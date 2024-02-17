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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Наполи
0:1
Второй тайм: 83'
Дженоа
0'
26' Желтая карточка
Эстигор Лео
42' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
0:1
47' Гол
Френдруп Мортен
50' Желтая карточка
Васкес Хоан
54' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни

Ход матча

26'
Эстигор Лео
 
42'
Кварацхелия Хвича
 
46'
Натан
Эстигор Лео
 
47'
0:1
Френдруп Мортен
50'
 
Васкес Хоан
54'
Ди Лоренцо Джованни
 
60'
Линдстрём Йеспер
Траоре Хамед
 
60'
Нгонж Сириль
Политано Маттео
 
65'
Оливера Матиас
Маццокки Паскуале
 
75'
 
Малиновский Руслан
Мессиас Жуниор
75'
 
Экубан Калеб
Ретеги Матео
75'
Распадори Джакомо
Симеоне Джованни
 
83'
 
Оливейра Витор
Гудмундссон Альберт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 353 Количество передач 141
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 120
Наполи 90.8% (109)
X 7.5% (9)
Дженоа 1.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
30
Маццокки
Паскуале
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Траоре
Хамед
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
Наполи
4-3-3
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Дженоа

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
6:0
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:4
СA
3:2
СA
6:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

24
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.43

Среднее время на гол

60
210

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.29
Кварацхелия Хвича 6 0.25
Политано Маттео 6 (2) 0.25
Распадори Джакомо 3 0.13
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.08
Элмас Эльиф 2 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Ррахмани Амир 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Нгонж Сириль 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.36
Ретеги Матео 5 0.2
Малиновский Руслан 3 0.12
Экубан Калеб 2 0.08
Дрэгушин Раду 2 0.08
Френдруп Мортен 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Бани Маттиа 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Жуан Жезус 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 8 0
Де Винтер Кони 6 1
Малиновский Руслан 7 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Васкес Хоан 4 0
Сабелли Стефано 4 0
Ретеги Матео 4 0
Стротман Кевин 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Дженоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

16
13
Наполи
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Дженоа
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

20
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
4
27%
6
46%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
6
40%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
44%
2
13%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Забито

32
26
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
3%
3
12%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
7
22%
8
31%
31-45
3
9%
6
23%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
11
34%
4
15%
76-90

Пропущено

27
29
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
2
7%
3
10%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
6
22%
3
10%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
6
22%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1
Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2
Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2

Результаты матчей

Наполи
Дженоа

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
2
8 раз 35%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Наполи
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
17
7
12
11
1.5
6
18
4
19
2.5
1
23
2
21
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
10.
Наполи
 0:1 Заявка 24 10 5 9 32 - 28 35
11.
Дженоа
 1:0 Заявка 25 8 8 9 26 - 30 32
12.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 0:1 Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 1:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 0:1 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Дженоа
 1:0 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
9.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    Прогнозы 120
    Наполи 90.8% (109)
    X 7.5% (9)
    Дженоа 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Наполи
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:1 Дженоа

    Исход игры
    Наполи
    90.8% (109)
    Ничья
    7.5% (9)
    Дженоа
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    37.5% (45)
    2:0 Наполи
    25% (30)
    1:0 Наполи
    16.7% (20)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:1 Наполи
    4.2% (5)
    3:0 Наполи
    2.5% (3)
    4:2 Наполи
    1.7% (2)
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