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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Сепахан
1:3
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
29' Желтая карточка
Карими Мохаммад
1:0
37' Гол
Резаэян Рамин
1:1
57' Гол
Малком Филипе
76' Красная карточка
Данешгар Мохаммад
86' Желтая карточка
Резаэян Рамин
86' Желтая карточка
Малком Филипе
1:2
90' Гол
Митрович Александар
1:3
90' Гол
Аль-Хамдан Абдулла
90'+9

Ход матча

29'
Карими Мохаммад
 
37'
Резаэян Рамин
(Данешгар Мохаммад)
1:0
57'
1:1
Малком Филипе
61'
Aliasghar Arabi
Шекари Реза
 
71'
Асади Реза
Ахмадзаде Фаршад
 
71'
Абасс Исса
Моганлу Шахрияр
 
71'
 
Аль-Хамдан Абдулла
Канно Мохамед
71'
 
Аль-Бурайк Мохаммед
Аль-Шахрани Яссер
76'
Данешгар Мохаммад
 
80'
Нурафкан Омид
Асади Реза
 
86'
Резаэян Рамин
 
86'
 
Малком Филипе
90'
1:2
Митрович Александар
(Абдулхамид Сауд)
90'
1:3
Аль-Хамдан Абдулла
(Аль-Давсари Салем)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 6 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 176 Количество передач 601
  • 23 Владение мячом, % 77
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ниазманд
Паям
9
Резаэян
Рамин
99
Яздани
Сиаваш
Мохадам
58
Данешгар
Мохаммад
18
Закипур
Милад
8
Карими
Мохаммад
66
Горбани
Мохаммад
81
Шекари
Реза
6
Дабо
Брайан
10
Ахмадзаде
Фаршад
70
Моганлу
Шахрияр
37
Буну
Яссин
87
Аль-Тамбакти
Хассан
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
66
Абдулхамид
Сауд
29
Аль-Давсари
Салем
8
Невеш
Рубен
28
Канно
Мохамед
77
Малком
Филипе
22
Милинкович-Савич
Сергей
9
Митрович
Александар
Сепахан
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3-4-2-1

История личных встреч

Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 5 0.71
Ахмадзаде Фаршад 2 0.29
Асади Реза 2 0.29
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 2 0.29
Хатир Аль Иса 2 (1) 0.29
Горбани Мохаммад 2 0.29
Данешгар Мохаммад 1 0.14
Моганлу Шахрияр 1 0.14
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0
Пахлаван Эхсан 0 0
Закипур Милад 0 0
Юсефи Ария 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 0.86
Малком Филипе 2 0.29
Аль-Давсари Салем 2 0.29
Ричард Майкл 2 0.29
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.14
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.14
Неймар 1 0.14
Милинкович-Савич Сергей 1 0.14
Аль-Малки Абдуллела 1 0.14
Аль-Булаихи Али 1 0.14
Аль-Шехри Салех 1 0.14
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0

Карточки

Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Резаэян Рамин 2 0
Асади Реза 2 0
Ниазманд Паям 2 0
Мохаммади Хади 0 1
Данешгар Мохаммад 0 1
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 0 1
Дабо Брайан 1 0
Карими Мохаммад 1 0
Ахмадзаде Фаршад 1 0
Джуниор Нильсон 1 0
Юсефи Ария 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 1 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Сепахан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9
Сепахан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
5
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
9
47%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепахан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шамс Азар - Сепахан 1:0 Сирьян - Сепахан 3:1 Сепахан - Алюминиум 0:1 Хавадар - Сепахан 0:5
Сепахан - Фулад Хузестан 3:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Сепахан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 Сепахан - Малаван 2:3 Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 3:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Нассаджи Мазандаран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3

Результаты матчей

Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5
1
2
1
3
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
1
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5
1
6
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
1 Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Данешгар Мохаммад сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Резаэян Рамин бьет в цель!
    • 29'
      Карими Мохаммад получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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