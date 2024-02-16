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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Виборг
0:0
Первый тайм: 4'
Оденсе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
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Виборг
Ничья
Оденсе
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Все Коэффициенты
58
Мантл
Нико
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
13
Гроннинг
Йеппе
6
Сёндергаард
Мадс
9
Томас
Найджел
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
3
Nicklas
Mouritzen
10
Don
Deedson
Louicius
17
Luca
Kjerrumgaard
9
Кадри
Башким
Виборг
4-2-3-1
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Оденсе

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
4:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
20

Голов в среднем за матч

0.63
1.54

Среднее время на гол

144
58

Всего голов

26
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.22
Йенсен Исак 2 0.11
Sergio Andrade 2 0.11
Ибрагим Саид 1 0.06
Жуниор Ренато 1 0.06
Бонде Якуб 1 0.06
Томас Найджел 1 0.06
Джатта Алассана 1 0.06
Залетел Жан 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Сёндергаард Мадс 1 0.06
Srdjan Kuzmic 1 0.06
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 7 0.39
Кадри Башким 5 (1) 0.28
Хаяль Рами 2 (1) 0.11
Буя Турай Мохамед 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Микельсон Николас 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Tobias Slotsager 1 0.06
Charly Horneman 1 0.06
Сельвен Йоханнес 1 0.06
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Жуниор Ренато 1 1
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 6 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Трибулл Том 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Кадри Башким 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оденсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
4
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оденсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

3
4
Виборг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Оденсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
3
16%
4
24%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
4
19%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
7
25%
7
28%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1
Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5

Результаты матчей

Виборг
Оденсе

Точный счет

2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Виборг
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
2
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 0:0 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 0:0 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 0:0 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 0:0 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 0:0 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 0:0 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 1'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
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  • 1'
    Оденсе начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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