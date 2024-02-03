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Тур: 1.
ЦСКА Москва
 
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Факел

История личных встреч

ЦСКА Москва
Факел

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0
Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0
Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



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