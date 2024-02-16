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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
ПСВ
1:0
Перерыв
Хераклес
0'
13' Красная карточка
Лимбомбе Брайан
17' Желтая карточка
Брюин Джорди
1:0
18' Гол
Де Йонг Люк
31' Желтая карточка
Хрустич Айдин

Ход матча

13'
 
Лимбомбе Брайан
17'
 
Брюин Джорди
18'
Де Йонг Люк
(Веерман Йоэй)
1:0
31'
 
Хрустич Айдин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 317 Количество передач 110
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Хераклес
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
27
Лосано
Ирвинг
10
Тильман
Малик
14
Пепи
Рикардо
9
Де
Йонг
Люк
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
20
Хрустич
Айдин
7
Лимбомбе
Брайан
5
Брюин
Джорди
29
Ханссон
Эмиль
9
Хорнкамп
Ииц
ПСВ
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Хераклес

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

32 матча

81.3%
15.6%
3.1%
26 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

78.1%
15.6%
6.3%
25 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э
0:6
Э
3:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
К
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
4:0
К
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
0:1
Э
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.88
2.31

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.69
0.5

Среднее время на гол

130
180

Всего голов

57
45

Голов в среднем за матч

1.78
1.41

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 19 (5) 0.86
Тиль Гус 7 0.32
Сайбари Исмаэль 5 0.23
Тильман Малик 5 0.23
Лосано Ирвинг 5 0.23
Пепи Рикардо 5 (1) 0.23
Бакайоко Жоан 4 0.18
Ланг Ноа 4 0.18
Веерман Йоэй 3 0.14
Вертессен Йорбе 3 0.14
Рамальо Андре 2 0.09
Схаутен Йерди 2 0.09
Тезе Джордан 1 0.05
Дест Серджиньо 1 0.05
Боскальи Оливье 1 0.05
Бабади Исаак 1 0.05
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.23
Энгельс Марио 5 0.23
Хорнкамп Ииц 5 0.23
Санкох Мохамед 4 0.18
Нанкиши Абденего 3 0.14
Уахим Анас 2 0.09
Хоогма Джастин 1 0.05
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.05
Брюин Джорди 1 0.05
Лимбомбе Брайан 1 0.05
Зонненберг Свен 1 0.05
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Де Йонг Люк 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тезе Джордан 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Бакбоорд Навайо 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Вейинович Марко 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Зонненберг Свен 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Роскен Рубен 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Хераклес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
6
ПСВ
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Хераклес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
17

Упущенные победы

37
13
ПСВ
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
10% (2)
43% (9)
Хераклес
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

5
18

Упущенные победы

37
19

Голы по времени матча

Забито

31
13
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
10%
2
15%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
2
15%
31-45
9
29%
29%
4
31%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
6
19%
3
23%
76-90

Пропущено

5
24
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
20%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
3
60%
4
17%
76-90

Забито

37
17
13 В 1-м тайме 2
24 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
5
14%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
6
16%
4
24%
46-60
9
24%
7
41%
61-75
9
24%
4
24%
76-90

Пропущено

5
25
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
4
16%
1-15
2
40%
7
28%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
40%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
20%
3
12%
76-90

Забито

68
30
26 В 1-м тайме 6
42 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
8
12%
3
10%
1-15
8
12%
1
3%
16-30
10
15%
2
7%
31-45
15
22%
8
27%
46-60
12
18%
9
30%
61-75
15
22%
7
23%
76-90

Пропущено

10
49
4 В 1-м тайме 25
6 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 20
1
10%
8
16%
1-15
2
20%
11
22%
16-30
1
10%
6
12%
31-45
2
20%
8
16%
46-60
0
0%
9
18%
61-75
4
40%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0
Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2
Хераклес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1
Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Хераклес

Точный счет

2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:4
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
4:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:4
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 29%
4
6 раз 29%
2
4 раза 19%
1
2 раза 10%
5
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
2.5
Больше Меньше
2
9
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
3
7
8
3
2.5
1
9
6
5
3.5
1
9
2
9
4.5
1
9
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
1.5
Больше Меньше
9
12
15
6
2.5
3
18
9
12
3.5
1
20
3
18
4.5
1
20
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 22 20 2 0 69 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 21 7 5 9 25 - 29 26
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 Заявка 21 7 4 10 34 - 42 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 22 6 4 12 29 - 51 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 11 11 0 0 32 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
10.
Хераклес
 0:1 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 0:1 Заявка 11 2 2 7 13 - 25 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: ПСВ: 74%, Хераклес: 26%.
  • 50'
    Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали
  • 50'
    Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 50'
    Хоогма Джастин успешно блокирует удар.
  • 50'
    Тезе Джордан из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 50'
    Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 49'
    Оппегорд Фредрик из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Брюин Джорди ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 47'
    Шанс! Рикардо Пепи из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 47'
    Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 47'
    ПСВ пытается что-то создать.
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    • 44'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 43'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 42'
      Дест Серджиньо не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 42'
      Хоогма Джастин успешно блокирует удар.
    • 42'
      Шанс! Тезе Джордан из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 41'
      Оппегорд Фредрик из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Тильман Малик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Хераклес: 26%.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Браувер Микаэль делает важнейший сейв!
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Шанс! Рикардо Пепи из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 39'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Зонненберг Свен из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 38'
      Оппегорд Фредрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 37'
      Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Браувер Микаэль из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Зонненберг Свен успешно блокирует удар.
    • 36'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Брюин Джорди из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Хераклес: 26%.
    • 35'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Боскальи Оливье выиграл воздушное противоборство у Хорнкамп Ииц.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хрустич Айдин
    • 34'
      Оппегорд Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Хоогма Джастин из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 33'
      Хоогма Джастин из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      Хрустич Айдин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 31'
      Безумный фол. Хрустич Айдин грубо играет против соперника. Пострадал Тильман Малик
    • 31'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 31'
      Боскальи Оливье не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Хераклес: 25%.
    • 30'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Виекхофф Яннес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 27'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 27'
      Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Хрустич Айдин из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Оппегорд Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Рикардо Пепи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Хераклес: 24%.
    • 25'
      Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.
    • 25'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 24'
      Ханссон Эмиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Оппегорд Фредрик из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 23'
      Хоогма Джастин из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 22'
      Виекхофф Яннес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 21'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Хераклес: 27%.
    • 20'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.
    • 19'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
    • 18'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • 18'
      ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
    • 18'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Брюин Джорди тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 17'
      Брюин Джорди из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Дест Серджиньо.
    • 17'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Веерман Йоэй выиграл воздушное противоборство у Хорнкамп Ииц.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Рикардо Пепи должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Хераклес: 31%.
    • 15'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Хорнкамп Ииц.
    • 14'
      Де Йонг Люк возвращается на поле.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 14'
      Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      УДАЛЕНИЕ! - Бриан Лимбомбе удален за серьёзный фол
    • 13'
      Безумный фол. Бриан Лимбомбе грубо играет против соперника. Пострадал Де Йонг Люк
    • 12'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 12'
      Зонненберг Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Зонненберг Свен успешно блокирует удар.
    • 12'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 12'
      Браувер Микаэль из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Брюин Джорди из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 80%, Хераклес: 20%.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хрустич Айдин
    • 9'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 7'
      Бриан Лимбомбе не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 6'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 93%, Хераклес: 7%.
    • 5'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 4'
      Хоогма Джастин из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Виекхофф Яннес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 1'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ в офсайде
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Хераклес
    1.06
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    17.00
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    35.00
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    ПСВ
    Хераклес
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