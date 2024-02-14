  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 5.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
24' Желтая карточка
Невес Габриэль
1:0
32' Гол
Манкуэльо Федерико
36' Желтая карточка
Ловера Максимилиано
81' Желтая карточка
David Martinez
81' Желтая карточка
Броун Хорхе
90' Желтая карточка
Francesco Lo Celso
90' Желтая карточка
Марконе Иван
90'+8
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
8
Невес
Габриэль
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
17
Lucas
Gonzalez
19
Alex
Luna
9
Авалос
Габриэль
1
Броун
Хорхе
33
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
21
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
16
Мартинес
Маурисио
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
Индепендьенте Авельянеда
4-3-2-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
3:0
ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.63

Среднее время на гол

69
144

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.44
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
124

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкуэльо Федерико 1 0.2
Joaquin Laso 1 0.2
Ayrton Costa 1 0.2
Santiago Toloza 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 1 0.2
Tobias Cervera 1 0.2
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.2
Victor Malcorra 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Toloza 2 1
Joaquin Laso 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Исла Маурисио 1 0
Марконе Иван 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 2 0
Броун Хорхе 1 0
Carlos Quintana 1 0
Victor Malcorra 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Сандез Агустин 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
3.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 1 - 6 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 1 3 0 - 6 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ланус
 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Бока Хуниорс
 4 1 3 0 3 - 1 6
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 0 3 3 - 4 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Сармьенто
 4 0 2 2 3 - 7 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Дефенса и Хустисия
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Франческо Ло Чельсо получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Броун Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Давид Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный