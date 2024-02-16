Тур: 22. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
15'
29'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Петков ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Гройтер Фюрт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
2.09
1.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
43
58
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|9 (6)
|0.41
|Нильсен Ховард
|7
|0.32
|Nicolo Tresoldi
|5
|0.23
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.18
|Кён Деррик
|3
|0.14
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.14
|Шауб Луис
|2
|0.09
|Enzo Leopold
|2
|0.09
|Нойман Фил
|1
|0.05
|Кунце Фабиан
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|1
|0.05
|Эрнст Себастьян
|1
|0.05
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8
|0.36
|Зиб Арминдо
|6
|0.27
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.18
|Лемперте Тим
|4
|0.18
|Абиама Диксон
|3
|0.14
|Михальски Дамян
|3
|0.14
|Аста Симон
|2
|0.09
|Вагнер Роберт
|1
|0.05
|Юнг Гидеон
|1
|0.05
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|1
|Дем Янник
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Кристиансен Макс
|1
|1
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|4
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
7
Ганновер 96
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Гройтер Фюрт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
14
19
Ганновер 96
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
33% (7)
5% (1)
Гройтер Фюрт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
21
26
Голы по времени матча
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
21%
2
18%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
6
25%
1
9%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
4
24%
2
10%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
18%
2
10%
76-90
Пропущено
20
11
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
5
25%
1
9%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
6
30%
1
9%
76-90
Забито
41
32
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
9
22%
4
13%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
5
12%
8
25%
31-45
5
12%
9
28%
46-60
7
17%
6
19%
61-75
9
22%
3
9%
76-90
Пропущено
29
27
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
1
3%
2
7%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
6
21%
7
26%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
6
21%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:2
5 раз 24%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
11 раз 52%
0
4 раза 19%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
91
56
28
38
19
38
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
65
37
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
183
156
813
417
318
219
318
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|11
|9
|1
|38 - 19
|42
|2.
|21
|12
|3
|6
|37 - 28
|39
|3.
|1:0
|22
|11
|5
|6
|34 - 26
|38
|4.
|21
|11
|4
|6
|43 - 31
|37
|5.
|21
|10
|4
|7
|34 - 33
|34
|6.
|0:1
|22
|9
|7
|6
|41 - 30
|34
|7.
|21
|9
|5
|7
|44 - 30
|32
|8.
|1:0
|22
|8
|6
|8
|34 - 30
|30
|9.
|21
|8
|5
|8
|32 - 35
|29
|10.
|21
|8
|5
|8
|30 - 39
|29
|11.
|0:1
|22
|8
|5
|9
|39 - 35
|29
|12.
|21
|7
|7
|7
|38 - 38
|28
|13.
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|14.
|21
|7
|2
|12
|33 - 42
|23
|15.
|21
|7
|2
|12
|21 - 33
|23
|16.
|21
|6
|3
|12
|34 - 43
|21
|17.
|21
|6
|3
|12
|20 - 34
|21
|18.
|21
|1
|9
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|4.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|24 - 10
|21
|5.
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|7.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|10.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|11.
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|22 - 20
|16
|13.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|14.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|22 - 12
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|16.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|18.
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|10.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|11.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|14.
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|14 - 27
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8