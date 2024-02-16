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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Кёльн
0:0
Первый тайм: 36'
Вердер
0'
26' Желтая карточка
Кайнц Флориан
26' Желтая карточка
Шмид Романо

Ход матча

26'
Кайнц Флориан
 
26'
 
Шмид Романо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 121
Кёльн 23.1% (28)
X 54.5% (66)
Вердер 22.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Вердер
2.90
3.40
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3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
29
Тилманн
Ян
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
Кёльн
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Кёльн
Вердер

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
7:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
6:1
Б
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
4:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
3:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
3:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.93
0.85

Среднее время на гол

46
106

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.74
0.93

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

51
97

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.23
Кайнц Флориан 3 (3) 0.14
Вальдшмидт Лука 2 0.09
Алиду Фариде 2 0.09
Майна Линтон 1 0.05
Тилманн Ян 1 0.05
Финкгрефе Макс 1 0.05
Любичич Деян 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.41
Нжинма Джастин 4 0.18
Борре Рафаэль 4 0.18
Вайзер Митчелл 2 0.09
Шмид Романо 2 0.09
Стаге Йенс 2 0.09
Штарк Никлас 2 0.09
Биттенкорт Леонардо 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Деман Оливье 1 0.05
Малатини Хулиан 1 0.05
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 6 1
Любичич Деян 4 0
Шмиц Бенно 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Тилманн Ян 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 6 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 5 0
Штарк Никлас 4 0
Деман Оливье 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Шмид Романо 3 0
Линен Сенне 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0

Результаты матчей

Кёльн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Вердер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

5
15
Кёльн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Вердер
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

9
24

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
11%
3
27%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
5
33%
5
29%
29%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
50%
3
16%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
7
35%
4
24%
76-90

Забито

15
30
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
1
7%
6
20%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
3
20%
5
17%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
27%
7
23%
76-90

Пропущено

35
34
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
9%
5
15%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
8
23%
8
24%
61-75
9
26%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1
Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1

Результаты матчей

Кёльн
Вердер

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
9 раз 43%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
9 раз 43%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
7
4
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
16
5
2
19
1.5
11
10
1
20
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 21 17 4 0 55 - 14 55
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 21 14 1 6 49 - 27 43
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 21 7 6 8 38 - 40 27
9.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
10.
Вердер
 0:0 Заявка 22 7 6 9 30 - 34 27
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 22 3 8 11 15 - 35 17
17.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
18.
Майнц
 Заявка 21 1 9 11 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 0:0 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 4 4 17 - 19 10
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Весь список
  • 35'
    Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем
  • 35'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 34'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 34'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Вердер
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    • 33'
      Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Линен Сенне из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 32'
      Кайнц Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 32'
      Любичич Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Кёльн начинает контратаку
    • 31'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 31'
      Хюберс Тимо успешно блокирует удар.
    • 30'
      Шмид Романо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Вердер начинает контратаку
    • 30'
      Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Кёльн: 46%, Вердер: 54%.
    • 30'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 29'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 29'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Вердер контролирует мяч.
    • 29'
      Малатини Хулиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 28'
      Юнг Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 28'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Дукш Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Шмид Романо получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 26'
      Кайнц Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 26'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 26'
      Любичич Деян из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Шмид Романо пострадал.
    • 26'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Вердер начинает контратаку
    • 26'
      Стаге Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Кёльн: 49%, Вердер: 51%.
    • 25'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Вердер контролирует мяч.
    • 24'
      Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Кёльн начинает контратаку
    • 24'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Мартель Эрик из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Вольтемаде Ник пострадал.
    • 23'
      Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 22'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 22'
      Фридль Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 22'
      Килиан Лука ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Финкгрефе Макс из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 21'
      Вердер контролирует мяч.
    • 20'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 20'
      Линен Сенне из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 20'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Кёльн: 48%, Вердер: 52%.
    • 19'
      Шмиц Бенно из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Тилманн Ян наказан за толчок Стаге Йенс
    • 18'
      Вердер контролирует мяч.
    • 18'
      Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Линен Сенне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Вердер контролирует мяч.
    • 17'
      Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 16'
      Стаге Йенс из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Кёльн: 44%, Вердер: 56%.
    • 15'
      Вердер контролирует мяч.
    • 14'
      Малатини Хулиан из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 13'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 13'
      Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 13'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Вердер контролирует мяч.
    • 12'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 11'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 10'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Вердер контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Кёльн: 44%, Вердер: 56%.
    • 10'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 9'
      Мартель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 9'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 8'
      Тилманн Ян из команды Кёльн в офсайде
    • 8'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Хюберс Тимо из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Вольтемаде Ник
    • 7'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Вердер контролирует мяч.
    • 6'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 6'
      Любичич Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Цеттерер Михаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 5'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Вайзер Митчелл из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 5'
      Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Кёльн: 52%, Вердер: 48%.
    • 5'
      Шмиц Бенно из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Агу Феликс пострадал.
    • 5'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 4'
      Вердер контролирует мяч.
    • 4'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 2'
      Вердер контролирует мяч.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Любичич Деян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Тилманн Ян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Дукш Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 1'
      Дукш Марвин из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 1'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Вердер начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 121
    Кёльн 23.1% (28)
    X 54.5% (66)
    Вердер 22.3% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Вердер
    2.90
    3.40
    Реклама, betcity.ru
    3.40
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Вердер

    Исход игры
    Кёльн
    23.1% (28)
    Ничья
    54.5% (66)
    Вердер
    22.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (36)
    Меньше
    68.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (59)
    1:2 Вердер
    14% (17)
    2:1 Кёльн
    10.7% (13)
    1:0 Кёльн
    9.9% (12)
    0:1 Вердер
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Вердер
    1.7% (2)
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    Кёльн
    Вердер
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