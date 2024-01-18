"Ростов" разгромил самаркандское "Динамо" в своём первом матче 2024 года. Это была товарищеская встреча на сборе в Абу-Даби. Дубль оформил Николай Комличенко. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо за внимание и до новых пересечений на LiveResult.Ru!

Илья Вахания делает доставку с правого фланга, а мяч рикошетит от защитника динамовцев и отправляется на угловой удар.

Разыграли корнер на правом фланге футболисты ростовской команды, после чего состоялась подача за дальнюю девятку за лицевую линию.

Кирилл Щетинин забросил в левую часть чужой штрафной площади на Егора Голенкова, и мяч ушёл за лицевую линию.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! Размочили-таки счёт футболисты "Динамо". С правого фланга стартовал нападающий, оторвался по ходу смещения от Максима Осипенко и переиграл в ближнем бою Максима Рудакова.

Штрафной удар заработал "Ростов" в 17 метрах от чужих ворот. Нарушены правила были против Хорена Байрамяна.

Денис Глушаков решил пробить со штрафного удара и несильно направил мяч мимо створа.

Хорен Байрамян с левого фланга выполнил подачу во вратарскую площадь, а Даниил Уткин головой пробил правее створа.

Навес теперь с правого фланга у ростовчан в район ближней штанги, но Кириллу Щетинину не удаётся попасть головой в дальний угол.

Активизировался "Ростов" после пропущенного гола. Хорен Байрамян с левого фланга пошёл в чужую штрафную площадь и добился углового удара.

В контратаку убежали самаркандцы после корнера у своих ворот, и Кирилл Щетинин получил жёлтую карточку за фол в середине поля.

Даниил Уткин осуществил подачу корнера с левого фланга, но не смог перебросить ближайшего соперника, дежурившего на краю вратарской.

Удар самаркандцев по воротам "Ростова" из-за пределов штрафной площади был заблокирован, а вскоре нарушил правила Хорен Байрамян метрах в 25-30 от своих ворот.

Максим Осипенко вынес мяч головой на подступы к штрафной площади после навеса соперника со стандарта, и с подбора был нанесён низовой удар по воротам "Ростова". Мяч забрал в свои перчатки Максим Рудаков.

Угловой на левом фланге заработало "Динамо". Денис Терентьев считает, что корнера здесь не должно быть. А вдруг судья решит показать ему за неспортивное поведение вторую жёлтую карточку?

Подача слева с углового последовала у динамовцев на ближнюю штангу, и по цепочке мяч вынесли Кирилл Щетинин и Максим Осипенко. Дальше у номинальных гостей случился слабый и безадресный заброс по левому полуфлангу за лицевую линию.

Против Кирилла Щетинина мелко нарушены правила в середине поля. Не спешит "Ростов" разыгрывать заработанное стандартное положение.

Даниил Шанталий удачно поставил корпус нападающему "Динамо" и не пропустил того один на один с Максимом Рудаковым. Игрок самаркандцев хотел штрафного удара в пользу своей команды.

Номинальные гости подали штрафной удар с левого фланга. Не смогли ростовчане сразу полностью отбиться, и пришлось Илье Вахании через несколько секунд отправлять мяч за боковую линию.

Кириллу Щетинину никто не мешал придвигаться к штрафной площади "Динамо". Нет компактности в расположении самаркандцев.

Даниил Уткин подал угловой с левого фланга во вратарскую площадку, откуда Егор Голенков нанёс удар головой по воротам и попал в руки голкипера самаркандцев.

Максим Осипенко проникающей передачей вывел один на один Егора Голенкова, чей удар отразил на угловой вратарь "Динамо".

Неплохо "Ростов" другим составом начал второй тайм, заработал два угловых и создал два опасных момента.

Денис Глушаков принял вброшенный партнёром аут в середине поля и показал кое-какую технику, немного почеканив мяч. А говорили, что старина Глушаков с "Ростовом" просто тренируется.

Илья Вахания убежал в контратаку по правому флангу и отдавал передачу на ход Егору Голенкову, но получилось слишком сильно, и мяч оказался в руках вратаря "Динамо".

Даниил Шанталий на своей половине поля удачно поставил корпус оппоненту, планировавшему выскочить после передачи партнёра на рандеву с Максимом Рудаковым.

Так это сплав молодости и опыта у "Ростова" получается. Тут вам и Глушаков, и ряд молодых ребят. Из опытных ещё такие ребята, как Байрамян, Осипенко, Терентьев.

Даниил Уткин отправлял передачу к правому углу чужой штрафной площади на Егора Голенкова, не избежавшего попадания в положение "вне игры".

Стемнело уже в Абу-Даби, и всё освещение искусственное. На официальном матче мачты были бы включены сильнее.

Кирилл Моисеев навешивал с правого фланга в направлении Егора Голенкова, однако мяч опустился в перчатки вратаря "Динамо".

Илья Вахания забрасывал мяч справа в чужую штрафную площадь, где не удалось толком дотянуться до футбольного снаряда Денису Глушакову.

Из-за пределов штрафной площади Егор Голенков приложился низом в левый угол. Мяч прошёл рядом со створом. Запишем как опасный момент "Ростова".

Денис Терентьев на левом фланге обороны поставил корпус сопернику, который с этим не смирился и нарушил правила толчком в спину.

Не может пока наладить свой прицел Кирилл Моисеев. Выполнил он сейчас подачу с правого фланга за лицевую линию.

Максим Осипенко снова включил диспетчерские функции и отправил проникающий пас в чужую штрафную на ход Хорену Байрамяну, однако получилось слишком сильно.

Говорят, что футболисты "Ростова", принимавшие участие в первом тайме, уже уехали в отель восстанавливаться и отдыхать.

Сумбурная атака получилась у "Ростова", и Егор Голенков коротко скидывал мяч Денису Глушакову, однако вышло неточно, и мяч забрал вратарь "Динамо".

Это "Ростов" во втором тайме ничего не забивал. А если поставить себе цель сделать счёт двузначным?

Заброс у ростовчан последовал к линии чужой штрафной площадки, где Хорен Байрамян столкнулся с вратарём соперника и оказался на газоне. Судья считает, фола не было.

Роман Тугарев заработал "Ростову" штрафной на правом фланге. Даниил Уткин невысоко навесил со стандарта, и мяч далеко отскочил отнюдь не в створ от ноги Дениса Терентьева.

Кирилл Щетинин в контратаке пробежался почти до чужой штрафной площадки и нанёс плотный удар в руки голкипера.

Денис Глушаков из центра отдал передачу на левый полуфланг Хорену Байрамяну, чей удар отразил голкипер, а добивания не произошло, поскольку защитник "Динамо" успел выбить на угловой из-под ног Егора Голенкова.

Первый тайм

— Конец первого тайма. 4:0 в пользу "Ростова".

44' Это первый матч "Ростова" на зимних сборах. В перерыве и во втором тайме традиционно ожидается большое количество замен в составе обеих команд.

43' Позиционная атака динамовцев завершилась диагональной подачей с правого полуфланга, после чего Андрей Лангович головой скинул мяч назад Никите Медведеву.

42' Алексей Миронов в районе левого края чужой вратарской делал филигранную передачу пяткой, однако непонятно кому. Мяч достался защитникам "Динамо".

41' Перспективно игрок "Динамо" входил в штрафную площадь "Ростова" в зоне левого инсайда, но коллективно отобрали у него мяч без нарушения правил футболисты донского клуба.

40' На подборе перед чужой штрафной площадкой после "ростовского" углового с левого фланга был Данил Глебов, но его закидушку динамовцы также сняли вторым этажом.

39' Алексей Миронов вывел один на один с чужим голкипером Ивана Комарова. Тот пробил с правого полуфланга, вратарь чуть коснулся мяча, и круглый прокатился рядом с левым углом на корнер.

38' Левым полуфлангом атаковали сейчас футболисты команды из Самарканда. Можно сказать, в итоге был нанесён полуопасный удар низом мимо ближнего угла створа.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:0! Николай Комличенко (дубль)!

Иван Комаров с правой стороны пробил по чужим воротам, и ошибся голкипер динамовцев, отбив мяч совсем недалеко от себя. Николай Комличенко прекрасно воспользовался таким подарком и вогнал сферу в сетку.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Николай Комличенко (с пенальти)!

Сам же пострадавший легко реализовал 11-метровый удар, пробив в левый угол. Вратарь "Динамо" не угадал, куда надо прыгать.

34' Жёлтая карточка достаётся вратарю "Динамо" за нарушение правил.

34' Пенальти в ворота "Динамо"! Николай Комличенко подкараулил ошибку чужого защитника и вырвался один на один с голкипером, который уронил его на газон.

33' Виктор Мелёхин сделал длинный диагональный перевод на левый фланг Имрану Азнаурову, однако того опередил игрок динамовцев, скинувший мяч назад своему голкиперу.

32' Угловой заработали в предыдущей ситуации футболисты "Динамо". Атака узбекистанской команды после корнера закончилась подачей с левого фланга с игры в руки Никиты Медведева.

31' Не побоялся в своей штрафной площади пойти в рискованный подкат Виктор Мелёхин. И удачно вышло - эффективно, без фола. Игрок "Динамо" даже не упал.

30' Илья Кирш перед своей штрафной площадью собрался отдавать поперечную передачу и уже успел избавиться от мяча, когда его толкнул соперник.

29' Данил Глебов отдавал передачу вперёд к правому флангу на Андрея Ланговича, однако первым на мяче оказался всё же вратарь самаркандского "Динамо".

28' Хоть сейчас и январь, футбола получается немало. Тут и чемпионаты / Кубки европейских стран, и Кубки Азии и Африки, и вот теперь товарищеские матчи.

27' Интершум позволяет услышать некоторые интересные восклицания, и в этом тоже есть свой колорит. Такова особенность матчей во время сборов без зрителей или с малым их количеством.

26' Виктор Мелёхин на грани фола отбирает мяч в середине своей половины поля - судья считает, что нарушения там не было. Дальше отдаёт Мелёхин вперёд на Николая Комличенко, и случается потеря.

25' Постепенно темнеет в Абу-Даби, и загораются осветительные мачты. Как обычно, рядом находятся другие тренировочные поля, и на них тоже кто-то есть.

24' Удар динамовцев из-за пределов штрафной площади. Мяч рикошетит от защитника, после чего круглого надёжно забирает в свои перчатки Никита Медведев.

23' Имран Азнауров выполнил подачу с левого фланга, но Николай Комличенко не сумел дотянуться до верхового мяча, чтобы пробить по воротам.

22' Есть некоторые технические проблемы с видеотрансляцией, но это тоже следствие того, что работники клубов пока не полностью приспособились к таким моментам на сборах. А может, с Интернетом на месте перебои.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Имран Азнауров!

Стартовал Иван Комаров с правого фланга, легко протиснулся между двумя соперниками и выполнил чуть назад прострельную передачу, а Имран Азнауров отправил мяч в область правого нижнего угла створа. Голкипер "Динамо" не смог среагировать.

20' Никита Медведев из своей штрафной площади выбил мяч в центральную треть поля на правый фланг, где не удалось укротить сферу Ивану Комарову.

19' Виктор Мелёхин за минуту сначала сам нарушил правила на чужой половине поля, а потом пострадал от фола оппонента уже перед штрафной площадкой "Ростова".

18' Удар по воротам "Ростова" следует с правого полуфланга. Честно говоря, могло быть значительно опаснее. А получилось так себе. Низовая и слабая оказалась попытка. Никита Медведев без проблем забрал мяч.

17' Угловой заработало самаркандское "Динамо" на левом фланге. Подача непосредственно с корнера пришлась на ближний край вратарской. Затем последовал ещё один кросс - уже поближе к самим воротам. Там Никита Медведев сыграл на выходе, после чего довынес мяч Виктор Мелёхин.

16' Данил Глебов заблокировал удар соперника со штрафного. Потом динамовцы навешивали с правого фланга, и воздух выиграл Илья Зубенко.

15' Штрафной удар зарабатывает самаркандское "Динамо", и это довольно перспективный стандарт. До ворот метров 17. Нарушил правила Илья Зубенко.

14' "Ростов" в нынешнем розыгрыше чемпионата России выступает не так успешно, как в прошлом, но хотя бы о возможном вылете из РПЛ мало кто говорит в отношении команды Валерия Карпина.

13' Легко команда из Самарканда потеряла сейчас мяч перед штрафной площадью "Ростова". Игрокам донского клуба не пришлось даже вступать в толковый прессинг.

12' Имран Азнауров захотел на дриблинге исполнить что-то красивое на входе в чужую штрафную площадь, но утратил контроль над мячом, и сферу легко забрал вратарь "Динамо".

11' Оказался в положении "вне игры" Имран Азнауров - 19-летний нападающий из молодёжной команды "Ростова". Даёт Карпин поиграть некоторым юным футболистам.

10' "Ростов" активно включился минуты на три-четыре и реализовал голевой момент. Возможно, специально обкатывают такую игровую аритмию подопечные Валерия Карпина.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Алексей Миронов!

Андрей Лангович из правой полуфланговой зоны проткнул мяч в финальную треть поля на Николая Комличенко, а тот похожей передачей вывел на свидание с чужим вратарём Алексея Миронова, который поразил левый угол.

8' Евгений Чернов навесил с левого фланга, а с подбора с подступов к линии штрафной площади приложился Андрей Лангович. Мяч пролетел не так уж и высоко над перекладиной.

7' Момент у "Ростова" сейчас был! Подача отправилась с правого фланга, и Алексей Миронов оказался в одиночестве на левом краю вратарской, только пробил вот ногой крайне неудачно - параллельно линии ворот.

6' Невынужденная ошибка у самаркандской команды. Передача из центра низом пошла к левому флангу на 3-го номера, и мяч укатился в аут.

5' Илья Кирш головой снимает верховой заброс соперника около своей площади. На подборе подхватывают мяч номинальные гости, и Евгений Чернов выбивает его за боковую линию.

4' Пока клубы РПЛ только начинают разгоняться с товарищескими матчами - со временем спаррингов будет всё больше и больше. Правда, некоторые игры наверняка будут закрытыми.

3' Провели ростовчане атаку левым флангом, последовала прострельная передача, но справилась оборона динамовцев, и вратарю узбекистанской команды не пришлось вступать в дело.

2' "Ростов" появился на футбольном поле в жёлто-чёрной форме, а у самаркандского "Динамо" тёмно-синяя расцветка.