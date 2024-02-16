Тур: 18. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йенсен ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
30 Фенгер МаксНападающий
-
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Оденсе
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
20
Голов в среднем за матч
0.63
1.54
Среднее время на гол
144
58
Всего голов
26
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|4
|0.22
|Йенсен Исак
|2
|0.11
|Sergio Andrade
|2
|0.11
|Ибрагим Саид
|1
|0.06
|Жуниор Ренато
|1
|0.06
|Бонде Якуб
|1
|0.06
|Томас Найджел
|1
|0.06
|Джатта Алассана
|1
|0.06
|Залетел Жан
|1
|0.06
|Бундгаард Оливер
|1
|0.06
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.06
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|7
|0.39
|Кадри Башким
|5 (1)
|0.28
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.11
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Микельсон Николас
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Tobias Slotsager
|1
|0.06
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.06
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Жуниор Ренато
|1
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|6
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Трибулл Том
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оденсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
4
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оденсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
3
4
Виборг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Оденсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
3
16%
4
24%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
4
19%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
5
18%
2
8%
31-45
7
25%
7
28%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1
Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5
Результаты матчей
Виборг
Оденсе
Точный счет
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Виборг
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
62
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
710
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6