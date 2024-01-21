Тур: 1.
4:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
4' ГолЗаболотный Антон
2:0
12' ГолОбляков Иван
3:0
25' ГолОбляков Иван
4:0
30' ГолОбляков Иван
Ход матча
4'
1:0
12'
2:0
25'
3:0
30'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Бесаев ЕгорВратарь
- Защитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
Сохар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сохар - Ibri 0:3 Al Shabab4 - Сохар 1:2 Сохар - Аль-Сиб 0:0 Бахла - Сохар 0:3
Аль-Нахда - Сохар 2:1 Сохар - Сур 1:1 Al Wahda5 - Сохар 1:3 Сохар - Дхофар 3:0 Аль-Рустак - Сохар 0:0 Сохар - ФК Оман 4:1 Аль-Сувейк - Сохар 4:0 Сохар - ФК Оман 1:1 Сохар - Аль-Оруба Сур 3:0 Аль-Муссана - Сохар 0:1 Аль-Сиб - Сохар 2:0 Бахла - Сохар 1:1 Сохар - Дхофар 0:1 Сур - Сохар 3:0 Сохар - Аль-Башир 2:1 Сохар - Аль-Нахда 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 4:0 Сохар
Исход игры
ЦСКА Москва
96.9% (124)
Ничья
2.3% (3)
Сохар
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
46.22% (55)
Нет
53.78% (64)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
35.9% (46)
2:1 ЦСКА Москва
24.2% (31)
3:1 ЦСКА Москва
12.5% (16)
1:0 ЦСКА Москва
10.2% (13)
3:0 ЦСКА Москва
3.1% (4)
4:1 ЦСКА Москва
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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