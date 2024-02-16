Тур: 18. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 5774 Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
0:1
11' ГолКадри Башким
1:1
23' ГолAnosike Ementa
1:2
34' ГолDon Deedson Louicius
47' Желтая карточкаХеландер Филип
61' Желтая карточкаЖуниор Ренато
73' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
80' Желтая карточкаDon Deedson Louicius
88' Желтая карточкаMarkus Gustav Jensen
90'+8
Ход матча
11'
0:1
23'
1:1
34'
47'
61'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
512 Количество передач 357
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йенсен ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
30 Фенгер МаксНападающий
-
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Оденсе
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
20
Голов в среднем за матч
0.63
1.54
Среднее время на гол
144
58
Всего голов
26
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|5
|0.28
|Йенсен Исак
|2
|0.11
|Sergio Andrade
|2
|0.11
|Ибрагим Саид
|1
|0.06
|Жуниор Ренато
|1
|0.06
|Томас Найджел
|1
|0.06
|Бонде Якуб
|1
|0.06
|Джатта Алассана
|1
|0.06
|Залетел Жан
|1
|0.06
|Бундгаард Оливер
|1
|0.06
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.06
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.44
|Кадри Башким
|6 (1)
|0.33
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.11
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Микельсон Николас
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Tobias Slotsager
|1
|0.06
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.06
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|6
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Don Deedson Louicius
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Трибулл Том
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Оденсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
4
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оденсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
3
4
Виборг
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Оденсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 11
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
3
16%
4
24%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
2
11%
4
17%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Пропущено
30
26
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
7
23%
7
27%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
20%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1
Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5
Результаты матчей
Виборг
Оденсе
Точный счет
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Виборг
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
711
513
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6