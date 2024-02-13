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История личных встреч
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Навбахор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урунов Остон
|3
|0.43
|Искандеров Джамшид
|2
|0.29
|Абдуманнопов Дониёр
|2
|0.29
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.14
|Табатадзе Тома
|1
|0.14
|Голбан Игорь
|1
|0.14
|Джокич Йован
|1
|0.14
|Абдухоликов Темурхуджа
|0
|0
|Исмаилов Аброрбек
|0
|0
|Юлдошев Иброхим
|0
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|3
|0.5
|Ромариньо Рикардо
|2 (1)
|0.33
|Жота Серран
|1
|0.17
|Аль-Джамаан Салех
|1
|0.17
|Камара Арун
|1
|0.17
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|0
|0
Карточки
Навбахор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлдошев Иброхим
|2
|1
|Ахмедов Азимджон
|3
|0
|Иванович Филип
|3
|0
|Болтабаев Джамшид
|1
|0
|Голбан Игорь
|1
|0
|Джокич Йован
|1
|0
|Исмаилов Аброрбек
|1
|0
|Абдуманнопов Дониёр
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамдалла Абдерразак
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Фархан Султан
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Результаты матчей
Навбахор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Навбахор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Навбахор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
3
38%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Навбахор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оренбург - Навбахор 2:2 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхан - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхан 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3
Результаты матчей
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
42
25
24
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
Прогнозы на матч Навбахор - Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Навбахор
46.4% (26)
Ничья
19.6% (11)
Аль-Иттихад Джидда
33.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (35)
Меньше
37.5% (21)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
2:1 Навбахор
30.4% (17)
1:2 Аль-Иттихад Джидда
23.2% (13)
1:0 Навбахор
16.1% (9)
1:1 Ничья
12.5% (7)
2:2 Ничья
5.4% (3)
1:3 Аль-Иттихад Джидда
3.6% (2)
0:1 Аль-Иттихад Джидда
3.6% (2)
0:2 Аль-Иттихад Джидда
3.6% (2)
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