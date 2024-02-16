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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:1
Конец матча
Тренчин
0'
38' Желтая карточка
Маркинью Аурелиу
45' Желтая карточка
Гонг Хилари
1:0
58' Гол
Полиевка Роберт
1:1
70' Гол
Гайдош Артур
90'+5
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
41
Lubomir
Willweber
44
Загуменски
Тимотей
76
Маркинью
Аурелиу
10
Branislav
Luptak
6
Рихтарех
Давид
20
Веселовски
Доминик
17
Полиевка
Роберт
11
Рымаренко
Мартин
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
10
Гонг
Хилари
23
Холли
Доминик
7
Eynel
Soares
Дукла Банска-Бистрица
4-4-2
Тренчин
4-3-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
0:2
С
0:1
К
0:1
КС
2:0
К
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:2
CL
2:2
CL
2:0
CL
1:3
CL
1:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.9

Среднее время на гол

70
100

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.09

Среднее время на гол

56
82

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 11 (1) 0.55
Рымаренко Мартин 7 (1) 0.35
Enzo Arevalo 4 0.2
Глинка Марек 4 0.2
Загуменски Тимотей 2 0.1
Депетрис Давид 2 0.1
Jakub Uhrincat 2 0.1
Пишоя Марьян 1 0.05
Lubomir Willweber 1 0.05
Поважанец Якуб 0 0
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.3
Eynel Soares 5 0.25
Гонг Хилари 4 0.2
Rahim Ibrahim 4 0.2
Гайдош Артур 2 0.1
Samuel Kozlovsky 2 0.1
Кмет Матуш 1 0.05
Холли Доминик 1 0.05
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 8 1
Lukas Migala 5 0
Полиевка Роберт 4 0
Рихтарех Давид 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Загуменски Тимотей 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Депетрис Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Eynel Soares 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Гайдош Артур 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тренчин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
4
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

20
14
Дукла Банска-Бистрица
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Тренчин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

26
18

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
21%
1
13%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
5
31%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
6
29%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

35
25
17 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
6
17%
3
12%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
4
11%
7
28%
31-45
4
11%
4
16%
46-60
8
23%
7
28%
61-75
6
17%
2
8%
76-90

Пропущено

29
27
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
4
14%
2
7%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
17%
6
22%
31-45
9
31%
4
15%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
5
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Тренчин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2
Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:4
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
4:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
8
2
1.5
5
5
4
6
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
11
9
1.5
10
10
6
14
2.5
4
16
2
18
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 19 12 2 5 37 - 27 38
3.
Спартак Трнава
 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
5.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
6.
Железярне Подбрезова
 19 10 2 7 39 - 32 32
7.
ДАК
 19 9 5 5 28 - 19 32
8.
Ружомберок
 19 6 7 6 21 - 28 25
9.
Скалица
 19 6 3 10 17 - 22 21
10.
Кошице
 19 3 3 13 16 - 43 12
11.
Михаловце
 19 0 6 13 14 - 39 6
12.
Злате Моравце
 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
6.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
7.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
8.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
9.
Скалица
 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • 70'
    Г О О О О Л - Гайдош Артур бьет в цель!
  • 58'
    Marquinho сделал результативную передачу.
  • 58'
    Г О О О О Л - Полиевка Роберт бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Гонг Хилари получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Marquinho получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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