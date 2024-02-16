Тур: 22. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000 Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
26' Желтая карточкаКайнц Флориан
26' Желтая карточкаШмид Романо
0:1
70' ГолНжинма Джастин
77' Желтая карточкаТилманн Ян
77' Желтая карточкаВайзер Митчелл
88' Желтая карточкаМалатини Хулиан
90' Желтая карточкаГусенбашич Денис
90' Желтая карточкаХюберс Тимо
90'+10
Ход матча
26'
26'
70'
0:1
77'
77'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
485 Количество передач 359
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.50 Точный счёт 1:1
-
-
15
Килиан
Лука
37
Майна
Линтон
29
Тилманн
Ян
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
45 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Вердер
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
27 матчей
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.93
0.85
Среднее время на гол
46
106
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.74
0.93
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
51
97
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.23
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.14
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.09
|Алиду Фариде
|2
|0.09
|Майна Линтон
|1
|0.05
|Тилманн Ян
|1
|0.05
|Финкгрефе Макс
|1
|0.05
|Любичич Деян
|0
|0
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.41
|Нжинма Джастин
|5
|0.23
|Борре Рафаэль
|4
|0.18
|Вайзер Митчелл
|2
|0.09
|Шмид Романо
|2
|0.09
|Стаге Йенс
|2
|0.09
|Штарк Никлас
|2
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Малатини Хулиан
|1
|0.05
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|6
|1
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|6
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Шмид Романо
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Вердер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
5
15
Кёльн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Вердер
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
9
24
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
6
38%
5
29%
29%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
50%
3
16%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
7
35%
4
24%
76-90
Забито
15
31
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
1
7%
6
19%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
3
20%
5
16%
46-60
2
13%
8
26%
61-75
4
27%
7
23%
76-90
Пропущено
36
34
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
3
8%
5
15%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
9
25%
8
24%
61-75
9
25%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1
Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1
Результаты матчей
Кёльн
Вердер
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
10 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
74
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
175
220
1111
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|55 - 14
|55
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|49 - 27
|43
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|38 - 40
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|18.
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5