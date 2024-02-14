Тур: 5.
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаФернандес Томас
56' Желтая карточкаEzequiel Cannavo
0:1
77' ГолNicolas Fernandez I
90'+5
Ход матча
43'
56'
77'
26
Адорно
Пабло
35
Генес
Науэль
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Адорно ПаблоЗащитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
41 Elian Sosa
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Тигре
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.29
0.17
Среднее время на гол
70
540
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.15
0.62
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
146
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.6
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.4
|Gabriel Alanis
|1
|0.2
|Молинас Аарон
|1
|0.2
|Лопес Кевин
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нарделли Джан
|1
|1
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Алеман Брайан
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Джакопуцци Факундо
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Франко Ромеро
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0
Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Тигре
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Тигре
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3