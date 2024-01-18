4:1
Конец матча
Ход матча
9'
1:0
21'
2:0
35'
37'
82'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
-
72 Зубенко ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Карпин Валерий
-
Главный тренер: Абрамов Вадим
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0
Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0
Динамо Самарканд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Динамо Самарканд - Олимпик Ташкент 4:3 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Динамо Самарканд - Коканд 2:0
Сурхон - Динамо Самарканд 1:4 Сурхон - Динамо Самарканд 1:4 Насаф - Динамо Самарканд 1:0 АГМК - Динамо Самарканд 4:0 Динамо Самарканд - Металлург Бекабад 0:1 Навбахор - Динамо Самарканд 2:0 Динамо Самарканд - Олимпик Ташкент 1:1 Нефтчи Фергана - Динамо Самарканд 4:1 Локомотив Ташкент - Динамо Самарканд 1:1 Динамо Самарканд - Бунёдкор 1:2 Кызылкум - Динамо Самарканд 4:1 Динамо Самарканд - Согдиана 1:2 Динамо Самарканд - Насаф 0:4 Пахтакор - Динамо Самарканд 3:2 Коканд - Динамо Самарканд 1:1 Динамо Самарканд - Сурхон 1:3