Тур: 20. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
38' Желтая карточкаМаркинью Аурелиу
45' Желтая карточкаГонг Хилари
1:0
58' ГолПолиевка Роберт
1:1
71' ГолГайдош Артур
Ход матча
38'
45'
58'
71'
1:1
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.9
Среднее время на гол
70
100
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.09
Среднее время на гол
56
82
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|11 (1)
|0.55
|Рымаренко Мартин
|7 (1)
|0.35
|Enzo Arevalo
|4
|0.2
|Глинка Марек
|4
|0.2
|Загуменски Тимотей
|2
|0.1
|Депетрис Давид
|2
|0.1
|Jakub Uhrincat
|2
|0.1
|Пишоя Марьян
|1
|0.05
|Lubomir Willweber
|1
|0.05
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.3
|Eynel Soares
|5
|0.25
|Гонг Хилари
|4
|0.2
|Rahim Ibrahim
|4
|0.2
|Гайдош Артур
|2
|0.1
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.1
|Кмет Матуш
|1
|0.05
|Холли Доминик
|1
|0.05
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|8
|1
|Lukas Migala
|5
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Рихтарех Давид
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Тренчин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
3
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
20
14
Дукла Банска-Бистрица
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Тренчин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
25
17
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
23%
1
14%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
6
29%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
34
24
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
18%
3
13%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
4
12%
7
29%
29%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
8
24%
6
25%
61-75
6
18%
2
8%
76-90
Пропущено
28
26
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
4
14%
2
8%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
18%
6
23%
31-45
9
32%
3
12%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
5
18%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Тренчин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2
Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:4
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
4:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
36
55
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
82
54
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
118
109
613
415
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|3
|1
|49 - 15
|48
|2.
|19
|12
|2
|5
|37 - 27
|38
|3.
|19
|11
|3
|5
|28 - 18
|36
|4.
|1:1
|20
|9
|6
|5
|37 - 27
|33
|5.
|1:1
|20
|9
|6
|5
|31 - 21
|33
|6.
|19
|10
|2
|7
|39 - 32
|32
|7.
|19
|9
|5
|5
|28 - 19
|32
|8.
|19
|6
|7
|6
|21 - 28
|25
|9.
|19
|6
|3
|10
|17 - 22
|21
|10.
|19
|3
|3
|13
|16 - 43
|12
|11.
|19
|0
|6
|13
|14 - 39
|6
|12.
|19
|0
|4
|15
|10 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|26 - 18
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|1:1
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|8.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|9.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|11.
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|10
|0
|3
|7
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|1:1
|10
|6
|2
|2
|23 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|8.
|9
|0
|5
|4
|10 - 21
|5
|9.
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|10.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|11.
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6