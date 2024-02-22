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Тур: 1.
Динамо Москва
 
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ЦСКА Москва

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА Москва

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

38 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
BБК
6:3
BБК
0:5
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

47
53

Голов в среднем за матч

1.24
1.39

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

72
64

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1
Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0
ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
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