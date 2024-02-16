Тур: 21. Стадион: Tarczynski Arena Wroclaw. Главный судья: Мусял Томаш
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМатрас Матеуш
30' Желтая карточкаБрито Рафаэл
0:1
45' ГолШкурин Илья
86' Желтая карточкаКлимала Патрик
90'+6
Ход матча
30'
45'
0:1
86'
17
Шварц
Петр
22
Брито
Рафаэл
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.67
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.19
|Науэль Матиас
|4
|0.19
|Шварц Петр
|2
|0.1
|Индже Бурак
|2
|0.1
|Палюшек Александр
|1
|0.05
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Жуховски Михал
|1
|0.05
|Patryk Szwedzik
|1
|0.05
|Бейгер Лукаш
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|10
|0.5
|Доманьски Мацей
|3
|0.15
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.15
|Koki Hinokio
|3
|0.15
|Мерилуото Кай
|2
|0.1
|Эсселинк Берт
|2
|0.1
|Матрас Матеуш
|1
|0.05
|Piotr Wlazlo
|1
|0.05
|Тромбка Михал
|1
|0.05
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.05
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.05
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Шварц Петр
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
15
15
Шленск Вроцлав
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сталь Мелец
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
38%
3
18%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Забито
31
29
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
8
28%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
10
32%
8
28%
76-90
Пропущено
17
29
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
0
0%
1
3%
1-15
3
18%
9
31%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
5
29%
29%
2
7%
46-60
2
12%
9
31%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1
Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2
Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
6 раз 30%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
72
47
72
29
27
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
137
912
1010
318
416
120
119
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8