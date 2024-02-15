1:1
Второй тайм: 75'
Ход матча
29'
37'
57'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
6 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
81
Шекари
Реза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Шекари РезаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Ахмади АлиЗащитник
-
14 Юсефи АрияПолузащитник
-
33 Абасс ИссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Резаи КавехНападающий
-
-
98 Abbas Habibi
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|5
|0.71
|Ахмадзаде Фаршад
|2
|0.29
|Асади Реза
|2
|0.29
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|2
|0.29
|Хатир Аль Иса
|2 (1)
|0.29
|Горбани Мохаммад
|2
|0.29
|Данешгар Мохаммад
|1
|0.14
|Моганлу Шахрияр
|1
|0.14
|Карими Мохаммад
|0
|0
|Джуниор Нильсон
|0
|0
|Пахлаван Эхсан
|0
|0
|Закипур Милад
|0
|0
|Юсефи Ария
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5
|0.71
|Малком Филипе
|2
|0.29
|Ричард Майкл
|2
|0.29
|Аль-Давсари Салем
|2
|0.29
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.14
|Неймар
|1
|0.14
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.14
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.14
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.14
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.14
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|0
|0
Карточки
Сепахан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асади Реза
|2
|0
|Ниазманд Паям
|2
|0
|Мохаммади Хади
|0
|1
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|0
|1
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Дабо Брайан
|1
|0
|Карими Мохаммад
|1
|0
|Ахмадзаде Фаршад
|1
|0
|Джуниор Нильсон
|1
|0
|Юсефи Ария
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|1
|1
|Неймар
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Альвотаян Хабиб
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Сепахан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Сепахан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
3
43%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
16
16
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
4
25%
7
44%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сепахан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шамс Азар - Сепахан 1:0 Сирьян - Сепахан 3:1 Сепахан - Алюминиум 0:1 Хавадар - Сепахан 0:5
Сепахан - Фулад Хузестан 3:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3
Результаты матчей
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
9
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
24
15
15
15
15
15
15
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Сепахан
|Резаэян Рамин
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2