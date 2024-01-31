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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 2'
Эшторил
0'
Прогнозы 106
Риу Аве 69.8% (74)
X 21.7% (23)
Эшторил 8.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Эшторил
2.24
3.44
3.50
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Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
10
Идрисси
Амин
14
Жока
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
81
Якубу
Абдул-Азиз
31
Карне
Марсело
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
64
Ндиайе
Мор
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
Риу Аве
3-5-2
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Эшторил

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМС
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
0:0
ГЛ
1:0
ГЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.9

Среднее время на гол

70
47

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.27

Среднее время на гол

100
70

Всего голов

23
33

Голов в среднем за матч

1.1
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
57

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 4 0.22
Коштинья 2 (2) 0.11
Зе Мануэль 2 0.11
Сантос Адерлан 2 0.11
Руиз Леонардо 2 (1) 0.11
Жока 1 0.06
Роналдо Фабио 1 0.06
Родригеш Гонсалу 1 0.06
Перейра Андре 1 0.06
Нобрега Мигел 1 0.06
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.28
Кассиано Диас 5 (1) 0.28
Маркес Алехандро 5 0.28
Гомес Родриго II 4 0.22
Гитан Рафик 4 0.22
Холсгров Джордан 2 0.11
Араужу Тьягу 2 0.11
Мангала Эльяким 1 0.06
Тавареш Эриберту 1 0.06
Карлос Жоао III 1 0.06
Витал Бернардо 1 0.06
Парра Рауль 1 0.06
Волней 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 5 1
Граса Жоау 6 0
Панталон Ренато 5 0
Нобрега Мигел 5 0
Идрисси Амин 4 0
Боатенг Эммануль II 4 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жонатан Луис 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Luis Freire 2 0
Патрик II 1 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Гомес Родриго II 4 0
Фернандеш Матеуш 4 0
Маркеш Жоао 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Карлос Жоао III 3 0
Волней 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Пина Вагнер 2 0
Мангала Эльяким 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эшторил
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
15
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Эшторил
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
16
Риу Аве
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Эшторил
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
3
25%
5
31%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
36%
4
19%
76-90

Забито

6
19
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
3
50%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Забито

18
35
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
3
17%
7
20%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
5
28%
6
17%
46-60
3
17%
9
26%
61-75
4
22%
8
23%
76-90

Пропущено

29
31
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
17%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
2
7%
8
26%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
10
34%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3
Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Эшторил

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
8
10
1
17
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 Заявка 19 6 4 9 30 - 26 22
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
16.
Риу Аве
 Заявка 18 3 7 8 19 - 28 16
17.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
18.
Шавиш
 Заявка 18 3 3 12 18 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 11 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 106
Риу Аве 69.8% (74)
X 21.7% (23)
Эшторил 8.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Эшторил
2.24
3.44
3.50
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Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Эшторил

Исход игры
Риу Аве
69.8% (74)
Ничья
21.7% (23)
Эшторил
8.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (33)
Меньше
68.57% (72)
Обе команды забьют
Да
51.43% (54)
Нет
48.57% (51)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
40.6% (43)
2:1 Риу Аве
26.4% (28)
1:1 Ничья
19.8% (21)
1:2 Эшторил
4.7% (5)
0:1 Эшторил
3.8% (4)
2:0 Риу Аве
2.8% (3)
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