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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Ульсан Хёндэ
3:0
Конец матча
Вентфорет Кофу
0'
1:0
37' Гол
Чжу Мин Кю
2:0
45' Пенальти
Чжу Мин Кю
3:0
61' Гол
Соль Ен У
87' Желтая карточка
Утака Питер
90'+6

Ход матча

37'
Чжу Мин Кю
1:0
45'
Чжу Мин Кю
2:0
46'
Эсака Атару
Людвигсон Густав
 
55'
 
Утака Питер
Fabian Gonzalez
55'
 
Riku Iijima
Kazushi Mitsuhira
61'
Соль Ен У
(Ум Вон-Сан)
3:0
65'
 
Kazuhiro Sato
Koya Hayashida
65'
 
Junma Miyazaki
Адаилтон
76'
Ким Ён Гвон
Ким Ки-Хи
 
76'
Адам Мартин
Чжу Мин Кю
 
80'
 
Iwana Kobayashi
Sho Araki
83'
Ли Дон-Ген
Ким Мин-У
 
86'
Матеус де Салес
Ко Сын-Бом
 
87'
 
Утака Питер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 695 Количество передач 353
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
44
Ким
Ки-Хи
13
Ли
Мен-Чжэ
24
Ли
Джи-Сон
25
Ким
Мин-У
11
Ум
Вон-Сан
7
Ко
Сын-Бом
17
Людвигсон
Густав
18
Чжу
Мин
Кю
1
Kohei
Kawata
23
Masahiro
Sekiguchi
55
Имадзу
Юта
34
Такуто
Кимура
29
Камия
Кайто
16
Koya
Hayashida
51
Адаилтон
V
18
Yoshiki
Torikai
9
Kazushi
Mitsuhira
7
Sho
Araki
91
Fabian
Gonzalez
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1
Вентфорет Кофу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 5 (1) 0.71
Людвигсон Густав 3 0.43
Чжу Мин Кю 2 (1) 0.29
Эсака Атару 1 0.14
Чжон Сын-Хен 1 0.14
Ли Мен-Чжэ 1 0.14
Соль Ен У 1 0.14
Казаишвили Валерий 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Ум Вон-Сан 0 0
Вентфорет Кофу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утака Питер 3 0.43
Motoki Hasegawa 2 0.29
Yoshiki Torikai 2 0.29
Иноуэ Сион 1 0.14
Junma Miyazaki 1 0.14
Getulio1 1 0.14
Masahiro Sekiguchi 1 0.14
Да Силва Кристиано 0 0
Kazushi Mitsuhira 0 0
Ryotaro Nakamura 0 0
Sota Miura 0 0
Riku Iijima 0 0

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 2 0
Ли Джи-Сон 1 0
See-Young Jang 1 0
Вентфорет Кофу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камия Кайто 2 0
Утака Питер 1 0
Riku Iijima 1 0
Koya Hayashida 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вентфорет Кофу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Ульсан Хёндэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вентфорет Кофу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Ульсан Хёндэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вентфорет Кофу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
5
63%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бурирам Юнайтед - Вентфорет Кофу 2:3 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Монтедио Ямагата - Вентфорет Кофу 2:1 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1
Вентфорет Кофу - Роассо Кумамото 2:0 Омия Ардидзя - Вентфорет Кофу 0:2 Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Вентфорет Кофу - В-Варен Нагасаки 1:1 Матида Зельвия - Вентфорет Кофу 3:3 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
3
3
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
1 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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