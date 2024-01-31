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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Риу Аве
1:1
Конец матча
Эшторил
0'
20' Желтая карточка
Патрик II
46' Желтая карточка
Жока
55' Желтая карточка
Волней
1:0
56' Гол
Боатенг Эммануль
84' Желтая карточка
Мангала Эльяким
1:1
85' Гол
Тавареш Эриберту
90' Желтая карточка
Идрисси Амин
90' Желтая карточка
Коштинья
90' Желтая карточка
Гомес Родриго
90'+6

Ход матча

20'
Патрик II
 
46'
Жока
 
55'
 
Волней
56'
Боатенг Эммануль
1:0
65'
 
Коста Мишел
Фернандеш Матеуш
65'
 
Тавареш Эриберту
Маркеш Жоао
70'
Панталон Ренато
Жока
 
70'
Тейшейра Жоау II
Патрик II
 
74'
 
Карлос Жоао
Маркес Алехандро
77'
Са Элдер
Граса Жоау
 
78'
Танлонго Матео
Роналдо Фабио
 
80'
 
Vinicius3
Ндиайе Мор
80'
 
Пина Вагнер
Волней
82'
Руиз Леонардо
Якубу Абдул-Азиз
 
84'
 
Мангала Эльяким
85'
1:1
Тавареш Эриберту
(Гитан Рафик)
90'
Идрисси Амин
 
90'
Коштинья
 
90'
 
Гомес Родриго
Прогнозы 106
Риу Аве 69.8% (74)
X 21.7% (23)
Эшторил 8.5% (9)
Все прогнозы
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
21
Граса
Жоау
10
Идрисси
Амин
14
Жока
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
81
Якубу
Абдул-Азиз
31
Карне
Марсело
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
64
Ндиайе
Мор
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
Риу Аве
3-5-2
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Эшторил

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМС
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
0:0
ГЛ
1:0
ГЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.9

Среднее время на гол

70
47

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.27

Среднее время на гол

100
70

Всего голов

23
33

Голов в среднем за матч

1.1
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
57

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.26
Коштинья 2 (2) 0.11
Зе Мануэль 2 0.11
Сантос Адерлан 2 0.11
Руиз Леонардо 2 (1) 0.11
Жока 1 0.05
Роналдо Фабио 1 0.05
Родригеш Гонсалу 1 0.05
Перейра Андре 1 0.05
Нобрега Мигел 1 0.05
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.26
Кассиано Диас 5 (1) 0.26
Маркес Алехандро 5 0.26
Гомес Родриго II 4 0.21
Гитан Рафик 4 0.21
Холсгров Джордан 2 0.11
Араужу Тьягу 2 0.11
Тавареш Эриберту 2 0.11
Мангала Эльяким 1 0.05
Карлос Жоао III 1 0.05
Витал Бернардо 1 0.05
Парра Рауль 1 0.05
Волней 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 5 1
Граса Жоау 6 0
Идрисси Амин 5 0
Панталон Ренато 5 0
Нобрега Мигел 5 0
Боатенг Эммануль II 4 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Патрик II 2 0
Жонатан Луис 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Коштинья 2 0
Luis Freire 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Гомес Родриго II 5 0
Волней 4 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Фернандеш Матеуш 4 0
Маркеш Жоао 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Карлос Жоао III 3 0
Мангала Эльяким 2 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Пина Вагнер 2 0

Результаты матчей

Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Эшторил
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
16
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Эшторил
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
16
Риу Аве
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Эшторил
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

11
32

Голы по времени матча

Забито

13
17
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
3
18%
46-60
3
23%
5
29%
29%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
3
20%
7
32%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
40%
4
18%
76-90

Забито

6
19
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
50%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Забито

19
36
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
3
16%
7
19%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
6
32%
6
17%
46-60
3
16%
9
25%
61-75
4
21%
9
25%
76-90

Пропущено

30
32
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
17%
4
13%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
2
7%
8
25%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
11
37%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3
Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Эшторил

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:0
5 раз 26%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
17
2
5
14
1.5
8
11
1
18
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 19 14 2 3 33 - 13 44
4.
Брага
 1:1 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 19 11 3 5 31 - 20 36
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 Заявка 19 7 3 9 27 - 27 24
8.
Арока
 Заявка 19 6 4 9 30 - 26 22
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 19 6 3 10 22 - 39 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 19 3 8 8 20 - 29 17
17.
Шавиш
 1:1 Заявка 19 3 4 12 19 - 45 13
18.
Визела
 Заявка 19 2 7 10 18 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 1:1 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 9 - 14 11
13.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 1:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 1:1 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 1:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 11 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Денер Клементе 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Гомес Родриго II сейчас получил желтую
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Коштинья сейчас получил желтую
  • 91'
    Идрисси Амин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 85'
    Гитан Рафик сделал результативную передачу.
  • 85'
    Г О О О О Л - Тавареш Эриберту забивает с правой ноги!
  • 84'
    Мангала Эльяким совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Патрик II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 106
    Риу Аве 69.8% (74)
    X 21.7% (23)
    Эшторил 8.5% (9)
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    Где смотреть матч Риу Аве 1:1 Эшторил онлайн

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    Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Эшторил

    Исход игры
    Риу Аве
    69.8% (74)
    Ничья
    21.7% (23)
    Эшторил
    8.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.43% (33)
    Меньше
    68.57% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    51.43% (54)
    Нет
    48.57% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    40.6% (43)
    2:1 Риу Аве
    26.4% (28)
    1:1 Ничья
    19.8% (21)
    1:2 Эшторил
    4.7% (5)
    0:1 Эшторил
    3.8% (4)
    2:0 Риу Аве
    2.8% (3)
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