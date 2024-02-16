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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Герта
2:1
Первый тайм: 45+'
Магдебург
0'
0:1
22' Гол
Атик Бариш
1:1
32' Пенальти
Резе Фабиан
35' Желтая карточка
Атик Бариш
37' Красная карточка
Югоне Жан
2:1
39' Гол
Дардаи Палко

Ход матча

22'
0:1
Атик Бариш
(Шулер Лука)
32'
Резе Фабиан
1:1
35'
 
Атик Бариш
37'
 
Югоне Жан
39'
Дардаи Палко
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Магдебург
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Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
5
Бухалакис
Андреас
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Герта
4-2-3-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Герта
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
6:4
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

4
4

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
22

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 11 (1) 0.5
Нидерлехнер Флориан 6 0.27
Резе Фабиан 4 (1) 0.18
Превляк Смаил 4 0.18
Кенни Джонджо 3 0.14
Кемпф Марк-Оливер 3 0.14
Marten Winkler 2 0.09
Шерхант Дерри 2 0.09
Бухалакис Андреас 1 0.05
Дардаи Палко 1 0.05
Гехтер Линус 1 0.05
Клеменс Паскаль 1 0.05
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.23
Атик Бариш 4 0.18
Кастаньос Люк 4 0.18
Гнака Силас 3 0.14
Бокхорн Эберт 3 0.14
Кремпицки Коннор 3 0.14
Арслан Ахмет 2 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.09
Сека Джейсон 1 0.05
Конде Амара 1 0.05
Ито Тацуя 1 0.05
Белль-Белль Леон 1 0.05
Амаечи Ксавьер 1 0.05
Югоне Жан 1 0.05
Emir Kuhinja 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.05

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Кенни Джонджо 3 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Marten Winkler 3 0
Клеменс Паскаль 3 0
Табакович Харис 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Эбер Даниэль 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Югоне Жан 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Магдебург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
6
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

11
17
Герта
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Магдебург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

23
12
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
4
33%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
6
26%
3
25%
61-75
2
9%
2
17%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Забито

18
22
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Пропущено

22
15
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
20%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
8
36%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Забито

41
34
23 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
12%
3
9%
1-15
7
17%
7
21%
16-30
11
27%
3
9%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
8
20%
7
21%
61-75
4
10%
8
24%
76-90

Пропущено

32
29
9 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
6%
5
17%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
11
34%
6
21%
46-60
4
13%
7
24%
61-75
8
25%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0

Результаты матчей

Герта
Магдебург

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Герта
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
4
7
4
6
2.5
2
9
2
8
3.5
2
9
2
8
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
6
5
1.5
3
7
2
9
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
12
9
1.5
7
14
6
15
2.5
4
17
3
18
3.5
3
18
2
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 21 12 3 6 37 - 28 39
3.
Гройтер Фюрт
 1:0 22 11 5 6 34 - 26 38
4.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
5.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
6.
Ганновер 96
 0:1 22 9 7 6 41 - 30 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 2:1 22 9 5 8 41 - 35 32
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
13.
Магдебург
 1:2 22 7 6 9 34 - 32 27
14.
Шальке 04
 21 7 2 12 33 - 42 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 21 6 3 12 20 - 34 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1:0 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 0:1 11 6 3 2 24 - 10 21
5.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Герта
 2:1 11 5 3 3 24 - 12 18
8.
Магдебург
 1:2 11 5 3 3 21 - 16 18
9.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
10.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
11.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Гройтер Фюрт
 1:0 11 4 3 4 12 - 16 15
8.
Герта
 2:1 11 4 2 5 17 - 23 14
9.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
10.
Ганновер 96
 0:1 11 3 4 4 17 - 20 13
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 1:2 11 2 3 6 13 - 16 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Магдебург
4.50
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3.97
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