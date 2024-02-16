Тур: 22. Стадион: Филипс. Главный судья: Оострём Ингмар
0'
13' Красная карточкаЛимбомбе Брайан
17' Желтая карточкаБрюин Джорди
1:0
18' ГолДе Йонг Люк
31' Желтая карточкаХрустич Айдин
Ход матча
13'
17'
18'
1:0
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
317 Количество передач 110
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
14
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Хераклес
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
32 матча
81.3%
15.6%
3.1%
26 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
78.1%
15.6%
6.3%
25 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
2.88
2.31
Среднее время на гол
31
38
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.69
0.5
Среднее время на гол
130
180
Всего голов
57
45
Голов в среднем за матч
1.78
1.41
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|19 (5)
|0.86
|Тиль Гус
|7
|0.32
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.23
|Тильман Малик
|5
|0.23
|Лосано Ирвинг
|5
|0.23
|Пепи Рикардо
|5 (1)
|0.23
|Бакайоко Жоан
|4
|0.18
|Ланг Ноа
|4
|0.18
|Веерман Йоэй
|3
|0.14
|Вертессен Йорбе
|3
|0.14
|Рамальо Андре
|2
|0.09
|Схаутен Йерди
|2
|0.09
|Тезе Джордан
|1
|0.05
|Дест Серджиньо
|1
|0.05
|Боскальи Оливье
|1
|0.05
|Бабади Исаак
|1
|0.05
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.23
|Энгельс Марио
|5
|0.23
|Хорнкамп Ииц
|5
|0.23
|Санкох Мохамед
|4
|0.18
|Нанкиши Абденего
|3
|0.14
|Уахим Анас
|2
|0.09
|Хоогма Джастин
|1
|0.05
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.05
|Брюин Джорди
|1
|0.05
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.05
|Зонненберг Свен
|1
|0.05
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Вейинович Марко
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Зонненберг Свен
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Хераклес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
6
ПСВ
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Хераклес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
17
Упущенные победы
37
13
ПСВ
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
10% (2)
43% (9)
Хераклес
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
5
18
Упущенные победы
37
19
Голы по времени матча
Забито
31
13
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
10%
2
15%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
2
15%
31-45
9
29%
29%
4
31%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
6
19%
3
23%
76-90
Пропущено
5
24
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
20%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
3
60%
4
17%
76-90
Забито
37
17
13 В 1-м тайме 2
24 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
5
14%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
6
16%
4
24%
46-60
9
24%
7
41%
61-75
9
24%
4
24%
76-90
Пропущено
5
25
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
4
16%
1-15
2
40%
7
28%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
40%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
20%
3
12%
76-90
Забито
68
30
26 В 1-м тайме 6
42 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
8
12%
3
10%
1-15
8
12%
1
3%
16-30
10
15%
2
7%
31-45
15
22%
8
27%
46-60
12
18%
9
30%
61-75
15
22%
7
23%
76-90
Пропущено
10
49
4 В 1-м тайме 25
6 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 20
1
10%
8
16%
1-15
2
20%
11
22%
16-30
1
10%
6
12%
31-45
2
20%
8
16%
46-60
0
0%
9
18%
61-75
4
40%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0
Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2
Хераклес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1
Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2
Результаты матчей
ПСВ
Хераклес
Точный счет
2:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:4
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
4:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:4
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 29%
4
6 раз 29%
2
4 раза 19%
1
2 раза 10%
5
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
29
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
37
83
19
65
19
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
912
156
318
912
120
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|22
|20
|2
|0
|69 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 29
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 33
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|34 - 42
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|13.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|14.
|0:1 Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 51
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|11
|0
|0
|32 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|10.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6