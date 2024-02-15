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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Сепахан
1:1
Второй тайм: 75'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
29' Желтая карточка
Карими Мохаммад
1:0
37' Гол
Резаэян Рамин
1:1
57' Гол
Малком Филипе

Ход матча

29'
Карими Мохаммад
 
37'
Резаэян Рамин
(Данешгар Мохаммад)
1:0
57'
1:1
Малком Филипе
61'
Aliasghar Arabi
Шекари Реза
 
71'
Абасс Исса
Ахмадзаде Фаршад
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 6 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
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Сепахан
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ниазманд
Паям
9
Резаэян
Рамин
99
Яздани
Сиаваш
Мохадам
58
Данешгар
Мохаммад
18
Закипур
Милад
8
Карими
Мохаммад
66
Горбани
Мохаммад
81
Шекари
Реза
6
Дабо
Брайан
10
Ахмадзаде
Фаршад
70
Моганлу
Шахрияр
37
Буну
Яссин
87
Аль-Тамбакти
Хассан
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
66
Абдулхамид
Сауд
29
Аль-Давсари
Салем
8
Невеш
Рубен
28
Канно
Мохамед
77
Малком
Филипе
22
Милинкович-Савич
Сергей
9
Митрович
Александар
Сепахан
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3-4-2-1

История личных встреч

Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 5 0.71
Ахмадзаде Фаршад 2 0.29
Асади Реза 2 0.29
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 2 0.29
Хатир Аль Иса 2 (1) 0.29
Горбани Мохаммад 2 0.29
Данешгар Мохаммад 1 0.14
Моганлу Шахрияр 1 0.14
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0
Пахлаван Эхсан 0 0
Закипур Милад 0 0
Юсефи Ария 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 0.71
Малком Филипе 2 0.29
Ричард Майкл 2 0.29
Аль-Давсари Салем 2 0.29
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.14
Неймар 1 0.14
Милинкович-Савич Сергей 1 0.14
Аль-Малки Абдуллела 1 0.14
Аль-Булаихи Али 1 0.14
Аль-Шехри Салех 1 0.14
Аль-Давсари Нассер 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Хамдан Абдулла 0 0

Карточки

Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асади Реза 2 0
Ниазманд Паям 2 0
Мохаммади Хади 0 1
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 0 1
Резаэян Рамин 1 0
Дабо Брайан 1 0
Карими Мохаммад 1 0
Ахмадзаде Фаршад 1 0
Джуниор Нильсон 1 0
Юсефи Ария 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 1 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Сепахан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9
Сепахан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

16
16
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
4
25%
7
44%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сепахан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шамс Азар - Сепахан 1:0 Сирьян - Сепахан 3:1 Сепахан - Алюминиум 0:1 Хавадар - Сепахан 0:5
Сепахан - Фулад Хузестан 3:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3

Результаты матчей

Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
9
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1
2
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
1
5
5.5
1
5
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
1 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Сепахан Резаэян Рамин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Данешгар Мохаммад сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Резаэян Рамин бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
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Сепахан
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
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