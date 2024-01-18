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Ростов
4:1
Конец матча
Динамо Самарканд
Ростов
Динамо Самарканд

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0
Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0
Динамо Самарканд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Динамо Самарканд - Олимпик Ташкент 4:3 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Динамо Самарканд - Коканд 2:0
Сурхон - Динамо Самарканд 1:4 Сурхон - Динамо Самарканд 1:4 Насаф - Динамо Самарканд 1:0 АГМК - Динамо Самарканд 4:0 Динамо Самарканд - Металлург Бекабад 0:1 Навбахор - Динамо Самарканд 2:0 Динамо Самарканд - Олимпик Ташкент 1:1 Нефтчи Фергана - Динамо Самарканд 4:1 Локомотив Ташкент - Динамо Самарканд 1:1 Динамо Самарканд - Бунёдкор 1:2 Кызылкум - Динамо Самарканд 4:1 Динамо Самарканд - Согдиана 1:2 Динамо Самарканд - Насаф 0:4 Пахтакор - Динамо Самарканд 3:2 Коканд - Динамо Самарканд 1:1 Динамо Самарканд - Сурхон 1:3
  • После матча
  • "Ростов" разгромил самаркандское "Динамо" в своём первом матче 2024 года. Это была товарищеская встреча на сборе в Абу-Даби. Дубль оформил Николай Комличенко. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо за внимание и до новых пересечений на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча. 4:1.
  • 90'
    Кирилл Щетинин забросил в левую часть чужой штрафной площади на Егора Голенкова, и мяч ушёл за лицевую линию.
  • 90'
    Роман Тугарев из центрального круга закинул мяч вправо Хорену Байрамяну, которого подвёл технический брак.
  • 90'
    Чересчур сильная проникающая передача у номинальных гостей по правой линии штрафной площадки "Ростова".
  • 89'
    Разыграли корнер на правом фланге футболисты ростовской команды, после чего состоялась подача за дальнюю девятку за лицевую линию.
  • Угловой
    89'
    Илья Вахания делает доставку с правого фланга, а мяч рикошетит от защитника динамовцев и отправляется на угловой удар.
  • Желтая карточка
    88'
    В контратаку убежали самаркандцы после корнера у своих ворот, и Кирилл Щетинин получил жёлтую карточку за фол в середине поля.
  • Замена
    88'
    Происходит замена в составе команды "Динамо" Самарканд.
  • Угловой
    87'
    Активизировался "Ростов" после пропущенного гола. Хорен Байрамян с левого фланга пошёл в чужую штрафную площадь и добился углового удара.
  • Опасный момент
    86'
    Навес теперь с правого фланга у ростовчан в район ближней штанги, но Кириллу Щетинину не удаётся попасть головой в дальний угол.
  • Опасный момент
    85'
    Хорен Байрамян с левого фланга выполнил подачу во вратарскую площадь, а Даниил Уткин головой пробил правее створа.
  • 84'
    Денис Глушаков решил пробить со штрафного удара и несильно направил мяч мимо створа.
  • Фол, нарушение
    83'
    Штрафной удар заработал "Ростов" в 17 метрах от чужих ворот. Нарушены правила были против Хорена Байрамяна.
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1!
    Размочили-таки счёт футболисты "Динамо". С правого фланга стартовал нападающий, оторвался по ходу смещения от Максима Осипенко и переиграл в ближнем бою Максима Рудакова.
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    • Опасный момент
      81'
      Денис Глушаков завершил атаку "Ростова" ударом из-за пределов штрафной площади чуть левее створа.
    • 80'
      Кириллу Щетинину никто не мешал придвигаться к штрафной площади "Динамо". Нет компактности в расположении самаркандцев.
    • 79'
      Номинальные гости подали штрафной удар с левого фланга. Не смогли ростовчане сразу полностью отбиться, и пришлось Илье Вахании через несколько секунд отправлять мяч за боковую линию. 
    • Судья
      78'
      Даниил Шанталий удачно поставил корпус нападающему "Динамо" и не пропустил того один на один с Максимом Рудаковым. Игрок самаркандцев хотел штрафного удара в пользу своей команды.
    • Фол, нарушение
      77'
      Против Кирилла Щетинина мелко нарушены правила в середине поля. Не спешит "Ростов" разыгрывать заработанное стандартное положение.
    • 76'
      Подача слева с углового последовала у динамовцев на ближнюю штангу, и по цепочке мяч вынесли Кирилл Щетинин и Максим Осипенко. Дальше у номинальных гостей случился слабый и безадресный заброс по левому полуфлангу за лицевую линию.
    • Угловой
      75'
      Угловой на левом фланге заработало "Динамо". Денис Терентьев считает, что корнера здесь не должно быть. А вдруг судья решит показать ему за неспортивное поведение вторую жёлтую карточку?
    • 74'
      Максим Осипенко вынес мяч головой на подступы к штрафной площади после навеса соперника со стандарта, и с подбора был нанесён низовой удар по воротам "Ростова". Мяч забрал в свои перчатки Максим Рудаков.
    • Фол, нарушение
      73'
      Удар самаркандцев по воротам "Ростова" из-за пределов штрафной площади был заблокирован, а вскоре нарушил правила Хорен Байрамян метрах в 25-30 от своих ворот. 
    • Угловой
      72'
      Даниил Уткин осуществил подачу корнера с левого фланга, но не смог перебросить ближайшего соперника, дежурившего на краю вратарской.
    • Опасный момент
      71'
      Денис Глушаков из центра отдал передачу на левый полуфланг Хорену Байрамяну, чей удар отразил голкипер, а добивания не произошло, поскольку защитник "Динамо" успел выбить на угловой из-под ног Егора Голенкова.
    • Желтая карточка
      70'
      Защитник "Ростова" Денис Терентьев получает жёлтую карточку за нарушение правил около центрального круга.
    • 69'
      Кирилл Щетинин в контратаке пробежался почти до чужой штрафной площадки и нанёс плотный удар в руки голкипера.
    • 68'
      Роман Тугарев заработал "Ростову" штрафной на правом фланге. Даниил Уткин невысоко навесил со стандарта, и мяч далеко отскочил отнюдь не в створ от ноги Дениса Терентьева.
    • Судья
      67'
      Заброс у ростовчан последовал к линии чужой штрафной площадки, где Хорен Байрамян столкнулся с вратарём соперника и оказался на газоне. Судья считает, фола не было.
    • Замена
      66'
      Роман Тугарев появился на замену в составе "Ростова" вместо получившего повреждение Кирилла Моисеева.
    • 66'
      Это "Ростов" во втором тайме ничего не забивал. А если поставить себе цель сделать счёт двузначным?
    • 65'
      Сумбурная атака получилась у "Ростова", и Егор Голенков коротко скидывал мяч Денису Глушакову, однако вышло неточно, и мяч забрал вратарь "Динамо".
    • 64'
      Говорят, что футболисты "Ростова", принимавшие участие в первом тайме, уже уехали в отель восстанавливаться и отдыхать.
    • Травма, повреждение
      63'
      Медицинская пауза. Понадобилась медицинская помощь игроку "Ростова" Кириллу Моисееву.
    • 62'
      Максим Осипенко снова включил диспетчерские функции и отправил проникающий пас в чужую штрафную на ход Хорену Байрамяну, однако получилось слишком сильно.
    • 61'
      Не может пока наладить свой прицел Кирилл Моисеев. Выполнил он сейчас подачу с правого фланга за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      60'
      Денис Терентьев на левом фланге обороны поставил корпус сопернику, который с этим не смирился и нарушил правила толчком в спину. 
    • Опасный момент
      59'
      Из-за пределов штрафной площади Егор Голенков приложился низом в левый угол. Мяч прошёл рядом со створом. Запишем как опасный момент "Ростова".
    • 58'
      Илья Вахания забрасывал мяч справа в чужую штрафную площадь, где не удалось толком дотянуться до футбольного снаряда Денису Глушакову.
    • 57'
      Кирилл Моисеев навешивал с правого фланга в направлении Егора Голенкова, однако мяч опустился в перчатки вратаря "Динамо".
    • 56'
      Стемнело уже в Абу-Даби, и всё освещение искусственное. На официальном матче мачты были бы включены сильнее.
    • Офсайд
      55'
      Даниил Уткин отправлял передачу к правому углу чужой штрафной площади на Егора Голенкова, не избежавшего попадания в положение "вне игры".
    • 54'
      Так это сплав молодости и опыта у "Ростова" получается. Тут вам и Глушаков, и ряд молодых ребят. Из опытных ещё такие ребята, как Байрамян, Осипенко, Терентьев.
    • 53'
      Даниил Шанталий на своей половине поля удачно поставил корпус оппоненту, планировавшему выскочить после передачи партнёра на рандеву с Максимом Рудаковым.
    • 52'
      Илья Вахания убежал в контратаку по правому флангу и отдавал передачу на ход Егору Голенкову, но получилось слишком сильно, и мяч оказался в руках вратаря "Динамо".
    • 51'
      Денис Глушаков принял вброшенный партнёром аут в середине поля и показал кое-какую технику, немного почеканив мяч. А говорили, что старина Глушаков с "Ростовом" просто тренируется.
    • 50'
      Неплохо "Ростов" другим составом начал второй тайм, заработал два угловых и создал два опасных момента. 
    • Опасный момент
      49'
      Максим Осипенко проникающей передачей вывел один на один Егора Голенкова, чей удар отразил на угловой вратарь "Динамо".
    • Опасный момент
      48'
      Даниил Уткин подал угловой с левого фланга во вратарскую площадку, откуда Егор Голенков нанёс удар головой по воротам и попал в руки голкипера самаркандцев.
    • Замена
      47'
      Состав "Ростова" на второй тайм: Рудаков, Терентьев, Вахания, Осипенко, Байрамян, Уткин, Щетинин, Шанталий, Глушаков, Моисеев, Голенков.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. 4:0 в пользу "Ростова".
    • 44'
      Это первый матч "Ростова" на зимних сборах. В перерыве и во втором тайме традиционно ожидается большое количество замен в составе обеих команд.
    • 43'
      Позиционная атака динамовцев завершилась диагональной подачей с правого полуфланга, после чего Андрей Лангович головой скинул мяч назад Никите Медведеву.
    • 42'
      Алексей Миронов в районе левого края чужой вратарской делал филигранную передачу пяткой, однако непонятно кому. Мяч достался защитникам "Динамо".
    • 41'
      Перспективно игрок "Динамо" входил в штрафную площадь "Ростова" в зоне левого инсайда, но коллективно отобрали у него мяч без нарушения правил футболисты донского клуба.
    • Угловой
      40'
      На подборе перед чужой штрафной площадкой после "ростовского" углового с левого фланга был Данил Глебов, но его закидушку динамовцы также сняли вторым этажом.
    • Опасный момент
      39'
      Алексей Миронов вывел один на один с чужим голкипером Ивана Комарова. Тот пробил с правого полуфланга, вратарь чуть коснулся мяча, и круглый прокатился рядом с левым углом на корнер.
    • Опасный момент
      38'
      Левым полуфлангом атаковали сейчас футболисты команды из Самарканда. Можно сказать, в итоге был нанесён полуопасный удар низом мимо ближнего угла створа.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:0! Николай Комличенко (дубль)!
      Иван Комаров с правой стороны пробил по чужим воротам, и ошибся голкипер динамовцев, отбив мяч совсем недалеко от себя. Николай Комличенко прекрасно воспользовался таким подарком и вогнал сферу в сетку.
    • Пенальти
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Николай Комличенко (с пенальти)!
      Сам же пострадавший легко реализовал 11-метровый удар, пробив в левый угол. Вратарь "Динамо" не угадал, куда надо прыгать.
    • Желтая карточка
      34'
      Жёлтая карточка достаётся вратарю "Динамо" за нарушение правил.
    • Пенальти!
      34'
      Пенальти в ворота "Динамо"! Николай Комличенко подкараулил ошибку чужого защитника и вырвался один на один с голкипером, который уронил его на газон.
    • 33'
      Виктор Мелёхин сделал длинный диагональный перевод на левый фланг Имрану Азнаурову, однако того опередил игрок динамовцев, скинувший мяч назад своему голкиперу.
    • Угловой
      32'
      Угловой заработали в предыдущей ситуации футболисты "Динамо". Атака узбекистанской команды после корнера закончилась подачей с левого фланга с игры в руки Никиты Медведева.
    • 31'
      Не побоялся в своей штрафной площади пойти в рискованный подкат Виктор Мелёхин. И удачно вышло - эффективно, без фола. Игрок "Динамо" даже не упал.
    • Фол, нарушение
      30'
      Илья Кирш перед своей штрафной площадью собрался отдавать поперечную передачу и уже успел избавиться от мяча, когда его толкнул соперник.
    • 29'
      Данил Глебов отдавал передачу вперёд к правому флангу на Андрея Ланговича, однако первым на мяче оказался всё же вратарь самаркандского "Динамо".
    • 28'
      Хоть сейчас и январь, футбола получается немало. Тут и чемпионаты / Кубки европейских стран, и Кубки Азии и Африки, и вот теперь товарищеские матчи.
    • 27'
      Интершум позволяет услышать некоторые интересные восклицания, и в этом тоже есть свой колорит. Такова особенность матчей во время сборов без зрителей или с малым их количеством.
    • Судья
      26'
      Виктор Мелёхин на грани фола отбирает мяч в середине своей половины поля - судья считает, что нарушения там не было. Дальше отдаёт Мелёхин вперёд на Николая Комличенко, и случается потеря.
    • 25'
      Постепенно темнеет в Абу-Даби, и загораются осветительные мачты. Как обычно, рядом находятся другие тренировочные поля, и на них тоже кто-то есть. 
    • 24'
      Удар динамовцев из-за пределов штрафной площади. Мяч рикошетит от защитника, после чего круглого надёжно забирает в свои перчатки Никита Медведев.
    • 23'
      Имран Азнауров выполнил подачу с левого фланга, но Николай Комличенко не сумел дотянуться до верхового мяча, чтобы пробить по воротам.
    • 22'
      Есть некоторые технические проблемы с видеотрансляцией, но это тоже следствие того, что работники клубов пока не полностью приспособились к таким моментам на сборах. А может, с Интернетом на месте перебои.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Имран Азнауров!
      Стартовал Иван Комаров с правого фланга, легко протиснулся между двумя соперниками и выполнил чуть назад прострельную передачу, а Имран Азнауров отправил мяч в область правого нижнего угла створа. Голкипер "Динамо" не смог среагировать.
    • 20'
      Никита Медведев из своей штрафной площади выбил мяч в центральную треть поля на правый фланг, где не удалось укротить сферу Ивану Комарову.
    • Фол, нарушение
      19'
      Виктор Мелёхин за минуту сначала сам нарушил правила на чужой половине поля, а потом пострадал от фола оппонента уже перед штрафной площадкой "Ростова".
    • Опасный момент
      18'
      Удар по воротам "Ростова" следует с правого полуфланга. Честно говоря, могло быть значительно опаснее. А получилось так себе. Низовая и слабая оказалась попытка. Никита Медведев без проблем забрал мяч.
    • Угловой
      17'
      Угловой заработало самаркандское "Динамо" на левом фланге. Подача непосредственно с корнера пришлась на ближний край вратарской. Затем последовал ещё один кросс - уже поближе к самим воротам. Там Никита Медведев сыграл на выходе, после чего довынес мяч Виктор Мелёхин.
    • 16'
      Данил Глебов заблокировал удар соперника со штрафного. Потом динамовцы навешивали с правого фланга, и воздух выиграл Илья Зубенко.
    • Фол, нарушение
      15'
      Штрафной удар зарабатывает самаркандское "Динамо", и это довольно перспективный стандарт. До ворот метров 17. Нарушил правила Илья Зубенко.
    • 14'
      "Ростов" в нынешнем розыгрыше чемпионата России выступает не так успешно, как в прошлом, но хотя бы о возможном вылете из РПЛ мало кто говорит в отношении команды Валерия Карпина.
    • 13'
      Легко команда из Самарканда потеряла сейчас мяч перед штрафной площадью "Ростова". Игрокам донского клуба не пришлось даже вступать в толковый прессинг. 
    • 12'
      Имран Азнауров захотел на дриблинге исполнить что-то красивое на входе в чужую штрафную площадь, но утратил контроль над мячом, и сферу легко забрал вратарь "Динамо".
    • Офсайд
      11'
      Оказался в положении "вне игры" Имран Азнауров - 19-летний нападающий из молодёжной команды "Ростова". Даёт Карпин поиграть некоторым юным футболистам.
    • 10'
      "Ростов" активно включился минуты на три-четыре и реализовал голевой момент. Возможно, специально обкатывают такую игровую аритмию подопечные Валерия Карпина.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Алексей Миронов!
      Андрей Лангович из правой полуфланговой зоны проткнул мяч в финальную треть поля на Николая Комличенко, а тот похожей передачей вывел на свидание с чужим вратарём Алексея Миронова, который поразил левый угол.
    • Опасный момент
      8'
      Евгений Чернов навесил с левого фланга, а с подбора с подступов к линии штрафной площади приложился Андрей Лангович. Мяч пролетел не так уж и высоко над перекладиной.
    • Опасный момент
      7'
      Момент у "Ростова" сейчас был! Подача отправилась с правого фланга, и Алексей Миронов оказался в одиночестве на левом краю вратарской, только пробил вот ногой крайне неудачно - параллельно линии ворот.
    • 6'
      Невынужденная ошибка у самаркандской команды. Передача из центра низом пошла к левому флангу на 3-го номера, и мяч укатился в аут.
    • 5'
      Илья Кирш головой снимает верховой заброс соперника около своей площади. На подборе подхватывают мяч номинальные гости, и Евгений Чернов выбивает его за боковую линию.
    • 4'
      Пока клубы РПЛ только начинают разгоняться с товарищескими матчами - со временем спаррингов будет всё больше и больше. Правда, некоторые игры наверняка будут закрытыми. 
    • 3'
      Провели ростовчане атаку левым флангом, последовала прострельная передача, но справилась оборона динамовцев, и вратарю узбекистанской команды не пришлось вступать в дело.
    • 2'
      "Ростов" появился на футбольном поле в жёлто-чёрной форме, а у самаркандского "Динамо" тёмно-синяя расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Всем привет! В товарищеском матче "Ростов" на сборе в ОАЭ сыграет с самаркандским "Динамо". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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