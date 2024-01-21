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Тур: 1.
ЦСКА Москва
4:0
Второй тайм: 54'
Сохар
0'
1:0
4' Гол
Заболотный Антон
2:0
12' Гол
Обляков Иван
3:0
25' Гол
Обляков Иван
4:0
30' Гол
Обляков Иван

Ход матча

4'
Заболотный Антон
1:0
12'
Обляков Иван
2:0
25'
Обляков Иван
3:0
30'
Обляков Иван
4:0
Прогнозы 128
ЦСКА Москва 96.9% (124)
X 2.3% (3)
Сохар 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Сохар
6.60
23.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Сохар

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
Сохар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сохар - Ibri 0:3 Al Shabab4 - Сохар 1:2 Сохар - Аль-Сиб 0:0 Бахла - Сохар 0:3
Аль-Нахда - Сохар 2:1 Сохар - Сур 1:1 Al Wahda5 - Сохар 1:3 Сохар - Дхофар 3:0 Аль-Рустак - Сохар 0:0 Сохар - ФК Оман 4:1 Аль-Сувейк - Сохар 4:0 Сохар - ФК Оман 1:1 Сохар - Аль-Оруба Сур 3:0 Аль-Муссана - Сохар 0:1 Аль-Сиб - Сохар 2:0 Бахла - Сохар 1:1 Сохар - Дхофар 0:1 Сур - Сохар 3:0 Сохар - Аль-Башир 2:1 Сохар - Аль-Нахда 1:0
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    55'
    ГОЛ! 4:1!
  • 54'
    Виктор Давила осуществил подачу корнера с левого фланга в центр чужой штрафной площади, откуда выбили мяч игроки в белой форме, то есть футболисты "Сохара".
  • Опасный момент
    53'
    Роберто Мойзес в касание приложился по чужим воротам с четырнадцати метров после подачи с правого края. Ворота "Сохара" спас голкипер, будет угловой удар.
  • 52'
    С правого фланга следует у "Сохара" доставка к ближней штанге ворот ЦСКА. Там мяч благополучно забирает Егор Бесаев.
  • Опасный момент
    51'
    Опасный момент создали "красно-синие"! Провели атаку правым полуфлангом, которая завершилась низовым ударом Кирилла Глебова чуть мимо дальнего угла.
  • 49'
    Пробуют себя "армейцы" в позиционных атаках. Есть шанс показать себя у неофициально дебютирующего за ЦСКА Тамерлана Мусаева.
  • Замена
    48'
    Состав московского ЦСКА на второй тайм: Бесаев, Глебов, Мойзес, Набабкин, Роша, Рядно, Кисляк, Мендес, Давила, Кучаев, Мусаев.
  • 47'
    Матвей Кисляк отдавал разрезающую передачу в чужую штрафную площадь, но Фёдор Чалов не смог зацепиться за мяч, и сфера выкатилась за лицевую линию.
  • 46'
    Где-то дают информацию, что 4-й по счёту гол ЦСКА на счету Ивана Облякова. Скорее там был всё-таки автогол. В зависимости от этого, у Облякова на данный момент или дубль, или хет-трик.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 4:0 - московский ЦСКА с таким счётом выигрывает у оманского "Сохара" по итогам первого тайма в товарищеском матче в Абу-Даби.
  • Штанга
    44'
    Подача с правого фланга у "армейцев" нашла Антона Заболотного. Тот принял мяч спиной к воротам, но развернулся и примерно с линии штрафной площади пробил в створ. Вратарь отразил попытку Заболотного. Далее Антон упал на газон, а Матвей Кисляк нанёс удар со средней дистанции в левую штангу.
  • 42'
    Виктор Мендес доставил мяч к правому углу чужой штрафной площади Милану Гайичу, тот навесил, и после верховой скидки защитника "Сохара" сферу забрал вратарь номинально гостевой команды.
  • Опасный момент
    41'
    Милан Гайич с правой стороны пробивал на исполнение в дальний угол, а Антон Заболотный подставил голову, и мяч прошёл мимо створа.
  • Судья
    40'
    Антон Заболотный упал на газон в чужой штрафной площади, когда попытался обыграть вратаря "Сохара" Майджди аль-Аджми. Пенальти не будет. Вопросы к арбитру.
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    • 39'
      Мог бы "Сохар" хотя бы один гол уже забить. Возможности для этого были у оманской команды. Оборона ЦСКа не является безупречной.
    • 38'
      Роберто Мойзес удачно действовал в своей штрафной площади, без нарушения правил отобрав мяч у противника, готовившегося наносить удар по воротам.
    • Фол, нарушение
      37'
      Нарушение правил фиксирует арбитр в середине поля. Мелкий фол на счету Матвея Лукина - против Ишага аль-Мугбали.
    • 35'
      Антон Заболотный приближался по центру к чужой штрафной площади, но проиграл в итоге борьбу защитнику "Сохара" и остался без мяча.
    • Офсайд
      34'
      В положении "вне игры" сейчас забирается один из игроков "Сохара".
    • Судья
      34'
      Фёдор Чалов принял диагональный заброс партнёра в районе правого угла вратарской, включил чеканку и не смог добиться чего-то эффективного. Рухнул на газон без назначения пенальти.
    • 33'
      Иван Обляков выполнил подачу корнера с левого фланга, и никому из футболистов ЦСКА не удалось нанести удар по чужим воротам.
    • Угловой
      32'
      Иван Обляков в нескольких метрах от чужой штрафной площади отнял мяч у оппонента и покатил передачу вперёд в зону левого инсайда Фёдору Чалову, из под ног которого защитник "Сахара" выбил сферу на угловой.
    • Гол в свои ворота
      31'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:0! Мохамед Айяд (в свои ворота)!
      С левого полуфланга простреливал Иван Обляков, и неудачно подставил ногу защитник "Сохара", срезавший мяч в ближний угол собственных ворот.
    • Опасный момент
      29'
      С правого угла вратарской в касание пробивал ногой Милан Гайич после подачи партнёра с левого фланга. В дело вступил защитник "Сохара", заблокировавший этот удар почти на ленточке.
    • 28'
      Удар последовал по воротам ЦСКА с подступов к штрафной площади с левого полуфланга. Мяч срикошетил от защитника и прилетел неопасно к Владиславу Торопу.
    • 27'
      Матвея Лукина не накрутил соперник на линии штрафной площади ЦСКА. Вскоре подобрал мяч другой футболист оманского клуба за пределами штрафной площади.
    • 26'
      Уже три очка по системе "гол+пас" успел набрать Иван Обляков, сделавший одну результативную передачу и забивший два мяча.
    • 2 гола - дубль!
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Иван Обляков (дубль)!
      Антон Заболотный обокрал зазевавшегося защитника "Сохара" на правом фланге и отпасовал в центр штрафной площади, откуда Иван Обляков благополучно поразил цель.
    • Штанга
      23'
      Момент у ворот ЦСКА! Абдулрахман аль-Гассани получил передачу на ход на правом фланге и из центра поля убежал вперёд, попутно обойдя Виллиана Рошу. Оказавшись один на один с Владиславаом Торопом, пробил аль-Гассани в ближюю штангу. Повезло сейчас номинальным хозяевам не пропустить.
    • 23'
      Милан Гайич с правого фланга забросил мяч в центральную зону, откуда выбили мяч игроки "Сохара", однако на подборе, как обычно, "армейцы".
    • 22'
      Далеко не всё ладится у ЦСКА на левом фланге. Виктор Мендес покатил туда чуть не в ноги Роберто Мойзесу, а тот остался на месте, и мяч ушёл в аут.
    • 22'
      Милан Гайич простреливал с правого полуфланга, и выбили мяч защитники "Сохара", но на подборе был Матвей Кисляк.
    • Фол, нарушение
      20'
      Фёдор Чалов в центральной трети поля на правом фланге роняет своего соперника, толкая его в спину, а затем интересуется состоянием пострадавшего.
    • 19'
      Если вспоминать первую часть текущего розыгрыша чемпионата России, то ЦСКА там финишировал на восьмом месте, которое своим не считает. Точно будет к чему "армейцам" стремиться весной.
    • 17'
      Виллиан Роша теперь перевёл мяч на левый фланг нападения ЦСКА, где Роберто Мойзес не сумел укротить мяч и упустил его за боковую линию поля.
    • 16'
      "Сохару" не удаётся обострять ситуацию возле ворот ЦСКА и вообще проводить интересные атаки. Созиданием сейчас занимаются "красно-синие".
    • Офсайд
      15'
      Иван Обляков осуществил переводную передачу на левый фланг, где в положении "вне игры" обнаружил себя Роберто Мойзес.
    • Опасный момент
      14'
      На Фёдора Чалова пошла скидка у "армейцев" в зону левого угла вратарской в чужой штрафной площадке. Но не смог нападающий ЦСКА переиграть в этом моменте голкипера "Сохара".
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Иван Обляков!
      Может, и лучше для ЦСКА, что "красно-синие" заработали не пенальти, а штрафной удар. Потому что неизвестно, реализовали бы они одиннадцатиметровый или нет. А после штрафного забили. Но не напрямую со штрафного. Почти что напрямую, если можно так выразиться. Очень коротко Иван Обляков разыграл мяч с Миланом Гайичем и с линии штрафной площади вкрутил мяч в левый угол.
    • Фол, нарушение
      11'
      Матвей Кисляк заработал перспективный штрафной удар для московского ЦСКА. Нарушили против него правила довольно рискованно. Чуть-чуть - и был бы пенальти.
    • 10'
      Постепенно многие клубы РПЛ входят в игровой ритм, насколько это возможно говорить насчёт товарищеских матчей. И действительно, пора уже.
    • 9'
      Матвей Лукин продвинулся с мячом вперёд в правой зоне чужой штрафной площадки и выполнил передачу в центр, которую прервал защитник "Сохара".
    • 8'
      Перехватили мяч футболисты "Сохара" в середине поля, но мгновенную ответную атаку не организовали. Теперь держат игровой снаряд номинальные гости на своей половине поля.
    • Офсайд
      7'
      В течение одной минуты команды обменялись офсайды. Сначала положение "вне игры" возникло у российской команды, потом - у оманской.
    • 6'
      Вышедший в стартовом составе московского ЦСКА Илья Агапов отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 23 года.
    • 5'
      Довольно быстро открыли счёт "красно-синие", которые являются фаворитом сегодняшнего матча. Всё-таки мало кто сомневается, что ЦСКА сильнее "Сохара".
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Антон Заболотный!
      Получив короткую передачу от Ивана Облякова, Антон Заболотный с правого фланга сместился в центральную зону и с пятнадцати метров вкрутил мяч в дальний угол.
    • 3'
      Команды играют уже когда стемнело, при искусственном освещении. Пока входят в игру соперники, вкатываются. "Армейцы" заработали аут на правом фланге на чужой половине поля.
    • 2'
      ЦСКА играет в красно-синей форме, а у "Сохара" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Всем привет! В товарищеском матче на зимнем сборе московский ЦСКА сыграет с оманским "Сохаром". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 86% завершится победой Сохар.
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    Прогнозы 128
    ЦСКА Москва 96.9% (124)
    X 2.3% (3)
    Сохар 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Сохар
    6.60
    23.00
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    54.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 4:0 Сохар

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    96.9% (124)
    Ничья
    2.3% (3)
    Сохар
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.58% (59)
    Меньше
    50.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    46.22% (55)
    Нет
    53.78% (64)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    35.9% (46)
    2:1 ЦСКА Москва
    24.2% (31)
    3:1 ЦСКА Москва
    12.5% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    10.2% (13)
    3:0 ЦСКА Москва
    3.1% (4)
    4:1 ЦСКА Москва
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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