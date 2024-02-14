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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 5.
Тигре
0:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
43' Желтая карточка
Фернандес Томас
56' Желтая карточка
Ezequiel Cannavo
0:1
77' Гол
Nicolas Fernandez I
90'+5
31
Тальямонте
Матиас
4
Ортега
Мартин
14
Джакопуцци
Факундо
26
Адорно
Пабло
35
Генес
Науэль
30
Алеман
Брайан
5
Кардосо
Агустин
38
Фернандес
Томас
10
Марони
Гонсало
18
Армоа
Блез
33
Gonzalo
Flores
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
4
Nicolas
Tripicchio
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Luciano
Herrera
10
Rodrigo
Bogarin
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Тигре
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Тигре
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
К
0:0
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:0
П
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
0:0
П
2:1
КА
4:2

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.29
0.17

Среднее время на гол

70
540

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.15
0.62

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
146

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.6
Nicolas Fernandez I 2 0.4
Gabriel Alanis 1 0.2
Молинас Аарон 1 0.2
Лопес Кевин 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нарделли Джан 1 1
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Алеман Брайан 1 0
Марони Гонсало 1 0
Джакопуцци Факундо 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Франко Ромеро 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Luciano Herrera 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0
Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Тигре
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Тигре
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
3.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 1 - 6 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 1 3 0 - 6 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 4 1 3 0 3 - 1 6
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 0 3 3 - 4 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 0 - 8 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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