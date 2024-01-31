Тур: 19. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Joao Goncalves
0'
27' Желтая карточкаРибейру Рубен
33' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
1:0
52' ГолСаласар Родриго
1:1
64' ГолВитория Стивен
70' Желтая карточкаВитория Стивен
88' Желтая карточкаЖорж Артур
90' Желтая карточкаКоррея Жоау
90' Вторая желтая карточкаВитория Стивен
90' Желтая карточкаРуис Абель
90'+15
Ход матча
27'
33'
52'
1:0
64'
1:1
70'
78'
88'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
33
Круз
Сандру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
62 Nuno Matos
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Шавиш
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
1
1.86
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.57
0.5
Среднее время на гол
157
180
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
0.73
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
123
66
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|14 (1)
|0.74
|Орта Рикарду
|7
|0.37
|Джало Альваро
|6
|0.32
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.16
|Саласар Родриго
|2
|0.11
|Брума Арминду
|2
|0.11
|Орта Андре
|2
|0.11
|Пицци Луиш
|1
|0.05
|Борха Кристиан
|1
|0.05
|Руис Абель
|1
|0.05
|Моутинью Жоау
|1
|0.05
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Карвалью Витор
|1
|0.05
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|9 (3)
|0.47
|Алвес Даниэль
|2
|0.11
|Виктор Пауло
|1
|0.05
|Круз Сандру
|1
|0.05
|Рибейру Рубен
|1
|0.05
|Витория Стивен
|1
|0.05
|Коррея Жоау
|1
|0.05
|Ланга Бруну
|1
|0.05
|Соуза Бернардо
|1
|0.05
|Пинью Педро
|1
|0.05
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|5
|1
|Фонте Жозе
|6
|0
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Джало Альваро
|4
|0
|Ньякате Сику
|2
|1
|Орта Рикарду
|3
|0
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|7
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|1
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шавиш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
5
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
23
8
Брага
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Шавиш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
27
13
Голы по времени матча
Забито
18
7
4 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
8
44%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
33%
2
29%
76-90
Пропущено
11
26
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
27%
7
27%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
3
27%
3
12%
76-90
Забито
24
12
5 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
11
46%
4
33%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Забито
42
19
9 В 1-м тайме 5
33 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 8
3
7%
0
0%
1-15
3
7%
3
16%
16-30
3
7%
2
11%
31-45
13
31%
5
26%
46-60
3
7%
3
16%
61-75
17
40%
6
32%
76-90
Пропущено
28
45
13 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 17
4
14%
9
20%
1-15
4
14%
8
18%
16-30
5
18%
8
18%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
5
18%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0
Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2
Шавиш
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0
Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1
Результаты матчей
Брага
Шавиш
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брага
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
45
36
18
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
73
28
64
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
118
118
613
910
118
415
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 27
|37
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|31 - 20
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|33 - 35
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|16.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|20 - 29
|17
|17.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 45
|13
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|11 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:1 Шавиш
Исход игры
Брага
100% (110)
Ничья
0% (0)
Шавиш
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (40)
Меньше
61.9% (65)
Обе команды забьют
Да
30.48% (32)
Нет
69.52% (73)
Популярный счёт
2:0 Брага
53.6% (59)
2:1 Брага
21.8% (24)
3:0 Брага
7.3% (8)
3:1 Брага
6.4% (7)
1:0 Брага
5.5% (6)
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