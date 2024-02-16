Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет ПСВ

43' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Хераклес

42' Дест Серджиньо не смог попасть в створ ударом издали

41' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

40' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Шанс! Рикардо Пепи из команды ПСВ пробил головой, но мимо

39' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Удар от ворот произведет Хераклес

37' Удар от ворот произведет Хераклес

37' Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали

36' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Оппегорд Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Хрустич Айдин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Удар от ворот произведет Хераклес

31' Боскальи Оливье не смог попасть в створ ударом издали

31' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет ПСВ

27' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

26' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Оппегорд Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Рикардо Пепи ослабляет давление, выбив мяч.

25' Удар от ворот произведет Хераклес

25' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

23' Удар от ворот произведет Хераклес

21' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

18' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Брюин Джорди тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

17' Удар от ворот произведет Хераклес

16' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Хераклес

15' Оооо... вот это был удар! Рикардо Пепи должен был забить с этой позиции.

15' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' УДАЛЕНИЕ! - Бриан Лимбомбе удален за серьёзный фол

13' Безумный фол. Бриан Лимбомбе грубо играет против соперника. Пострадал Де Йонг Люк

12' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет ПСВ

7' Бриан Лимбомбе не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Хераклес

5' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

2' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ПСВ начинает с центра поля