Тур: 5.
0:0
Второй тайм: 75'
0'
Ход матча
31
Yvo
Calleros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
37 Mateo Perez
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
История личных встреч
Банфилд
Барракас Сентраль
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Quintana
|1
|0.2
|Geronimo Rivera
|1
|0.2
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|2
|0.4
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.2
|Alexis Dominguez
|1 (1)
|0.2
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Барракас Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
3
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2
Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0
Результаты матчей
Банфилд
Барракас Сентраль
Точный счет
0:2
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|13.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|10.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|0 - 8
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3