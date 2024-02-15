  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 5.
Банфилд
0:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
88' Желтая карточка
Marcos Iacobellis
90' Желтая карточка
Santiago Coronel
90'+4
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
25
Luciano
Leonel
Recalde
33
Инсуа
Эмануэль
31
Yvo
Calleros
7
Geronimo
Rivera
24
Martin
Ezequiel
Canete
8
Jesus
Soraire
20
Ignacio
Rodriguez
9
Milton
Gimenez
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
14
Gonzalo
Goni
2
Nicolas
Capraro
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
Банфилд
4-1-4-1
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Барракас Сентраль

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Quintana 1 0.2
Geronimo Rivera 1 0.2
Bruno Christian Sepulveda 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 2 0.4
Maximiliano Zalazar 1 0.2
Alexis Dominguez 1 (1) 0.2
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 1 0
Jesus Soraire 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Lautaro Rios 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Santiago Coronel 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барракас Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
3
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2
Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0

Результаты матчей

Банфилд
Барракас Сентраль

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
3.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 0:0 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 0 - 8 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Ривер Плейт
 0:0 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Атлетико Тукуман
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Барракас Сентраль онлайн

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