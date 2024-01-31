Тур: 19. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Bruno Vieira
0'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
10
Идрисси
Амин
14
Жока
5
Волней
64
Ндиайе
Мор
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Си АрунаНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Эшторил
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.9
Среднее время на гол
70
47
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.9
1.27
Среднее время на гол
100
70
Всего голов
23
33
Голов в среднем за матч
1.1
1.57
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
82
57
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.22
|Коштинья
|2 (2)
|0.11
|Зе Мануэль
|2
|0.11
|Сантос Адерлан
|2
|0.11
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.11
|Жока
|1
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.06
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.06
|Перейра Андре
|1
|0.06
|Нобрега Мигел
|1
|0.06
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|5
|0.28
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.28
|Маркес Алехандро
|5
|0.28
|Гомес Родриго II
|4
|0.22
|Гитан Рафик
|4
|0.22
|Холсгров Джордан
|2
|0.11
|Араужу Тьягу
|2
|0.11
|Мангала Эльяким
|1
|0.06
|Тавареш Эриберту
|1
|0.06
|Карлос Жоао III
|1
|0.06
|Витал Бернардо
|1
|0.06
|Парра Рауль
|1
|0.06
|Волней
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Адерлан
|5
|1
|Граса Жоау
|6
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Нобрега Мигел
|5
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Боатенг Эммануль II
|4
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Патрик II
|1
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Гомес Родриго II
|4
|0
|Фернандеш Матеуш
|4
|0
|Маркеш Жоао
|4
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Карлос Жоао III
|3
|0
|Волней
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Мангала Эльяким
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эшторил
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
15
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Эшторил
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
4
16
Риу Аве
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Эшторил
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
10
31
Голы по времени матча
Забито
12
16
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
3
25%
5
31%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
36%
4
19%
76-90
Забито
6
19
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
3
50%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Забито
18
35
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
3
17%
7
20%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
5
28%
6
17%
46-60
3
17%
9
26%
61-75
4
22%
8
23%
76-90
Пропущено
29
31
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
17%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
2
7%
8
26%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
10
34%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3
Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2
Результаты матчей
Риу Аве
Эшторил
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
513
810
117
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|3.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|33 - 13
|44
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|31 - 20
|36
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 39
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|19 - 28
|16
|17.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|18 - 37
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|11 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|8
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Эшторил
Исход игры
Риу Аве
69.8% (74)
Ничья
21.7% (23)
Эшторил
8.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (33)
Меньше
68.57% (72)
Обе команды забьют
Да
51.43% (54)
Нет
48.57% (51)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
40.6% (43)
2:1 Риу Аве
26.4% (28)
1:1 Ничья
19.8% (21)
1:2 Эшторил
4.7% (5)
0:1 Эшторил
3.8% (4)
2:0 Риу Аве
2.8% (3)
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