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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Торино
2:0
Конец матча
Лечче
0'
41' Желтая карточка
Понграчич Марин
45' Желтая карточка
Джиджи Коффи
1:0
50' Гол
Белланова Рауль
50' Желтая карточка
Блен Алексис
70' Вторая желтая карточка
Понграчич Марин
78' Желтая карточка
Доргу Патрик
2:0
81' Гол
Сапата Дуван
90'+5

Ход матча

41'
 
Понграчич Марин
45'
Джиджи Коффи
 
50'
Белланова Рауль
1:0
50'
 
Блен Алексис
61'
 
Сансоне Никола
Рафья Хамза
62'
Блен Алексис
Пеллегри Пьетро
 
62'
Санабрия Антонио
Каба Мохамед
 
62'
Линетти Кароль
Влашич Никола
 
70'
 
Понграчич Марин
74'
 
Туба Ахмед
Уден Реми
76'
Войвода Мергим
Лазаро Валентино
 
78'
 
Доргу Патрик
79'
 
Галло Антонино
Доргу Патрик
79'
 
Крстович Никола
Пикколи Роберто
81'
Сапата Дуван
(Войвода Мергим)
2:0
88'
Окереке Давид
Сапата Дуван
 
88'
Гинейтис Гвидас
Илич Иван
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 256 Количество передач 153
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Торино 97% (129)
X 2.3% (3)
Лечче 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
6
Ловато
Маттео
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
20
Лазаро
Валентино
11
Пеллегри
Пьетро
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
20
Рамадани
Юльбер
29
Блен
Алексис
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
91
Пикколи
Роберто
10
Уден
Реми
Торино
3-4-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Торино
Лечче

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
К
3:1
СA
4:0
СA
1:2
К
4:2
СB
2:1
СB
2:2
СA
3:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 7 0.29
Радоньич Неманья 3 0.13
Буонджорно Алессандро 3 0.13
Санабрия Антонио 3 (1) 0.13
Влашич Никола 2 0.08
Илич Иван 2 0.08
Белланова Рауль 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.2
Пикколи Роберто 4 (1) 0.16
Уден Реми 3 0.12
Банда Ламек 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Жендрей Валентен 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Гонсалес Хоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Рамадани Юльбер 1 0.04
Рафья Хамза 1 0.04
Доргу Патрик 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.04
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван II 4 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 7 1
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Крстович Никола 3 0
Алмквист Понтус 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Торино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Лечче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
10
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Лечче
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
15
Торино
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (4)
70% (16)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Лечче
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Пропущено

6
19
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
17%
5
26%
46-60
2
33%
1
5%
61-75
2
33%
6
32%
76-90

Забито

9
15
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
4
19%
10
40%
76-90

Пропущено

21
36
5 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 21
1
5%
2
6%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
4
19%
8
22%
46-60
6
29%
5
14%
61-75
6
29%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0
Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3
Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0

Результаты матчей

Торино
Лечче

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торино
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
5
7
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
16
8
5
18
1.5
7
17
3
20
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
10.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Торино.
  • 91'
    Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Торино пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Лечче контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: Торино: 61%, Лечче: 39%.
  • 90'
    Судья сигнализирует, что Гинейтис Гвидас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каба Мохамед
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Торино 97% (129)
    X 2.3% (3)
    Лечче 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 2:0 Лечче

    Исход игры
    Торино
    97% (129)
    Ничья
    2.3% (3)
    Лечче
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    41.74% (48)
    Нет
    58.26% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Торино
    36.8% (49)
    2:1 Торино
    31.6% (42)
    2:0 Торино
    13.5% (18)
    3:1 Торино
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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