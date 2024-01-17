0:4
Конец матча
0'
0:1
8' ГолНесберг Иван
0:2
22' ГолСастре Хуан
0:2
59' Не забитый пенальтиБрэндон Льямас
0:3
69' ГолАнтонио Маркос
0:4
78' ГолЖивкович Андрия
90'+3
Ход матча
8'
0:1
22'
0:2
59'
0:2
69'
0:3
78'
0:4
22
Вулери
Каин
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Пансерраикос
ПАОК
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
3.25
1.33
Среднее время на гол
27
67
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.14
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
42
78
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|3
|0.6
|Alexandros Maskanakis
|2
|0.4
|Mathias Tomas
|1
|0.2
|Marios Sofianos
|1
|0.2
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шваб Штефан
|2 (1)
|0.67
|Антонио Маркос
|1
|0.33
|Несберг Иван
|1
|0.33
|Живкович Андрия
|1
|0.33
|Састре Хуан
|1
|0.33
|Константелиас Янис
|1
|0.33
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Алексич Коста
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ПАОК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2
Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1
ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0
Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0
Результаты матчей
Пансерраикос
ПАОК
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
3 раза 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
21
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Nicolas Andereggen
|2