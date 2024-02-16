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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Ганновер 96
0:1
Первый тайм: 34'
Гройтер Фюрт
0'
15' Желтая карточка
Кунце Фабиан
0:1
29' Гол
Зиб Арминдо

Ход матча

15'
Кунце Фабиан
 
29'
0:1
Зиб Арминдо
(Аста Симон)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Гройтер Фюрт
4.50
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
32
Фогльзаммер
Андреас
5
Нойман
Фил
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
10
Эрнст
Себастьян
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Ганновер 96
4-3-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
Гройтер Фюрт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
3:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.09
1.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 9 (6) 0.41
Нильсен Ховард 7 0.32
Nicolo Tresoldi 5 0.23
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.18
Кён Деррик 3 0.14
Фогльзаммер Андреас 3 0.14
Шауб Луис 2 0.09
Enzo Leopold 2 0.09
Нойман Фил 1 0.05
Кунце Фабиан 1 0.05
Муроя Сэй 1 0.05
Эрнст Себастьян 1 0.05
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 0.36
Зиб Арминдо 6 0.27
Грин Джулиан 4 (2) 0.18
Лемперте Тим 4 0.18
Абиама Диксон 3 0.14
Михальски Дамян 3 0.14
Аста Симон 2 0.09
Вагнер Роберт 1 0.05
Юнг Гидеон 1 0.05
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Нойман Фил 4 0
Кунце Фабиан 4 0
Хальстенберг Марсель 2 1
Дем Янник 3 0
Кён Деррик 3 0
Кристиансен Макс 1 1
Фогльзаммер Андреас 2 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Тойхерт Седрик 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 7 0
Грин Джулиан 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Дитц Максимилиан 4 0
Вагнер Роберт 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Петков Лукас 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
7
Ганновер 96
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Гройтер Фюрт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

14
19
Ганновер 96
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
33% (7)
5% (1)
Гройтер Фюрт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

21
26

Голы по времени матча

Забито

24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
21%
2
18%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
6
25%
1
9%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
4
24%
2
10%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
18%
2
10%
76-90

Пропущено

20
11
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
5
25%
1
9%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
6
30%
1
9%
76-90

Забито

41
32
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
9
22%
4
13%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
5
12%
8
25%
31-45
5
12%
9
28%
46-60
7
17%
6
19%
61-75
9
22%
3
9%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
1
3%
2
7%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
6
21%
7
26%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
6
21%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:2
5 раз 24%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
11 раз 52%
0
4 раза 19%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
9
1
1.5
5
6
2
8
2.5
3
8
1
9
3.5
3
8
1
9
4.5
1
10
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
3
7
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
15
6
1.5
8
13
4
17
2.5
3
18
2
19
3.5
3
18
1
20
4.5
1
20
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 21 12 3 6 37 - 28 39
3.
Гройтер Фюрт
 1:0 22 11 5 6 34 - 26 38
4.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
5.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
6.
Ганновер 96
 0:1 22 9 7 6 41 - 30 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Магдебург
 1:0 22 8 6 8 34 - 30 30
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Герта
 0:1 22 8 5 9 39 - 35 29
12.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
13.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
14.
Шальке 04
 21 7 2 12 33 - 42 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 21 6 3 12 20 - 34 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1:0 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 0:1 11 6 3 2 24 - 10 21
5.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Магдебург
 1:0 11 5 3 3 21 - 16 18
8.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
10.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
11.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
12.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
13.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
14.
Герта
 0:1 11 4 3 4 22 - 12 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Гройтер Фюрт
 1:0 11 4 3 4 12 - 16 15
8.
Герта
 0:1 11 4 2 5 17 - 23 14
9.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
10.
Ганновер 96
 0:1 11 3 4 4 17 - 20 13
11.
Магдебург
 1:0 11 3 3 5 13 - 14 12
12.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Магдебург Атик Бариш 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Гройтер Фюрт
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3.60
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