья
    16.2% (18)
    Визела
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    42.2% (46)
    Нет
    57.8% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    49.5% (55)
    2:1 Арока
    22.5% (25)
    1:1 Ничья
    15.3% (17)
    2:0 Арока
    3.6% (4)
    1:2 Визела
    2.7% (3)
    0:1 Визела
    1.8% (2)
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