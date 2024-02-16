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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Торино
0:0
Первый тайм: 17'
Лечче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 133
Торино 97% (129)
X 2.3% (3)
Лечче 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Торино
Ничья
Лечче
5.50
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
6
Ловато
Маттео
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
11
Пеллегри
Пьетро
91
Сапата
Дуван
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
8
Рафья
Хамза
20
Рамадани
Юльбер
29
Блен
Алексис
7
Алмквист
Понтус
91
Пикколи
Роберто
10
Уден
Реми
Торино
3-4-1-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Торино
Лечче

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
К
3:1
СA
4:0
СA
1:2
К
4:2
СB
2:1
СB
2:2
СA
3:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 6 0.25
Радоньич Неманья 3 0.13
Буонджорно Алессандро 3 0.13
Санабрия Антонио 3 (1) 0.13
Влашич Никола 2 0.08
Илич Иван 2 0.08
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Белланова Рауль 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.2
Пикколи Роберто 4 (1) 0.16
Уден Реми 3 0.12
Банда Ламек 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Жендрей Валентен 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Гонсалес Хоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Рамадани Юльбер 1 0.04
Рафья Хамза 1 0.04
Доргу Патрик 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.04
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван II 4 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Влашич Никола 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Крстович Никола 3 0
Алмквист Понтус 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Торино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Лечче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
10
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Лечче
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
15
Торино
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (4)
70% (16)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Лечче
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Пропущено

6
19
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
17%
5
26%
46-60
2
33%
1
5%
61-75
2
33%
6
32%
76-90

Забито

9
15
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
4
19%
10
40%
76-90

Пропущено

21
36
5 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 21
1
5%
2
6%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
4
19%
8
22%
46-60
6
29%
5
14%
61-75
6
29%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0
Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3
Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0

Результаты матчей

Торино
Лечче

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торино
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
5
7
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
16
8
5
18
1.5
7
17
3
20
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 0:0 Заявка 24 8 10 6 21 - 20 34
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 0:0 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 0:0 Заявка 12 5 6 1 12 - 6 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 0:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 0:0 Заявка 13 0 6 7 9 - 20 6
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Торино пытается что-то создать.
    • 7'
      Рамадани Юльбер из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Понграчич Марин наказан за толчок Лазаро Валентино
    • 7'
      Торино пытается что-то создать.
    • 6'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Торино: 50%, Лечче: 50%.
    • 4'
      Торино пытается что-то создать.
    • 4'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Жендрей Валентен из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Торино пытается что-то создать.
    • 4'
      Лечче контролирует мяч.
    • 3'
      Лечче контролирует мяч.
    • 3'
      Торино пытается что-то создать.
    • 3'
      Торино контролирует мяч.
    • 2'
      Торино пытается что-то создать.
    • 2'
      Торино контролирует мяч.
    • 2'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Патрик Доргу наказан за толчок Белланова Рауль
    • 2'
      Патрик Доргу выиграл воздушное противоборство у Пеллегри Пьетро.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 1'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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    Прогнозы 133
    Торино 97% (129)
    X 2.3% (3)
    Лечче 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Лечче
    5.50
    3.60
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Лечче

    Исход игры
    Торино
    97% (129)
    Ничья
    2.3% (3)
    Лечче
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    41.74% (48)
    Нет
    58.26% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Торино
    36.8% (49)
    2:1 Торино
    31.6% (42)
    2:0 Торино
    13.5% (18)
    3:1 Торино
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Торино
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