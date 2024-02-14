Тур: 25. Стадион: Сан-Сиро.
Позже
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Салернитана
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
3.5
3.33
Среднее время на гол
25
27
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
45
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|0.83
|Тюрам Маркус
|9
|0.39
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.39
|Димарко Федерико
|3
|0.13
|Мхитарян Генрих
|2
|0.09
|Барелла Николо
|2
|0.09
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.09
|Ачерби Франческо
|2
|0.09
|Фраттези Давиде
|2
|0.09
|Арнаутович Марко
|1
|0.04
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.04
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.21
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.17
|Кастанос Григорис
|2
|0.08
|Чауна Лум
|1
|0.04
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|Кабрал Жоване
|1
|0.04
|Вайссман Шон
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Мартеджани Агустин
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|5
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Башич Тома
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Салернитана
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Интер Милан
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Салернитана
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
0
19
Упущенные победы
28
8
Интер Милан
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Салернитана
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
3
19
Упущенные победы
31
14
Голы по времени матча
Забито
25
7
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
5
20%
2
29%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
7
28%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
28
14
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
11%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
5
18%
2
14%
46-60
4
14%
6
43%
61-75
8
29%
2
14%
76-90
Пропущено
7
26
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
1
14%
4
15%
46-60
2
29%
3
12%
61-75
0
0%
10
38%
76-90
Забито
53
21
24 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 7
1 Не забивали 9
8
15%
3
14%
1-15
4
8%
3
14%
16-30
12
23%
3
14%
31-45
8
15%
4
19%
46-60
6
11%
6
29%
61-75
15
28%
2
10%
76-90
Пропущено
14
46
6 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 27
2 Пропускали первыми 16
10 Не пропускали 22
0
0%
8
17%
1-15
3
21%
5
11%
16-30
3
21%
6
13%
31-45
4
29%
8
17%
46-60
4
29%
3
7%
61-75
0
0%
16
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2
Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4
Результаты матчей
Интер Милан
Салернитана
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
4
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
310
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
29
57
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
519
815
617
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|36 - 15
|53
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|33 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 27
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|25 - 30
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|3
|13
|8
|24 - 37
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Салернитана
Исход игры
Интер Милан
98.1% (53)
Ничья
0% (0)
Салернитана
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
17.31% (9)
Нет
82.69% (43)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
38.9% (21)
3:0 Интер Милан
35.2% (19)
2:1 Интер Милан
9.3% (5)
4:0 Интер Милан
5.6% (3)
3:1 Интер Милан
5.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!