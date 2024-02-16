Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оденсе

92' Удар от ворот произведет Виборг

92' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Оденсе

90' Serginho из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Удар от ворот произведет Оденсе

89' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Markus Gustav Jensen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

86' Матч возобновлен

86' Томас Найджел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Оденсе

79' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Кадри Башким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Гроннинг Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Ох, нехорошо это выглядит. Гроннинг Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Оооо... вот это был удар! Томас Найджел должен был забить с этой позиции.

71' Томас Найджел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Хеландер Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновлен

65' Трибулл Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Luca Kjerrumgaard . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тактическая замена. Оливер Бундгар Кристенсен уходит с поля и его заменяет Srdjan Kuzmic

59' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Оденсе

54' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.

53' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хеландер Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника