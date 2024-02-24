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Тур: 1. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
10' Желтая карточка

Ход матча

10'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Москва
ЦСКА Москва

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА Москва

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

38 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
BБК
6:3
BБК
0:5
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

47
53

Голов в среднем за матч

1.24
1.39

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

72
64

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3
Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0
ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0. В первом тайме московского дерби между "Динамо" и ЦСКА счёт открыт не был. Отдохнём и дождёмся второй половины встречи.
  • 45'
    Денис Макаров примерно от правого угла штрафной площади выполнил подачу на дальнюю штангу, а мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    44'
    Виллиан Роша не дал покоя Константину Тюкавину на половине поля "Динамо", где толчком уронил его на газон.
  • 43'
    Команды решили не закрывать сегодняшний матч от глаз болельщиков, хотя многие клубы применяют подобную практику.
  • 42'
    "Динамо" в редкую атаку выбралось. На правом фланге вбросили аут "бело-голубые" возле чужой штрафной площади. Интересного продолжения не последовало.
  • Офсайд
    41'
    После прострела с левой стороны Фёдор Чалов сходу пробил в перекладину, но было зафиксировано положение "вне игры" у ЦСКА. Пасовавший Виктор Давила оказался в офсайде.
  • 40'
    Несколько минут ещё остаётся продержаться обороняющемуся "Динамо", чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности до перерыва.
  • 39'
    Фанатская поддержка тоже есть сегодня на стадионе. Организованные скандирования слышно с трибуны.
  • Опасный момент
    38'
    Дуглас Келлвен выпиливал подачу с правого фланга, и перед воротами "Динамо" не достал до мяча Фёдор Чалов, а то мог ведь быть отличный удар с голевой перспективой. Либо достал немного, но это касание практически ничего не изменило. 
  • 36'
    ЦСКА и "Динамо" вернутся в чемпионат России на следующих выходных. 2 марта "красно-синие" сыграют с "Оренбургом". 3 марта "бело-голубые" проведут очередное дерби - уже с "Локомотивом".
  • 35'
    "Динамо" полностью сконцентрировалось на позиционной обороне, коллектив Лички сейчас отрабатывает такой способ ведения игры.
  • 34'
    В последние дни ЦСКА сделал ряд приобретений. Усилят новички команду Федотова или нет, покажет весенняя стадия.
  • Судья
    33'
    «Динамо» попробовало вырваться в ответную атаку, Константин Тюкавин оказался на газоне на правом фланге, судья не свистнул фол.
  • 33'
    Инициатива у «красно-синих» сейчас находится. Левым краем атакуют подопечные Владимира Федотова, но опасность не создают.
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    • 31'
      Полчаса уже провели команды на футбольном поле. Треть матча закончилась. Впереди ещё две трети.
    • Опасный момент
      29'
      Напортачил Эли Даса в своей штрафной площади, потерял мяч, подарил его сопернику. Аббосбек Файзуллаев опасно пробил из зоны левого инсайда, и "Динамо" выручил Игорь Лещук.
    • 28'
      Луис Чавес пытался с левого фланга доставить мяч в центр штрафной площади ЦСКА, и создать опасный момент у него не получилось.
    • Угловой
      27'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты ЦСКА. Аббосбек Файзуллаев разыграл корнер, быстро случилась потеря мяча, но долго у динамовцев владение не продержалось.
    • Фол, нарушение
      26'
      Диего Лаксальт нарушил правила на правом фланге обороны, повтор для зрителей это подтверждает. Пострадал Виктор Давила от действий Лаксальта.
    • Опасный момент
      25'
      Аббосбек Файзуллаев навесил слева с углового, динамовцы выбили мяч из своей штрафной площади, Виктор Мендес из глубины набросил в зону левого угла вратарской на Виллиана Рошу, и тот головой переправил сферу в руки Игоря Лещука.
    • Угловой
      24'
      "Красно-синие" активизировались в последние минуты. Сейчас готовятся они подавать угловой с левого фланга.
    • Опасный момент
      22'
      Аббосбек Файзуллаев пробивал с правого полуфланга из-под Роберто Фернандеса в ближний угол. Игорь Лещук отразил. Тут уже опасный момент был. 
    • 22'
      Иван Обляков сейчас ударил по воротам "Динамо" с приличной дистанции. Низом мяч шёл, и сферу зафиксировал Игорь Лещук.
    • Замена
      21'
      Дуглас Келлвен появился на замену в составе ЦСКА. Илья Агапов покинул поле. Вроде повреждение у него, и решили не рисковать.
    • 21'
      Добавка у "Динамо" по чужим воротам - добивание из-за пределов штрафной площади. Мяч следует низом правее створа.
    • 20'
      Аббосбек Файзуллаев делал проникающий пас вперёд на Фёдора Чалова, но защитник "Динамо" перехватил мяч и не дал состояться выходу один на один.
    • Судья
      19'
      Диего Лаксальт упал на газон перед чужой штрафной площадкой. Судья решил, что не фолил против него Виктор Роша.
    • 18'
      Аббосбек Файзуллаев в атаке ЦСКА отдавал передачу Фёдору Чалову, но в итоге неудачно всё получилось, упустили мяч футболисты "красно-синих".
    • Фол, нарушение
      16'
      Аббосбек Файзуллаев отомстил Сергею Паршивлюку, уронив его на правом фланге обороны ЦСКА. Со штрафного выполнил подачу Бителло, а Илья Агапов вынес мяч.
    • 15'
      Сохраняет "Динамо" больший процент в плане контроля мяча, только с созданием голевых моментов не всё гладко у "бело-голубых".
    • Фол, нарушение
      14'
      В атаке Сергей Паршивлюк фолит официально, согласно вердикту главного арбитра. Подкатом Сергей срубил Аббосбека Файзуллаева, чтобы не возникло контратаки у ЦСКА.
    • Судья
      13'
      Теперь Аббосбек Файзуллаев оказался на газоне перед противоположной штрафной площадкой после эпизода с участием Сергея Паршивлюка. Здесь рефери также не стал свистеть и фиксировать нарушение правил.
    • Судья
      11'
      Претендует "Динамо" на пенальти в чужие ворота, но арбитр не принимает решение назначить 11-метровый. Денис Макаров упал на правом фланге после контракта с Роберто Мойзесом и сразу стал требовать "точку". Арбитр отреагировал молчаливо.
    • 10'
      Длинная подача полетела с правого фланга со стандарта у "Динамо". В районе дальней штанги мяч поймал Игорь Акинфеев.
    • Желтая карточка
      9'
      Нарушение правил вдали от ворот против Константина Тюкавина. Фолом только что отметился Роберто Мойзес. Он получил жёлтую карточку.
    • 8'
      Есть болельщики на трибунах. Тем, у кого нет кепок, приходится непросто, поскольку светит им в глаза солнце.
    • Фол, нарушение
      7'
      Виллиан Роша отметился нарушением правил около центральной линии, где он подкатился в ноги Константина Тюкавина и уронил его.
    • 7'
      Иван Обляков закинул мяч вперёд на левый полуфланг, и не успел туда Илья Агапов. От своих ворот вынос сделает вратарь "Динамо".
    • 5'
      Милан Гайич с правого фланга на чужой половине поля соперника отдал поперечный пас к центру на Фёдора Чалова, у которого "бело-голубые" отняли мяч без нарушения правил.
    • 4'
      Активнее начали матч футболисты "Динамо", а теперь представители ЦСКА пробуют обосноваться на чужой половине поля, пока не очень у них это получается.
    • 3'
      Илья Агапов на левом фланге обороны вынес мяч в аут. Эли Даса вбросил сферу из-за боковой линии, и динамовцы коллективно довели игровой снаряд до середины поля.
    • 2'
      Бителло выполнил подачу корнера с правого фланга, и на ближней штанге головой выбил мяч Фёдор Чалов.
    • Угловой
      2'
      Солнце ярко освещает футбольное поле, поэтому с контрастностью есть некоторые проблемы. "Динамо" проводит позиционную атаку. Константин Тюкавин в итоге зарабатывает угловой удар.
    • 1'
      "Динамо" играет в преимущественно белой форме с синими вставками, а у ЦСКА красно-синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском московском дерби сыграют "Динамо" и ЦСКА. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. Составы команд доступны в одноимённой вкладке.
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