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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Герта
3:2
Конец матча
Магдебург
0'
0:1
22' Гол
Атик Бариш
33' Желтая карточка
Атик Бариш
1:1
33' Пенальти
Резе Фабиан
37' Красная карточка
Югоне Жан
2:1
39' Гол
Дардаи Палко
2:2
51' Гол
Tobias Mueller
3:2
59' Гол
Резе Фабиан
68' Желтая карточка
Tobias Mueller
77' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
89' Желтая карточка
Кенни Джонджо
90' Желтая карточка
Клеменс Паскаль
90'+8

Ход матча

22'
0:1
Атик Бариш
(Шулер Лука)
33'
 
Атик Бариш
33'
Резе Фабиан
1:1
37'
 
Югоне Жан
39'
Дардаи Палко
2:1
45'
 
Кремпицки Коннор
Амаечи Ксавьер
51'
2:2
Tobias Mueller
(Гнака Силас)
59'
Резе Фабиан
3:2
60'
Хуссейн Билаль
Бухалакис Андреас
 
68'
 
Tobias Mueller
68'
Шерхант Дерри
Marten Winkler
 
68'
Маза Ибрагим
Дардаи Палко
 
72'
 
Кастаньос Люк
Шулер Лука
77'
 
Эль-Ханкури Мохамед
81'
 
Нолленбергер Александер
Кремпицки Коннор
88'
 
Ито Тацуя
Бокхорн Эберт
89'
Кенни Джонджо
 
89'
Гехтер Линус
Табакович Харис
 
89'
Кристенсен Густав
Резе Фабиан
 
90'
Клеменс Паскаль
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 12 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 347 Количество передач 583
  • 38 Владение мячом, % 62
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
5
Бухалакис
Андреас
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Герта
4-2-3-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Герта
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
6:4
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

4
4

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
22

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 11 (1) 0.5
Резе Фабиан 6 (2) 0.27
Нидерлехнер Флориан 6 0.27
Превляк Смаил 4 0.18
Кенни Джонджо 3 0.14
Кемпф Марк-Оливер 3 0.14
Marten Winkler 2 0.09
Дардаи Палко 2 0.09
Шерхант Дерри 2 0.09
Бухалакис Андреас 1 0.05
Гехтер Линус 1 0.05
Клеменс Паскаль 1 0.05
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.23
Атик Бариш 4 0.18
Кастаньос Люк 4 0.18
Гнака Силас 3 0.14
Бокхорн Эберт 3 0.14
Кремпицки Коннор 3 0.14
Арслан Ахмет 2 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.09
Сека Джейсон 1 0.05
Конде Амара 1 0.05
Ито Тацуя 1 0.05
Белль-Белль Леон 1 0.05
Амаечи Ксавьер 1 0.05
Tobias Mueller 1 0.05
Югоне Жан 1 0.05
Emir Kuhinja 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.05

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Кенни Джонджо 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Marten Winkler 3 0
Табакович Харис 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Сека Джейсон 4 0
Белль-Белль Леон 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Магдебург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Магдебург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

11
17
Герта
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Магдебург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

26
14
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
12%
1
7%
1-15
4
15%
5
36%
16-30
8
31%
0
0%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
6
23%
3
21%
61-75
2
8%
2
14%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Забито

18
22
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Пропущено

22
15
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
20%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
8
36%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Забито

44
36
25 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
11%
3
8%
1-15
7
16%
8
22%
16-30
13
30%
30%
3
8%
31-45
7
16%
7
19%
46-60
8
18%
7
19%
61-75
4
9%
8
22%
76-90

Пропущено

34
32
10 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
2
6%
5
16%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
4
12%
7
22%
31-45
12
35%
7
22%
46-60
4
12%
7
22%
61-75
8
24%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0
МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0

Результаты матчей

Герта
Магдебург

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Герта
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
4
7
5
6
2.5
2
9
2
9
3.5
2
9
2
9
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
18
4
13
9
1.5
8
14
7
15
2.5
4
18
3
19
3.5
3
19
2
20
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 21 12 3 6 37 - 28 39
3.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
13.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
14.
Шальке 04
 21 7 2 12 33 - 42 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 21 6 3 12 20 - 34 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
2.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
8.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
9.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
10.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
11.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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      Г О О О О Л - Тобиас Мюллер бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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