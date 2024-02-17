Тур: 25. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Сакки Хуан
0'
26' Желтая карточкаЭстигор Лео
42' Желтая карточкаКварацхелия Хвича
0:1
47' ГолФрендруп Мортен
50' Желтая карточкаВаскес Хоан
54' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
1:1
90' ГолНгонж Сириль
90' Желтая карточкаОливейра Витор
90'+9
Ход матча
26'
46'
47'
0:1
50'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
13 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
688 Количество передач 239
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Победа "Наполи"
-
55
Эстигор
Лео
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Дженоа
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
24
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.43
Среднее время на гол
60
210
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.29
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.25
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.25
|Распадори Джакомо
|3
|0.13
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.08
|Нгонж Сириль
|2
|0.08
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Симеоне Джованни
|1
|0.04
|Ррахмани Амир
|1
|0.04
|Эстигор Лео
|1
|0.04
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.36
|Ретеги Матео
|5
|0.2
|Малиновский Руслан
|3
|0.12
|Экубан Калеб
|2
|0.08
|Дрэгушин Раду
|2
|0.08
|Френдруп Мортен
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Бани Маттиа
|1
|0.04
|Бираски Давиде
|1
|0.04
|Мессиас Жуниор
|1
|0.04
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Руй Мариу
|5
|0
|Жуан Жезус
|5
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|8
|0
|Де Винтер Кони
|6
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Васкес Хоан
|4
|0
|Сабелли Стефано
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Стротман Кевин
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Дженоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
16
13
Наполи
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Дженоа
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
4
25%
7
50%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
6
40%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
44%
2
13%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
5
31%
76-90
Забито
33
27
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
1
3%
3
11%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
7
21%
8
30%
30%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
12
36%
4
15%
76-90
Пропущено
28
30
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
2
7%
3
10%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
5
18%
3
10%
61-75
6
21%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1
Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2
Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2
Результаты матчей
Наполи
Дженоа
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:3
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Наполи
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
39
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
85
66
310
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
187
1212
619
420
124
222
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|1:1 Заявка
|25
|16
|6
|3
|37 - 16
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|35 - 22
|42
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 28
|37
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|23 - 20
|36
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|3
|13
|8
|24 - 37
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|18.
|1:1 Заявка
|25
|4
|8
|13
|22 - 33
|20
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|1:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 6
|23
|9.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|1:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9