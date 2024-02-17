Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Наполи имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наполи пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наполи

48' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Бани Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Жуниор Мессиас ошибается в защите.

42' Рефери не любит споров - именно за это Кварацхелия Хвича сейчас получил желтую

42' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Дженоа

37' Траоре Хамед не смог попасть в створ ударом издали

37' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Маццокки Паскуале выиграл воздушное противоборство у Жуниор Мессиас.

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Хорошую попытку сделал Ретеги Матео . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Жуниор Мессиас из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Васкес Хоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Ретеги Матео получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Эстигор Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Эстигор Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Ретеги Матео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ретеги Матео нанес удар головой, но Алекс Мерет спокойно отбил мяч.

27' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Эстигор Лео получил желтую карточку от судьи

25' Удар от ворот произведет Дженоа

23' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

23' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

22' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Жуниор Мессиас из команды Дженоа в офсайде

20' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

17' Жуниор Мессиас выиграл воздушное противоборство у Лоботка Станислав

17' Удар от ворот произведет Дженоа

16' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Замбо-Ангисса Андре-Франк пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

15' Удар от ворот произведет Дженоа

14' Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Траоре Хамед из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Дженоа

8' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ретеги Матео нанес удар головой, но Алекс Мерет спокойно отбил мяч.

7' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Дженоа

6' Маццокки Паскуале не смог попасть в створ ударом издали

5' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Жуниор Мессиас наказан за толчок Маццокки Паскуале

5' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Дженоа

2' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Наполи начинает с центра поля

1' Судья начинает матч