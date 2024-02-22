Тур: 1.
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История личных встреч
Динамо Москва
ЦСКА Москва
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
38 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
47
53
Голов в среднем за матч
1.24
1.39
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
72
64
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1
Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0
ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3