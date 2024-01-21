Пробуют себя "армейцы" в позиционных атаках. Есть шанс показать себя у неофициально дебютирующего за ЦСКА Тамерлана Мусаева.

Опасный момент создали "красно-синие"! Провели атаку правым полуфлангом, которая завершилась низовым ударом Кирилла Глебова чуть мимо дальнего угла.

С правого фланга следует у "Сохара" доставка к ближней штанге ворот ЦСКА. Там мяч благополучно забирает Егор Бесаев.

Роберто Мойзес в касание приложился по чужим воротам с четырнадцати метров после подачи с правого края. Ворота "Сохара" спас голкипер, будет угловой удар.

Виктор Давила осуществил подачу корнера с левого фланга в центр чужой штрафной площади, откуда выбили мяч игроки в белой форме, то есть футболисты "Сохара".

Где-то дают информацию, что 4-й по счёту гол ЦСКА на счету Ивана Облякова. Скорее там был всё-таки автогол. В зависимости от этого, у Облякова на данный момент или дубль, или хет-трик.

Матвей Кисляк отдавал разрезающую передачу в чужую штрафную площадь, но Фёдор Чалов не смог зацепиться за мяч, и сфера выкатилась за лицевую линию.

Антон Заболотный упал на газон в чужой штрафной площади, когда попытался обыграть вратаря "Сохара" Майджди аль-Аджми. Пенальти не будет. Вопросы к арбитру.

Милан Гайич с правой стороны пробивал на исполнение в дальний угол, а Антон Заболотный подставил голову, и мяч прошёл мимо створа.

Виктор Мендес доставил мяч к правому углу чужой штрафной площади Милану Гайичу, тот навесил, и после верховой скидки защитника "Сохара" сферу забрал вратарь номинально гостевой команды.

Подача с правого фланга у "армейцев" нашла Антона Заболотного. Тот принял мяч спиной к воротам, но развернулся и примерно с линии штрафной площади пробил в створ. Вратарь отразил попытку Заболотного. Далее Антон упал на газон, а Матвей Кисляк нанёс удар со средней дистанции в левую штангу.

Свисток на перерыв. 4:0 - московский ЦСКА с таким счётом выигрывает у оманского "Сохара" по итогам первого тайма в товарищеском матче в Абу-Даби.

С правого угла вратарской в касание пробивал ногой Милан Гайич после подачи партнёра с левого фланга. В дело вступил защитник "Сохара", заблокировавший этот удар почти на ленточке.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:0! Мохамед Айяд (в свои ворота)! С левого полуфланга простреливал Иван Обляков, и неудачно подставил ногу защитник "Сохара", срезавший мяч в ближний угол собственных ворот.

Иван Обляков в нескольких метрах от чужой штрафной площади отнял мяч у оппонента и покатил передачу вперёд в зону левого инсайда Фёдору Чалову, из под ног которого защитник "Сахара" выбил сферу на угловой.

Иван Обляков выполнил подачу корнера с левого фланга, и никому из футболистов ЦСКА не удалось нанести удар по чужим воротам.

Фёдор Чалов принял диагональный заброс партнёра в районе правого угла вратарской, включил чеканку и не смог добиться чего-то эффективного. Рухнул на газон без назначения пенальти.

В положении "вне игры" сейчас забирается один из игроков "Сохара".

Антон Заболотный приближался по центру к чужой штрафной площади, но проиграл в итоге борьбу защитнику "Сохара" и остался без мяча.

Нарушение правил фиксирует арбитр в середине поля. Мелкий фол на счету Матвея Лукина - против Ишага аль-Мугбали.

Роберто Мойзес удачно действовал в своей штрафной площади, без нарушения правил отобрав мяч у противника, готовившегося наносить удар по воротам.

Мог бы "Сохар" хотя бы один гол уже забить. Возможности для этого были у оманской команды. Оборона ЦСКа не является безупречной.

28' Удар последовал по воротам ЦСКА с подступов к штрафной площади с левого полуфланга. Мяч срикошетил от защитника и прилетел неопасно к Владиславу Торопу.

27' Матвея Лукина не накрутил соперник на линии штрафной площади ЦСКА. Вскоре подобрал мяч другой футболист оманского клуба за пределами штрафной площади.

26' Уже три очка по системе "гол+пас" успел набрать Иван Обляков, сделавший одну результативную передачу и забивший два мяча.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Иван Обляков (дубль)!

Антон Заболотный обокрал зазевавшегося защитника "Сохара" на правом фланге и отпасовал в центр штрафной площади, откуда Иван Обляков благополучно поразил цель.

23' Момент у ворот ЦСКА! Абдулрахман аль-Гассани получил передачу на ход на правом фланге и из центра поля убежал вперёд, попутно обойдя Виллиана Рошу. Оказавшись один на один с Владиславаом Торопом, пробил аль-Гассани в ближюю штангу. Повезло сейчас номинальным хозяевам не пропустить.

23' Милан Гайич с правого фланга забросил мяч в центральную зону, откуда выбили мяч игроки "Сохара", однако на подборе, как обычно, "армейцы".

22' Далеко не всё ладится у ЦСКА на левом фланге. Виктор Мендес покатил туда чуть не в ноги Роберто Мойзесу, а тот остался на месте, и мяч ушёл в аут.

22' Милан Гайич простреливал с правого полуфланга, и выбили мяч защитники "Сохара", но на подборе был Матвей Кисляк.

20' Фёдор Чалов в центральной трети поля на правом фланге роняет своего соперника, толкая его в спину, а затем интересуется состоянием пострадавшего.

19' Если вспоминать первую часть текущего розыгрыша чемпионата России, то ЦСКА там финишировал на восьмом месте, которое своим не считает. Точно будет к чему "армейцам" стремиться весной.

17' Виллиан Роша теперь перевёл мяч на левый фланг нападения ЦСКА, где Роберто Мойзес не сумел укротить мяч и упустил его за боковую линию поля.

16' "Сохару" не удаётся обострять ситуацию возле ворот ЦСКА и вообще проводить интересные атаки. Созиданием сейчас занимаются "красно-синие".

15' Иван Обляков осуществил переводную передачу на левый фланг, где в положении "вне игры" обнаружил себя Роберто Мойзес.

14' На Фёдора Чалова пошла скидка у "армейцев" в зону левого угла вратарской в чужой штрафной площадке. Но не смог нападающий ЦСКА переиграть в этом моменте голкипера "Сохара".

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Иван Обляков!

Может, и лучше для ЦСКА, что "красно-синие" заработали не пенальти, а штрафной удар. Потому что неизвестно, реализовали бы они одиннадцатиметровый или нет. А после штрафного забили. Но не напрямую со штрафного. Почти что напрямую, если можно так выразиться. Очень коротко Иван Обляков разыграл мяч с Миланом Гайичем и с линии штрафной площади вкрутил мяч в левый угол.

11' Матвей Кисляк заработал перспективный штрафной удар для московского ЦСКА. Нарушили против него правила довольно рискованно. Чуть-чуть - и был бы пенальти.

10' Постепенно многие клубы РПЛ входят в игровой ритм, насколько это возможно говорить насчёт товарищеских матчей. И действительно, пора уже.

9' Матвей Лукин продвинулся с мячом вперёд в правой зоне чужой штрафной площадки и выполнил передачу в центр, которую прервал защитник "Сохара".

8' Перехватили мяч футболисты "Сохара" в середине поля, но мгновенную ответную атаку не организовали. Теперь держат игровой снаряд номинальные гости на своей половине поля.

7' В течение одной минуты команды обменялись офсайды. Сначала положение "вне игры" возникло у российской команды, потом - у оманской.

6' Вышедший в стартовом составе московского ЦСКА Илья Агапов отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 23 года.

5' Довольно быстро открыли счёт "красно-синие", которые являются фаворитом сегодняшнего матча. Всё-таки мало кто сомневается, что ЦСКА сильнее "Сохара".

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Антон Заболотный!

Получив короткую передачу от Ивана Облякова, Антон Заболотный с правого фланга сместился в центральную зону и с пятнадцати метров вкрутил мяч в дальний угол.

3' Команды играют уже когда стемнело, при искусственном освещении. Пока входят в игру соперники, вкатываются. "Армейцы" заработали аут на правом фланге на чужой половине поля.

2' ЦСКА играет в красно-синей форме, а у "Сохара" белая экипировка.