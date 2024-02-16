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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Вестерло
2:1
Конец матча
Стандард
0'
1:0
36' Пенальти
Мадсен Николас
1:1
45' Гол
Лайфис Константинос
45' Желтая карточка
Думбия Сулейман
46' Желтая карточка
Бос Джордан
2:1
62' Гол
Йоу Гриффин
71' Желтая карточка
Верман Ромео
90'+7
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
90
Сайяд
Аллахьяр
17
Верман
Ромео
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
34
Лайфис
Константинос
2
Девале
Жиль
18
Сова
Камал
24
О'Нил
Эйден
15
Думбия
Сулейман
17
Альсате
Стивен
6
Кавабэ
Хаяо
8
Прайс
Айзек
9
Йебоа
Келвин
Вестерло
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Стандард

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПОЗПВЛЕ
3:0
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.6
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
94

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.46
Йоу Гриффин 6 0.23
Стассин Лукас 6 0.23
Фриган Матия 4 0.15
Даци Эрдон 3 0.12
Верман Ромео 2 0.08
Томас ван ден Кейбус 1 0.04
Байрам Эмин 1 0.04
Tuur Rommens 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Бос Джордан 1 0.04
Йорданов Эдиссон 1 0.04
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 7 (1) 0.27
Кавабэ Хаяо 6 0.23
Сова Камал 2 0.08
Альсате Стивен 1 0.04
Фосси Марлон 1 0.04
Прайс Айзек 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Лайфис Константинос 1 0.04
О'Нил Эйден 1 0.04
Драгус Денис 1 0.04
Йебоа Келвин 1 0.04
Nathan Ngoy 1 0.04
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 6 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Мадсен Николас 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Верман Ромео 2 0
Бос Джордан 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Альсате Стивен 2 1
Хэйден Айзак 3 0
О'Нил Эйден 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Лайфис Константинос 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

Вестерло
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
10
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Стандард
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

16
10
Вестерло
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Стандард
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

25
20

Голы по времени матча

Забито

21
15
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
19%
1
7%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
5
24%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
8
33%
8
32%
76-90

Забито

20
10
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
10
50%
2
20%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
40%
16-30
5
22%
1
10%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
26%
2
20%
61-75
4
17%
3
30%
76-90

Забито

41
25
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
5
12%
2
8%
1-15
8
20%
4
16%
16-30
6
15%
6
24%
31-45
1
2%
3
12%
46-60
8
20%
5
20%
61-75
13
32%
5
20%
76-90

Пропущено

47
35
18 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
6
13%
3
9%
1-15
3
6%
7
20%
16-30
9
19%
7
20%
31-45
7
15%
1
3%
46-60
10
21%
6
17%
61-75
12
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2
Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Вестерло
Стандард

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
16
10
14
12
1.5
6
20
4
22
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 25 14 9 2 48 - 27 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 25 12 8 5 48 - 23 44
5.
Серкль Брюгге
 25 12 3 10 35 - 30 39
6.
Гент
 25 10 9 6 41 - 31 39
7.
Генк
 25 9 10 6 45 - 26 37
8.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
9.
Мехелен
 25 9 6 10 29 - 30 33
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 25 6 6 13 31 - 41 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 25 6 6 13 25 - 42 24
14.
РВДМ 47
 25 5 7 13 27 - 53 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
7.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
8.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
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