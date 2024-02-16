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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Интер Милан
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 142
Интер Милан 96.5% (137)
X 0.7% (1)
Салернитана 2.8% (4)
0
выиграет Интер Милан
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Интер Милан
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1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
10
Мартинес
Лаутаро
9
Тюрам
Маркус
13
Очоа
Гильермо
4
Пасалидис
Триантафиллос
5
Боатенг
Жером
24
Пеллегрино
Марко
6
Самбья
Саломон
59
Дзаноли
Алессандро
18
Кулибали
Лассана
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
87
Кандрева
Антонио
10
Диа
Булайе
Интер Милан
3-5-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Интер Милан
Салернитана

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:4
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:0
СA
0:5

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

3.5
3.33

Среднее время на гол

25
27

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (2) 0.83
Тюрам Маркус 9 0.39
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.39
Димарко Федерико 3 0.13
Мхитарян Генрих 2 0.09
Барелла Николо 2 0.09
Дюмфрис Дензел 2 0.09
Ачерби Франческо 2 0.09
Фраттези Давиде 2 0.09
Арнаутович Марко 1 0.04
Бастони Алессандро 1 0.04
Биссекк Янн-Аурель 1 0.04
Куадрадо Хуан 0 0
Дармиан Маттео 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Аслани Кристьян 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.21
Диа Булайе 4 (1) 0.17
Кастанос Григорис 2 0.08
Чауна Лум 1 0.04
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Маджоре Джулио 1 0.04
Кабрал Жоване 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Мартеджани Агустин 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 5 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Мхитарян Генрих 3 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Индзаги Филиппо 6 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Башич Тома 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Салернитана
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Интер Милан
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Салернитана
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

0
19

Упущенные победы

28
8
Интер Милан
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Салернитана
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

3
19

Упущенные победы

31
14

Голы по времени матча

Забито

25
7
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
5
20%
2
29%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
7
28%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

28
14
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
11%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
5
18%
2
14%
46-60
4
14%
6
43%
61-75
8
29%
2
14%
76-90

Пропущено

7
26
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
1
14%
4
15%
46-60
2
29%
3
12%
61-75
0
0%
10
38%
76-90

Забито

53
21
24 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 7
1 Не забивали 9
8
15%
3
14%
1-15
4
8%
3
14%
16-30
12
23%
3
14%
31-45
8
15%
4
19%
46-60
6
11%
6
29%
61-75
15
28%
2
10%
76-90

Пропущено

14
46
6 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 27
2 Пропускали первыми 16
10 Не пропускали 22
0
0%
8
17%
1-15
3
21%
5
11%
16-30
3
21%
6
13%
31-45
4
29%
8
17%
46-60
4
29%
3
7%
61-75
0
0%
16
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2
Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4

Результаты матчей

Интер Милан
Салернитана

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
4
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
3
10
3
8
2.5
3
8
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
2
9
5
7
2.5
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
1.5
Больше Меньше
5
19
8
15
2.5
6
17
3.5
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Торино
 1:0 Заявка 24 9 9 6 22 - 20 36
10.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 0:1 Заявка 25 5 9 11 24 - 38 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 1:0 Заявка 12 6 5 1 13 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 1:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 0:1 Заявка 13 0 5 8 9 - 21 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 февраля 2024, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Пиччинини Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится победой Интер Милан.
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    1.17 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 142
    Интер Милан 96.5% (137)
    X 0.7% (1)
    Салернитана 2.8% (4)
    0
    выиграет Интер Милан
    Волки, потушим!!
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Салернитана
    1.19
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Салернитана

    Исход игры
    Интер Милан
    96.6% (142)
    Ничья
    0.7% (1)
    Салернитана
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    16.81% (20)
    Нет
    83.19% (99)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    36.1% (53)
    3:0 Интер Милан
    23.1% (34)
    2:1 Интер Милан
    6.1% (9)
    4:0 Интер Милан
    6.1% (9)
    3:1 Интер Милан
    4.1% (6)
    1:0 Интер Милан
    2% (3)
    4:1 Интер Милан
    1.4% (2)
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