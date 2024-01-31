  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Брага
1:1
Конец матча
Шавиш
0'
27' Желтая карточка
Рибейру Рубен
33' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
1:0
52' Гол
Саласар Родриго
1:1
64' Гол
Витория Стивен
70' Желтая карточка
Витория Стивен
88' Желтая карточка
Жорж Артур
90' Желтая карточка
Коррея Жоау
90' Вторая желтая карточка
Витория Стивен
90' Желтая карточка
Руис Абель
90'+15

Ход матча

27'
 
Рибейру Рубен
33'
 
Гуззу Рафаэл
52'
Саласар Родриго
1:0
59'
 
Ланга Бруну
Круз Сандру
59'
 
Соуза Бернардо
Гуззу Рафаэл
64'
1:1
Витория Стивен
(Нвакали Келечи)
70'
 
Витория Стивен
75'
 
Санка Леандру
Рибейру Рубен
75'
 
Виктор Пауло
Эрнандес Эктор
78'
Лопеш Рони
Пицци Луиш
 
81'
 
Теофилус Тибанг
Пий Джуниор
86'
Гомес Виктор
Мендес Юсафат
 
86'
Н'Дур Шер
Паулу Оливейра
 
88'
Жорж Артур
 
90'
 
Коррея Жоау
90'
 
Витория Стивен
90'
Руис Абель
 
Прогнозы 110
Брага 100% (110)
X 0% (0)
Шавиш 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
15
Паулу
Оливейра
5
Сатчи
Сердар
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
1
Ногейра
Хуго
19
Витория
Стивен
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
21
Гимарайнш
Рикарду
33
Круз
Сандру
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
28
Нвакали
Келечи
Брага
4-2-3-1
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Брага
Шавиш

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.57
0.5

Среднее время на гол

157
180

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

0.73
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

123
66

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.74
Орта Рикарду 7 0.37
Джало Альваро 6 0.32
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.16
Саласар Родриго 2 0.11
Брума Арминду 2 0.11
Орта Андре 2 0.11
Пицци Луиш 1 0.05
Борха Кристиан 1 0.05
Руис Абель 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Лопеш Рони 1 0.05
Карвалью Витор 1 0.05
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 9 (3) 0.47
Алвес Даниэль 2 0.11
Виктор Пауло 1 0.05
Круз Сандру 1 0.05
Рибейру Рубен 1 0.05
Витория Стивен 1 0.05
Коррея Жоау 1 0.05
Ланга Бруну 1 0.05
Соуза Бернардо 1 0.05
Пинью Педро 1 0.05
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 5 1
Фонте Жозе 6 0
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Жорж Артур 3 1
Сатчи Сердар 4 0
Джало Альваро 4 0
Ньякате Сику 2 1
Орта Рикарду 3 0
Паулу Оливейра 2 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Морену Жоау 1 1
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Фернандеш Вашку 1 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шавиш
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
5
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

23
8
Брага
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Шавиш
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

27
13

Голы по времени матча

Забито

18
7
4 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
8
44%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
33%
2
29%
76-90

Пропущено

11
26
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
27%
7
27%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
3
27%
3
12%
76-90

Забито

24
12
5 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
11
46%
4
33%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90

Забито

42
19
9 В 1-м тайме 5
33 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 8
3
7%
0
0%
1-15
3
7%
3
16%
16-30
3
7%
2
11%
31-45
13
31%
5
26%
46-60
3
7%
3
16%
61-75
17
40%
6
32%
76-90

Пропущено

28
45
13 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 17
4
14%
9
20%
1-15
4
14%
8
18%
16-30
5
18%
8
18%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
6
21%
4
9%
61-75
5
18%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0
Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2
Шавиш
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0
Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1

Результаты матчей

Брага
Шавиш

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брага
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
3
1.5
2
8
6
4
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
11
8
11
8
1.5
6
13
9
10
2.5
1
18
4
15
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 Заявка 19 6 4 9 30 - 26 22
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 19 3 8 8 20 - 29 17
17.
Шавиш
 Заявка 19 3 4 12 19 - 45 13
18.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 11 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Руис Абель получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 100'
    КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Витория Стивен получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
  • 97'
    Коррея Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 88'
    Артур Жорже получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 86'
    Тактическая замена. Паулу Оливейра уходит с поля и его заменяет Н'Дур Шер
  • 86'
    Тактическая замена. Мендес Юсафат уходит с поля и его заменяет Гомес Виктор
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Тактическая замена. Круз Сандру уходит с поля и его заменяет Ланга Бруну
    • 52'
      Г О О О О О Л - Саласар Родриго из команды Брага легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Гуззу Рафаэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 27'
      Рибейру Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Брага 100% (110)
    X 0% (0)
    Шавиш 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брага 1:1 Шавиш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:1 Шавиш

    Исход игры
    Брага
    100% (110)
    Ничья
    0% (0)
    Шавиш
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (40)
    Меньше
    61.9% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    30.48% (32)
    Нет
    69.52% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    53.6% (59)
    2:1 Брага
    21.8% (24)
    3:0 Брага
    7.3% (8)
    3:1 Брага
    6.4% (7)
    1:0 Брага
    5.5% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный