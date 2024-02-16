Тур: 22. Стадион: Олимпиаштадион.
0'
0:1
22' ГолАтик Бариш
33' Желтая карточкаАтик Бариш
1:1
33' ПенальтиРезе Фабиан
37' Красная карточкаЮгоне Жан
2:1
39' ГолДардаи Палко
2:2
51' ГолTobias Mueller
3:2
59' ГолРезе Фабиан
68' Желтая карточкаTobias Mueller
77' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
89' Желтая карточкаКенни Джонджо
90' Желтая карточкаКлеменс Паскаль
90'+8
Ход матча
22'
0:1
33'
33'
1:1
37'
39'
2:1
51'
2:2
59'
3:2
68'
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
12 Удары в створ 7
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
347 Количество передач 583
-
38 Владение мячом, % 62
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Герта
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
4
4
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
22
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|11 (1)
|0.5
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.27
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.27
|Превляк Смаил
|4
|0.18
|Кенни Джонджо
|3
|0.14
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.14
|Marten Winkler
|2
|0.09
|Дардаи Палко
|2
|0.09
|Шерхант Дерри
|2
|0.09
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Гехтер Линус
|1
|0.05
|Клеменс Паскаль
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.23
|Атик Бариш
|4
|0.18
|Кастаньос Люк
|4
|0.18
|Гнака Силас
|3
|0.14
|Бокхорн Эберт
|3
|0.14
|Кремпицки Коннор
|3
|0.14
|Арслан Ахмет
|2
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.09
|Сека Джейсон
|1
|0.05
|Конде Амара
|1
|0.05
|Ито Тацуя
|1
|0.05
|Белль-Белль Леон
|1
|0.05
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.05
|Tobias Mueller
|1
|0.05
|Югоне Жан
|1
|0.05
|Emir Kuhinja
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.05
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Кенни Джонджо
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Marten Winkler
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Магдебург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Магдебург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
17
Герта
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Магдебург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
26
14
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
12%
1
7%
1-15
4
15%
5
36%
16-30
8
31%
0
0%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
6
23%
3
21%
61-75
2
8%
2
14%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Забито
18
22
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Пропущено
22
15
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
20%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
8
36%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Забито
44
36
25 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
11%
3
8%
1-15
7
16%
8
22%
16-30
13
30%
30%
3
8%
31-45
7
16%
7
19%
46-60
8
18%
7
19%
61-75
4
9%
8
22%
76-90
Пропущено
34
32
10 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
2
6%
5
16%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
4
12%
7
22%
31-45
12
35%
7
22%
46-60
4
12%
7
22%
61-75
8
24%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Результаты матчей
Герта
Магдебург
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Герта
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
56
29
29
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
65
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
184
139
814
715
418
319
319
220
121
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8