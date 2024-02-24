После прострела с левой стороны Фёдор Чалов сходу пробил в перекладину, но было зафиксировано положение "вне игры" у ЦСКА. Пасовавший Виктор Давила оказался в офсайде.

"Динамо" в редкую атаку выбралось. На правом фланге вбросили аут "бело-голубые" возле чужой штрафной площади. Интересного продолжения не последовало.

Команды решили не закрывать сегодняшний матч от глаз болельщиков, хотя многие клубы применяют подобную практику.

Виллиан Роша не дал покоя Константину Тюкавину на половине поля "Динамо", где толчком уронил его на газон.

Денис Макаров примерно от правого угла штрафной площади выполнил подачу на дальнюю штангу, а мяч улетел за пределы поля.

Свисток на перерыв. 0:0. В первом тайме московского дерби между "Динамо" и ЦСКА счёт открыт не был. Отдохнём и дождёмся второй половины встречи.

Инициатива у «красно-синих» сейчас находится. Левым краем атакуют подопечные Владимира Федотова, но опасность не создают.

«Динамо» попробовало вырваться в ответную атаку, Константин Тюкавин оказался на газоне на правом фланге, судья не свистнул фол.

В последние дни ЦСКА сделал ряд приобретений. Усилят новички команду Федотова или нет, покажет весенняя стадия.

"Динамо" полностью сконцентрировалось на позиционной обороне, коллектив Лички сейчас отрабатывает такой способ ведения игры.

ЦСКА и "Динамо" вернутся в чемпионат России на следующих выходных. 2 марта "красно-синие" сыграют с "Оренбургом". 3 марта "бело-голубые" проведут очередное дерби - уже с "Локомотивом".

Дуглас Келлвен выпиливал подачу с правого фланга, и перед воротами "Динамо" не достал до мяча Фёдор Чалов, а то мог ведь быть отличный удар с голевой перспективой. Либо достал немного, но это касание практически ничего не изменило.

Фанатская поддержка тоже есть сегодня на стадионе. Организованные скандирования слышно с трибуны.

Несколько минут ещё остаётся продержаться обороняющемуся "Динамо", чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности до перерыва.

31' Полчаса уже провели команды на футбольном поле. Треть матча закончилась. Впереди ещё две трети.

29' Напортачил Эли Даса в своей штрафной площади, потерял мяч, подарил его сопернику. Аббосбек Файзуллаев опасно пробил из зоны левого инсайда, и "Динамо" выручил Игорь Лещук.

28' Луис Чавес пытался с левого фланга доставить мяч в центр штрафной площади ЦСКА, и создать опасный момент у него не получилось.

27' Угловой на левом фланге заработали футболисты ЦСКА. Аббосбек Файзуллаев разыграл корнер, быстро случилась потеря мяча, но долго у динамовцев владение не продержалось.

26' Диего Лаксальт нарушил правила на правом фланге обороны, повтор для зрителей это подтверждает. Пострадал Виктор Давила от действий Лаксальта.

25' Аббосбек Файзуллаев навесил слева с углового, динамовцы выбили мяч из своей штрафной площади, Виктор Мендес из глубины набросил в зону левого угла вратарской на Виллиана Рошу, и тот головой переправил сферу в руки Игоря Лещука.

24' "Красно-синие" активизировались в последние минуты. Сейчас готовятся они подавать угловой с левого фланга.

22' Аббосбек Файзуллаев пробивал с правого полуфланга из-под Роберто Фернандеса в ближний угол. Игорь Лещук отразил. Тут уже опасный момент был.

22' Иван Обляков сейчас ударил по воротам "Динамо" с приличной дистанции. Низом мяч шёл, и сферу зафиксировал Игорь Лещук.