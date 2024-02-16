Тур: 22. Стадион: Олимпиаштадион.
0'
0:1
22' ГолАтик Бариш
1:1
32' ПенальтиРезе Фабиан
35' Желтая карточкаАтик Бариш
37' Красная карточкаЮгоне Жан
2:1
39' ГолДардаи Палко
Ход матча
22'
0:1
32'
1:1
35'
37'
39'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
35 Владение мячом, % 65
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Герта
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
4
4
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
22
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|11 (1)
|0.5
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.27
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.18
|Превляк Смаил
|4
|0.18
|Кенни Джонджо
|3
|0.14
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.14
|Marten Winkler
|2
|0.09
|Шерхант Дерри
|2
|0.09
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Дардаи Палко
|1
|0.05
|Гехтер Линус
|1
|0.05
|Клеменс Паскаль
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.23
|Атик Бариш
|4
|0.18
|Кастаньос Люк
|4
|0.18
|Гнака Силас
|3
|0.14
|Бокхорн Эберт
|3
|0.14
|Кремпицки Коннор
|3
|0.14
|Арслан Ахмет
|2
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.09
|Сека Джейсон
|1
|0.05
|Конде Амара
|1
|0.05
|Ито Тацуя
|1
|0.05
|Белль-Белль Леон
|1
|0.05
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.05
|Югоне Жан
|1
|0.05
|Emir Kuhinja
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.05
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Marten Winkler
|3
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Югоне Жан
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Магдебург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
6
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
17
Герта
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Магдебург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
23
12
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
4
33%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
6
26%
3
25%
61-75
2
9%
2
17%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Забито
18
22
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Пропущено
22
15
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
20%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
8
36%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Забито
41
34
23 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
12%
3
9%
1-15
7
17%
7
21%
16-30
11
27%
3
9%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
8
20%
7
21%
61-75
4
10%
8
24%
76-90
Пропущено
32
29
9 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
6%
5
17%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
11
34%
6
21%
46-60
4
13%
7
24%
61-75
8
25%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Результаты матчей
Герта
Магдебург
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Герта
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
47
46
29
28
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
65
37
29
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
129
714
615
417
318
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|11
|9
|1
|38 - 19
|42
|2.
|21
|12
|3
|6
|37 - 28
|39
|3.
|1:0
|22
|11
|5
|6
|34 - 26
|38
|4.
|21
|11
|4
|6
|43 - 31
|37
|5.
|21
|10
|4
|7
|34 - 33
|34
|6.
|0:1
|22
|9
|7
|6
|41 - 30
|34
|7.
|21
|9
|5
|7
|44 - 30
|32
|8.
|2:1
|22
|9
|5
|8
|41 - 35
|32
|9.
|21
|8
|5
|8
|32 - 35
|29
|10.
|21
|8
|5
|8
|30 - 39
|29
|11.
|21
|7
|7
|7
|38 - 38
|28
|12.
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|13.
|1:2
|22
|7
|6
|9
|34 - 32
|27
|14.
|21
|7
|2
|12
|33 - 42
|23
|15.
|21
|7
|2
|12
|21 - 33
|23
|16.
|21
|6
|3
|12
|34 - 43
|21
|17.
|21
|6
|3
|12
|20 - 34
|21
|18.
|21
|1
|9
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|4.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|24 - 10
|21
|5.
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|7.
|2:1
|11
|5
|3
|3
|24 - 12
|18
|8.
|1:2
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|11.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|13.
|11
|5
|1
|5
|22 - 20
|16
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|16.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|18.
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|8.
|2:1
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|10.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|14.
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|14 - 27
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8