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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 7128 Главный судья: Pawel Malec
Радомяк Радом
0:4
Конец матча
Погонь Щецин
0'
3' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
0:1
27' Гол
Ульвестад Фредрик
31' Красная карточка
Кобыляк Габриэль
0:2
35' Пенальти
Гросицки Камил
0:3
43' Гол
Ульвестад Фредрик
45' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
66' Желтая карточка
Леандро
0:4
90' Гол
Patryk Paryzek
90'+3
28
Кобыляк
Габриэль
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
66
Жордау
Бруну
70
Вагнер
да
Силва
20
Машаду
Луиш
27
Вольски
Рафал
7
Семеду
Лисандру
22
Жардел
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
73
Пшиборек
Адриан
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Радомяк Радом
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Погонь Щецин

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.38
Семеду Эди 4 0.19
Вольски Рафал 2 0.1
Семеду Лисандру 2 0.1
Роча Леонардо 2 0.1
Донис Христос 1 0.05
Абрамович Давид 1 0.05
Кастаньеда Франк 1 0.05
Цихоцки Матеуш 1 0.05
Бранко Рафаэл 1 0.05
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 9 (4) 0.43
Кулурис Эфтимос 8 0.38
Горгон Александр 5 0.24
Ульвестад Фредрик 5 0.24
Бичахчян Ваан 4 0.19
Форнальчик Мариуш 2 0.1
Захович Лука 1 0.05
Лонкар Даниель 1 0.05
Смолиньски Кацпер 1 0.05
Patryk Paryzek 1 0.05
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Малец Мариуш 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 8 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 4 0
Pedro Rodriguez2 4 0
Роча Леонардо 2 1
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Гжесик Ян 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Майк Сестор 2 0
Машаду Луиш 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 5 0
Кужава Рафал 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Вальквист Линус 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
0
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

10
16
Радомяк Радом
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Погонь Щецин
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
1
6%
3
50%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
12%
3
17%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Забито

24
38
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
5
21%
1
3%
1-15
4
17%
7
18%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
3
13%
8
21%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
4
17%
6
16%
76-90

Пропущено

33
24
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
2
6%
4
17%
1-15
9
27%
3
13%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
5
15%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3
Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0
Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0

Результаты матчей

Радомяк Радом
Погонь Щецин

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
1
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
7
3
2
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
4
5
5
1.5
5
6
2
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
15
6
8
13
1.5
12
9
4
17
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 21 12 6 3 31 - 16 42
2.
Ягеллония Белосток
 20 12 5 3 48 - 28 41
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
6.
Ракув
 19 9 5 5 36 - 24 32
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 0:0 20 7 5 8 27 - 30 26
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
14.
Варта Познань
 20 5 7 8 22 - 27 22
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 19 2 4 13 14 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 0:0 11 5 4 2 15 - 8 19
6.
Сталь Мелец
 0:0 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
4.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
6.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
7.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
12.
Сталь Мелец
 0:0 11 2 3 6 10 - 19 9
13.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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