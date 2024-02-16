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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 5774 Главный судья: Jens Grabski Maae
Виборг
1:2
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
11' Гол
Кадри Башким
1:1
23' Гол
Anosike Ementa
1:2
34' Гол
Don Deedson Louicius
47' Желтая карточка
Хеландер Филип
61' Желтая карточка
Жуниор Ренато
73' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
80' Желтая карточка
Don Deedson Louicius
88' Желтая карточка
Markus Gustav Jensen
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Кадри Башким
(Хаяль Рами)
23'
Anosike Ementa
(Томас Найджел)
1:1
34'
1:2
Don Deedson Louicius
(Хаяль Рами)
47'
 
Хеландер Филип
61'
Жуниор Ренато
 
61'
Ибрагим Саид
Жуниор Ренато
 
62'
Srdjan Kuzmic
Бундгаард Оливер
 
62'
Sergio Andrade
Йенсен Исак
 
69'
 
Mihajlo Ivancevic
Хеландер Филип
73'
Гроннинг Йеппе
 
76'
 
Микельсон Николас
Nicklas Mouritzen
76'
 
Markus Gustav Jensen
Luca Kjerrumgaard
80'
 
Don Deedson Louicius
83'
Абубакари Малик
Гроннинг Йеппе
 
84'
 
Gustav Grubbe
Don Deedson Louicius
88'
 
Markus Gustav Jensen

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 512 Количество передач 357
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
58
Мантл
Нико
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
6
Сёндергаард
Мадс
13
Гроннинг
Йеппе
9
Томас
Найджел
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
3
Nicklas
Mouritzen
10
Don
Deedson
Louicius
17
Luca
Kjerrumgaard
9
Кадри
Башким
Виборг
4-2-3-1
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Оденсе

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
4:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
20

Голов в среднем за матч

0.63
1.54

Среднее время на гол

144
58

Всего голов

26
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 5 0.28
Йенсен Исак 2 0.11
Sergio Andrade 2 0.11
Ибрагим Саид 1 0.06
Жуниор Ренато 1 0.06
Томас Найджел 1 0.06
Бонде Якуб 1 0.06
Джатта Алассана 1 0.06
Залетел Жан 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Сёндергаард Мадс 1 0.06
Srdjan Kuzmic 1 0.06
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.44
Кадри Башким 6 (1) 0.33
Хаяль Рами 2 (1) 0.11
Буя Турай Мохамед 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Микельсон Николас 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Tobias Slotsager 1 0.06
Charly Horneman 1 0.06
Сельвен Йоханнес 1 0.06
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Гроннинг Йеппе 2 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 6 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Don Deedson Louicius 3 0
Andreas Alm 1 1
Трибулл Том 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Кадри Башким 1 0
Хеландер Филип 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Оденсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
4
Виборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Оденсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

3
4
Виборг
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Оденсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 11
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
3
16%
4
24%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
2
11%
4
17%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
32%
4
17%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
7
23%
7
27%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
20%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1
Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5

Результаты матчей

Виборг
Оденсе

Точный счет

2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Виборг
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Виборг: 59%, Оденсе: 41%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5774 болельщиков
  • 98'
    Аносике Эмента нанес удар головой, но Вильяр Михра спокойно отбил мяч.
  • 98'
    Сёндергаард Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Serginho создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 98'
    Хаяль Рами из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Serginho пробует нанести удар издали, но Вильяр Михра держит все под контролем
  • 97'
    Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Микельсон Николас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 96'
    Томас Найджел не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Овюсу Лерой из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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