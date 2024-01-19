Тур: 1.
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Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1
Сохар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сохар - Ibri 0:3 Al Shabab4 - Сохар 1:2 Сохар - Аль-Сиб 0:0 Бахла - Сохар 0:3
Аль-Нахда - Сохар 2:1 Сохар - Сур 1:1 Al Wahda5 - Сохар 1:3 Сохар - Дхофар 3:0 Аль-Рустак - Сохар 0:0 Сохар - ФК Оман 4:1 Аль-Сувейк - Сохар 4:0 Сохар - ФК Оман 1:1 Сохар - Аль-Оруба Сур 3:0 Аль-Муссана - Сохар 0:1 Аль-Сиб - Сохар 2:0 Бахла - Сохар 1:1 Сохар - Дхофар 0:1 Сур - Сохар 3:0 Сохар - Аль-Башир 2:1 Сохар - Аль-Нахда 1:0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сохар
Исход игры
ЦСКА Москва
100% (33)
Ничья
0% (0)
Сохар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (17)
Меньше
48.48% (16)
Обе команды забьют
Да
45.45% (15)
Нет
54.55% (18)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
42.4% (14)
2:1 ЦСКА Москва
36.4% (12)
3:1 ЦСКА Москва
9.1% (3)
1:0 ЦСКА Москва
6.1% (2)
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