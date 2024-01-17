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  4. Кубок 2023-2024
Пансерраикос
0:4
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
8' Гол
Несберг Иван
0:2
22' Гол
Састре Хуан
0:2
59' Не забитый пенальти
Брэндон Льямас
0:3
69' Гол
Антонио Маркос
0:4
78' Гол
Живкович Андрия
90'+3
13
Кацикас
Панайотис
27
Данкерлёй
Дамил
25
Диамантис
Апостолос
8
Konstantinos
Thimianis
2
Пилеас
Костас
21
Мургос
Саввас
6
Angelos
Ikonomou
22
Вулери
Каин
17
Alexandros
Maskanakis
69
Maximiliano
Moreira
23
Marios
Sofianos
18
Живкович
Живко
23
Састре
Хуан
5
Михаилидис
Яннис
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
88
Антонио
Маркос
7
Константелиас
Янис
71
Брэндон
Льямас
Пансерраикос
ПАОК

История личных встреч

Пансерраикос
ПАОК

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
5:0
ТМК
1:1
С
1:1
С
3:2
К
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

3.25
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.14

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

42
78

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 3 0.6
Alexandros Maskanakis 2 0.4
Mathias Tomas 1 0.2
Marios Sofianos 1 0.2
Машарипов Джалолиддин 0 0
Хадзистравос Зисис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шваб Штефан 2 (1) 0.67
Антонио Маркос 1 0.33
Несберг Иван 1 0.33
Живкович Андрия 1 0.33
Састре Хуан 1 0.33
Константелиас Янис 1 0.33

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делияннидис Панайотис 1 0
Пилеас Костас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Алексич Коста 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ПАОК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2
Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1
ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0
Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0

Результаты матчей

Пансерраикос
ПАОК

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
3 раза 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1
1/8 финала
5 Панетоликос
4 Каллитея
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Панатинаикос
1 Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Nicolas Andereggen 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Г О О О О Л - Састре Хуан бьет в цель!
  • 8'
    Г О О О О Л - Несберг Иван бьет в цель!
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