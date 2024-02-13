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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Навбахор
 
Позже
Аль-Иттихад Джидда
Прогнозы 56
Навбахор 46.4% (26)
X 19.6% (11)
Аль-Иттихад Джидда 33.9% (19)
Все прогнозы

История личных встреч

Навбахор
Аль-Иттихад Джидда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 3 0.43
Искандеров Джамшид 2 0.29
Абдуманнопов Дониёр 2 0.29
Яхшибоев Джасурбек 1 0.14
Табатадзе Тома 1 0.14
Голбан Игорь 1 0.14
Джокич Йован 1 0.14
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 3 0.5
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.33
Жота Серран 1 0.17
Аль-Джамаан Салех 1 0.17
Камара Арун 1 0.17
Фабиньо Энрике 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Аль-Шанкити Муханнад 0 0

Карточки

Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлдошев Иброхим 2 1
Ахмедов Азимджон 3 0
Иванович Филип 3 0
Болтабаев Джамшид 1 0
Голбан Игорь 1 0
Джокич Йован 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0
Абдуманнопов Дониёр 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 2 0
Луис Фелипе 2 0
Канте Н'Голо 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0

Результаты матчей

Навбахор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Навбахор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Навбахор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аль-Иттихад Джидда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
3
38%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Навбахор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оренбург - Навбахор 2:2 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Навбахор - Нефтчи Фергана 1:1 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1 Сурхан - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхан 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейсали Амман - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3
Аль-Ахли Каир - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Окленд Сити 3:0 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3

Результаты матчей

Навбахор
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Навбахор
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Навбахор - Аль-Иттихад Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 56
    Навбахор 46.4% (26)
    X 19.6% (11)
    Аль-Иттихад Джидда 33.9% (19)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Навбахор - Аль-Иттихад Джидда онлайн

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    Прогнозы на матч Навбахор - Аль-Иттихад Джидда

    Исход игры
    Навбахор
    46.4% (26)
    Ничья
    19.6% (11)
    Аль-Иттихад Джидда
    33.9% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (35)
    Меньше
    37.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Навбахор
    30.4% (17)
    1:2 Аль-Иттихад Джидда
    23.2% (13)
    1:0 Навбахор
    16.1% (9)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    1:3 Аль-Иттихад Джидда
    3.6% (2)
    0:1 Аль-Иттихад Джидда
    3.6% (2)
    0:2 Аль-Иттихад Джидда
    3.6% (2)
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    Навбахор
    Аль-Иттихад Джидда
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