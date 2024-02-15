3:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолЧжу Мин Кю
2:0
45' ПенальтиЧжу Мин Кю
3:0
61' ГолСоль Ен У
87' Желтая карточкаУтака Питер
90'+6
Ход матча
37'
1:0
45'
2:0
61'
3:0
76'
83'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
695 Количество передач 353
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
20
Сок
Хо
Хван
44
Ким
Ки-Хи
13
Ли
Мен-Чжэ
24
Ли
Джи-Сон
25
Ким
Мин-У
11
Ум
Вон-Сан
18
Чжу
Мин
Кю
55
Имадзу
Юта
29
Камия
Кайто
51
Адаилтон
V
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
24 Ли Джи-СонПолузащитник
-
25 Ким Мин-УПолузащитник
-
11 Ум Вон-СанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Ким Чжи-ХенНападающий
- Нападающий
-
-
36 Jae-Wook Lee
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Имадзу ЮтаЗащитник
- Защитник
-
29 Камия КайтоЗащитник
- Полузащитник
-
51 АдаилтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сибуя ЦубасаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Утака ПитерНападающий
-
-
-
15 Riku Iijima
-
-
-
41 Miki Inoue
-
Главный тренер: Yoshiyuki Shinoda
Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|5 (1)
|0.71
|Людвигсон Густав
|3
|0.43
|Чжу Мин Кю
|2 (1)
|0.29
|Эсака Атару
|1
|0.14
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.14
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0.14
|Соль Ен У
|1
|0.14
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Боянич Дарьян
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Ум Вон-Сан
|0
|0
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утака Питер
|3
|0.43
|Motoki Hasegawa
|2
|0.29
|Yoshiki Torikai
|2
|0.29
|Иноуэ Сион
|1
|0.14
|Junma Miyazaki
|1
|0.14
|Getulio1
|1
|0.14
|Masahiro Sekiguchi
|1
|0.14
|Да Силва Кристиано
|0
|0
|Kazushi Mitsuhira
|0
|0
|Ryotaro Nakamura
|0
|0
|Sota Miura
|0
|0
|Riku Iijima
|0
|0
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ким Ён Гвон
|2
|0
|Ли Джи-Сон
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камия Кайто
|2
|0
|Утака Питер
|1
|0
|Riku Iijima
|1
|0
|Koya Hayashida
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вентфорет Кофу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Ульсан Хёндэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вентфорет Кофу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Ульсан Хёндэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вентфорет Кофу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
5
63%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бурирам Юнайтед - Вентфорет Кофу 2:3 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Монтедио Ямагата - Вентфорет Кофу 2:1 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1
Вентфорет Кофу - Роассо Кумамото 2:0 Омия Ардидзя - Вентфорет Кофу 0:2 Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Вентфорет Кофу - В-Варен Нагасаки 1:1 Матида Зельвия - Вентфорет Кофу 3:3 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
33
33
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2