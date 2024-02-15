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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Навбахор
 
Позже
Аль-Иттихад Джидда
Прогнозы 154
Навбахор 35.7% (55)
X 20.1% (31)
Аль-Иттихад Джидда 44.2% (68)
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Лучшие коэффициенты
Навбахор
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
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1
Юсупов
Уткир
34
Сайфиев
Фаррух
13
Иванович
Филип
11
Джиянов
Русланбек
9
Хамробеков
Одилжон
23
Джокич
Йован
14
Болтабаев
Джамшид
17
Исмаилов
Аброрбек
10
Искандеров
Джамшид
77
Собиржонов
Асад
91
Табатадзе
Тома
1
Аль-Маюф
Абдулла
37
Аль-Сагурк
Фаваз
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
33
Аль-Олайан
Мадаллах
7
Канте
Н'Голо
8
Фабиньо
Энрике
17
Аль-Сахафи
Марван
90
Ромариньо
Рикардо
16
Аль-Гамди
Файсал
99
Хамдалла
Абдерразак
Навбахор
4-2-3-1
Аль-Иттихад Джидда
4-2-3-1

История личных встреч

Навбахор
Аль-Иттихад Джидда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 3 0.43
Искандеров Джамшид 2 0.29
Абдуманнопов Дониёр 2 0.29
Яхшибоев Джасурбек 1 0.14
Табатадзе Тома 1 0.14
Голбан Игорь 1 0.14
Джокич Йован 1 0.14
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 3 0.5
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.33
Жота Серран 1 0.17
Аль-Джамаан Салех 1 0.17
Камара Арун 1 0.17
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0

Карточки

Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлдошев Иброхим 2 1
Ахмедов Азимджон 3 0
Иванович Филип 3 0
Болтабаев Джамшид 1 0
Голбан Игорь 1 0
Джокич Йован 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0
Абдуманнопов Дониёр 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Канте Н'Голо 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0

Результаты матчей

Навбахор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Навбахор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Навбахор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
3
38%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Навбахор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оренбург - Навбахор 2:2 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхан - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхан 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3

Результаты матчей

Навбахор
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Навбахор
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
1 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов АФК. В рамках первого поединка 1/8 финала турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Навбахора» и «Аль-Иттихада».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Навбахор - Аль-Иттихад Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2024, осталось 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 154
Навбахор 35.7% (55)
X 20.1% (31)
Аль-Иттихад Джидда 44.2% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Навбахор
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Навбахор - Аль-Иттихад Джидда

Исход игры
Навбахор
35.7% (55)
Ничья
20.1% (31)
Аль-Иттихад Джидда
44.2% (68)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:2 Аль-Иттихад Джидда
25.3% (39)
2:1 Навбахор
14.3% (22)
1:1 Ничья
12.3% (19)
0:1 Аль-Иттихад Джидда
6.5% (10)
1:0 Навбахор
5.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Аль-Иттихад Джидда
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Аль-Иттихад Джидда
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