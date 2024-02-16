Тур: 21. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Pawel Malec
0:3
Второй тайм: 59'
0'
3' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
0:1
27' ГолУльвестад Фредрик
31' Красная карточкаКобыляк Габриэль
0:2
35' ПенальтиГросицки Камил
0:3
43' ГолУльвестад Фредрик
45' Желтая карточкаБичахчян Ваан
Ход матча
27'
31'
35'
0:2
43'
45'
13
Гжесик
Ян
66
Жордау
Бруну
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
-
53 Tiago Matos
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Радомяк Радом
Погонь Щецин
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.38
|Семеду Эди
|4
|0.19
|Вольски Рафал
|2
|0.1
|Семеду Лисандру
|2
|0.1
|Роча Леонардо
|2
|0.1
|Донис Христос
|1
|0.05
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Кастаньеда Франк
|1
|0.05
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.05
|Бранко Рафаэл
|1
|0.05
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|9 (4)
|0.43
|Кулурис Эфтимос
|8
|0.38
|Горгон Александр
|5
|0.24
|Ульвестад Фредрик
|5
|0.24
|Бичахчян Ваан
|4
|0.19
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.1
|Захович Лука
|1
|0.05
|Лонкар Даниель
|1
|0.05
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|8
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|4
|0
|Pedro Rodriguez2
|4
|0
|Роча Леонардо
|2
|1
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
0
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
10
16
Радомяк Радом
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Погонь Щецин
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
13
21
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
12%
3
17%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Забито
24
34
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
5
21%
1
3%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
4
17%
5
15%
76-90
Пропущено
29
24
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
2
7%
4
17%
1-15
8
28%
3
13%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
4
14%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3
Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0
Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0
Результаты матчей
Радомяк Радом
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
55
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
146
812
119
416
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|48 - 28
|41
|2.
|20
|12
|5
|3
|31 - 16
|41
|3.
|20
|10
|6
|4
|34 - 25
|36
|4.
|3:0
|21
|11
|3
|7
|38 - 23
|36
|5.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|6.
|19
|9
|5
|5
|36 - 24
|32
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|19
|7
|4
|8
|27 - 30
|25
|9.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|10.
|19
|4
|12
|3
|19 - 17
|24
|11.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|12.
|0:3
|21
|6
|6
|9
|24 - 32
|24
|13.
|20
|6
|4
|10
|23 - 30
|22
|14.
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|15.
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|16.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|17.
|20
|1
|10
|9
|22 - 35
|13
|18.
|19
|2
|4
|13
|14 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|3:0
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|15.
|0:3
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|3:0
|11
|7
|1
|3
|17 - 5
|22
|3.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|6.
|0:3
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|9
|0
|0
|9
|4 - 19
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8