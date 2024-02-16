Тур: 26. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
36' ПенальтиМадсен Николас
1:1
45' ГолЛайфис Константинос
45' Желтая карточкаДумбия Сулейман
46' Желтая карточкаБос Джордан
2:1
62' ГолЙоу Гриффин
71' Желтая карточкаВерман Ромео
90'+7
Ход матча
36'
1:0
45'
45'
46'
62'
2:1
71'
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
18
Сова
Камал
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Стандард
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.6
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
94
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.46
|Йоу Гриффин
|6
|0.23
|Стассин Лукас
|6
|0.23
|Фриган Матия
|4
|0.15
|Даци Эрдон
|3
|0.12
|Верман Ромео
|2
|0.08
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.04
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|7 (1)
|0.27
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.23
|Сова Камал
|2
|0.08
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|Фосси Марлон
|1
|0.04
|Прайс Айзек
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|О'Нил Эйден
|1
|0.04
|Драгус Денис
|1
|0.04
|Йебоа Келвин
|1
|0.04
|Nathan Ngoy
|1
|0.04
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|6
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Верман Ромео
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Альсате Стивен
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
10
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Стандард
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
16
10
Вестерло
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Стандард
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
25
20
Голы по времени матча
Забито
21
15
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
19%
1
7%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
5
24%
6
40%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Пропущено
24
25
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
8
33%
8
32%
76-90
Забито
20
10
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
10
50%
2
20%
76-90
Пропущено
23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
40%
16-30
5
22%
1
10%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
26%
2
20%
61-75
4
17%
3
30%
76-90
Забито
41
25
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
5
12%
2
8%
1-15
8
20%
4
16%
16-30
6
15%
6
24%
31-45
1
2%
3
12%
46-60
8
20%
5
20%
61-75
13
32%
5
20%
76-90
Пропущено
47
35
18 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
6
13%
3
9%
1-15
3
6%
7
20%
16-30
9
19%
7
20%
31-45
7
15%
1
3%
46-60
10
21%
6
17%
61-75
12
26%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2
Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1
Результаты матчей
Вестерло
Стандард
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
85
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1610
1412
620
422
224
125
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8