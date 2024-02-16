Тур: 25. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Айрольди Джованни
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Джиджи
Коффи
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Уден РемиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Лечче
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.4
Среднее время на гол
38
64
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|6
|0.25
|Радоньич Неманья
|3
|0.13
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.13
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.13
|Влашич Никола
|2
|0.08
|Илич Иван
|2
|0.08
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|Белланова Рауль
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.2
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.16
|Уден Реми
|3
|0.12
|Банда Ламек
|2
|0.08
|Алмквист Понтус
|2
|0.08
|Жендрей Валентен
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Гонсалес Хоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Рамадани Юльбер
|1
|0.04
|Рафья Хамза
|1
|0.04
|Доргу Патрик
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.04
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|7
|0
|Юрич Иван II
|4
|1
|Тамез Адриен
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Риччи Самуэле
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|6
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Банда Ламек
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Алмквист Понтус
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Торино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Лечче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
10
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Лечче
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
15
Торино
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (4)
70% (16)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Лечче
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Пропущено
6
19
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
17%
5
26%
46-60
2
33%
1
5%
61-75
2
33%
6
32%
76-90
Забито
9
15
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90
Пропущено
15
17
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
4
19%
10
40%
76-90
Пропущено
21
36
5 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 21
1
5%
2
6%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
4
19%
8
22%
46-60
6
29%
5
14%
61-75
6
29%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0
Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3
Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0
Результаты матчей
Торино
Лечче
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торино
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
38
57
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
168
518
717
320
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|36 - 15
|53
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|35 - 22
|42
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 28
|37
|9.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 27
|35
|10.
|0:0 Заявка
|24
|8
|10
|6
|21 - 20
|34
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|25 - 30
|29
|13.
|0:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|3
|13
|8
|24 - 37
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|0:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 6
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|0:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Лечче
Исход игры
Торино
97% (129)
Ничья
2.3% (3)
Лечче
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
41.74% (48)
Нет
58.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Торино
36.8% (49)
2:1 Торино
31.6% (42)
2:0 Торино
13.5% (18)
3:1 Торино
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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