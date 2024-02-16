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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Шленск Вроцлав
0:1
Конец матча
Сталь Мелец
0'
8' Желтая карточка
Матрас Матеуш
30' Желтая карточка
Брито Рафаэл
0:1
45' Гол
Шкурин Илья
86' Желтая карточка
Климала Патрик
90'+6
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
22
Брито
Рафаэл
8
Koki
Hinokio
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
86
Стржалек
Игорь
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Сталь Мелец

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.67
Самец-Талар Пётр 4 0.19
Науэль Матиас 4 0.19
Шварц Петр 2 0.1
Индже Бурак 2 0.1
Палюшек Александр 1 0.05
Кончковски Мартин 1 0.05
Жуховски Михал 1 0.05
Patryk Szwedzik 1 0.05
Бейгер Лукаш 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 10 0.5
Доманьски Мацей 3 0.15
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.15
Koki Hinokio 3 0.15
Мерилуото Кай 2 0.1
Эсселинк Берт 2 0.1
Матрас Матеуш 1 0.05
Piotr Wlazlo 1 0.05
Тромбка Михал 1 0.05
Krzysztof Wolkowicz 1 0.05
Lukasz Gerstenstein 1 0.05
Гийомье Мэтью 0 0
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Ольсен Патрик 5 0
Науэль Матиас 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Шварц Петр 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 5 0
Гетингер Крыстян 3 0
Koki Hinokio 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шкурин Илья 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сталь Мелец
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5
Шленск Вроцлав
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

15
15
Шленск Вроцлав
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сталь Мелец
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
38%
3
18%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Забито

31
29
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
8
28%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
10
32%
8
28%
76-90

Пропущено

17
29
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
0
0%
1
3%
1-15
3
18%
9
31%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
5
29%
29%
2
7%
46-60
2
12%
9
31%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1
Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2
Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Сталь Мелец

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
6 раз 30%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
7
1.5
7
2
2
9
2.5
2
7
1
10
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
8
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
7
9
12
1.5
10
10
3
18
2.5
4
16
1
20
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 20 12 5 3 48 - 28 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
6.
Ракув
 19 9 5 5 36 - 24 32
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
14.
Варта Познань
 20 5 7 8 22 - 27 22
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
17.
Рух Хожув
 20 1 10 9 22 - 35 13
18.
ЛКС Лодзь
 19 2 4 13 14 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 10 1 5 4 11 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
4.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
6.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
7.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Гетингер Крыстян сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
  • 30'
    Брито Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Матрас Матеуш получил желтую карточку от судьи
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