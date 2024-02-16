Тур: 21. Стадион: Tarczynski Arena Wroclaw. Главный судья: Мусял Томаш
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
17
Шварц
Петр
22
Брито
Рафаэл
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.67
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.19
|Науэль Матиас
|4
|0.19
|Шварц Петр
|2
|0.1
|Индже Бурак
|2
|0.1
|Палюшек Александр
|1
|0.05
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Жуховски Михал
|1
|0.05
|Patryk Szwedzik
|1
|0.05
|Бейгер Лукаш
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|9
|0.45
|Доманьски Мацей
|3
|0.15
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.15
|Koki Hinokio
|3
|0.15
|Мерилуото Кай
|2
|0.1
|Эсселинк Берт
|2
|0.1
|Матрас Матеуш
|1
|0.05
|Piotr Wlazlo
|1
|0.05
|Тромбка Михал
|1
|0.05
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.05
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.05
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Шварц Петр
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Брито Рафаэл
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сталь Мелец
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
15
15
Шленск Вроцлав
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сталь Мелец
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Пропущено
8
18
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
38%
1
6%
46-60
2
25%
6
33%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
38%
3
18%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Забито
31
28
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
7
25%
31-45
5
16%
5
18%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
10
32%
8
29%
76-90
Пропущено
16
29
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
0
0%
1
3%
1-15
3
19%
9
31%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
5
31%
2
7%
46-60
2
13%
9
31%
61-75
5
31%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1
Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2
Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
1
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
72
28
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
127
911
109
317
415
119
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|12
|6
|3
|31 - 16
|42
|2.
|20
|12
|5
|3
|48 - 28
|41
|3.
|20
|10
|6
|4
|34 - 25
|36
|4.
|21
|11
|3
|7
|39 - 23
|36
|5.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|6.
|19
|9
|5
|5
|36 - 24
|32
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|27 - 30
|26
|9.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|10.
|19
|4
|12
|3
|19 - 17
|24
|11.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|12.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|13.
|20
|6
|4
|10
|23 - 30
|22
|14.
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|15.
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|16.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|17.
|20
|1
|10
|9
|22 - 35
|13
|18.
|19
|2
|4
|13
|14 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|15 - 8
|19
|6.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|10
|1
|5
|4
|11 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|6.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|12.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|9
|0
|0
|9
|4 - 19
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8