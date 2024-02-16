Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Тилманн Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Кёльн

42' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Кёльн

35' Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

34' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Удар от ворот произведет Вердер

33' Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

32' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Вердер

32' Любичич Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Шмид Романо получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Кайнц Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

26' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

24' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

23' Вольтемаде Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Кёльн

20' Линен Сенне из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

16' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Кёльн

5' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

2' Хорошую попытку сделал Любичич Деян . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Тилманн Ян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Кёльн