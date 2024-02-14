Тур: 5.
2:0
Второй тайм: 78'
0'
1:0
8' ГолМерентиель Мигель
9' Желтая карточкаPablo Minissale
30' Желтая карточкаБульяуде Эсекиэль
37' Желтая карточкаГарсия Мануэль
49' Желтая карточкаOscar Garrido
2:0
74' ГолKevin Zenon
Ход матча
8'
1:0
37'
49'
74'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
14 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
38 Brian Leizza
-
36 Jose Amado
-
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
3.5
2.25
Среднее время на гол
25
40
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3
|0.6
|Бенедетто Дарио
|1
|0.2
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|1
|0.2
|Florian Monzon
|1
|0.2
|Oscar Garrido
|1
|0.2
|Juan Andres Meli
|0
|0
|Rodrigo Atencio
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Sebastian Valdez
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Oscar Garrido
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|13.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|10.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|0 - 8
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3